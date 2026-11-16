Госуслуги-навигатор: учётная запись, восстановление доступа, доверенность на родственника

Госуслуги стали главным входом в государство: через них идут пенсии, пособия, налоги, регистрация сделок, больничные и детские сады. Но чем важнее аккаунт, тем дороже стоит его потеря: смена номера телефона, забытый пароль или взлом — и человек на время «выпадает» из всех сервисов сразу. Собрали полный навигатор: какие бывают учётные записи, как подтвердить и восстановить доступ в любой ситуации, как защититься от взлома и как правильно оформить доверенность, чтобы близкий человек мог действовать за вас.

Три уровня учётной записи: что даёт каждый

Статус виден в личном кабинете под вашими инициалами — и это первая вещь, которую стоит проверить.

Статус Что нужно для получения Что доступно Упрощённая Имя, фамилия, телефон, e-mail Запись к врачу, проверка штрафов, судебной задолженности, оплата ЖКХ Стандартная + данные паспорта и СНИЛС (проверка занимает до нескольких минут) Всё вышеперечисленное + проверка налоговой задолженности Подтверждённая + подтверждение личности одним из способов ниже Все услуги: пособия, пенсии, регистрация сделок, выписки ЕГРН, запись в сад и школу, загранпаспорт

Без подтверждённой записи не работают ни сервисы СФР (пенсии, пособия), ни личный кабинет ФНС (вычеты!), ни налоговые уведомления, которые с 2026 года приходят автоматически. Так что если у вас «стандартная» — потратьте 10 минут на подтверждение.

Как подтвердить личность (для стандартной записи):

Онлайн через банк — самый быстрый путь: функция подтверждения есть в приложениях Сбера, ВТБ, Т-Банка и других крупных банков; данные подтягиваются за считанные минуты;

— самый быстрый путь: функция подтверждения есть в приложениях Сбера, ВТБ, Т-Банка и других крупных банков; данные подтягиваются за считанные минуты; В центре обслуживания — офисах банков, МФЦ и компаниях-партнёрах: с паспортом и СНИЛС, подтверждение за один визит;

— офисах банков, МФЦ и компаниях-партнёрах: с паспортом и СНИЛС, подтверждение за один визит; Через Почту России — заказным письмом с кодом (срок — до 2 недель);

— заказным письмом с кодом (срок — до 2 недель); С помощью электронной подписи — например, УКЭП из приложения «Госключ».

Отдельная логика — у детских учётных записей. У ребёнка до 14 лет запись подтверждается автоматически, когда родитель привязывает её к своей или создаёт из своего кабинета. С 14 лет подросток подтверждает учётную запись самостоятельно — теми же способами, что и взрослый (придти в центр обслуживания с паспортом можно уже с 14 лет).

Восстановление доступа: сценарий за сценарием

Забыл пароль, телефон на месте

Самый простой случай. На странице входа нажмите «Восстановить» и выберите канал:

По телефону или e-mail: вводите номер (или почту), паспортные данные или СНИЛС, ждёте код — система даёт одноразовый пароль через 10 минут (это антифрод-пауза), использовать его нужно в течение 5 минут. Дальше устанавливаете новый постоянный пароль. Через сохранённые пароли браузера — если заходили с компьютера и разрешали браузеру запоминать. Через доверенный контакт — если заранее назначили его в настройках безопасности, человек получит код для восстановления (подробнее ниже).

Если в профиле стоит контрольный вопрос, а ответ на него вы забыли — восстановление пароля онлайн не сработает, придётся идти в центр обслуживания.

Сменился номер телефона

Здесь всё зависит от статуса записи.

Если есть доступ к аккаунту и к старой сим-карте: в профиле → «Учётная запись» → «Изменить» у номера. Для подтверждённой записи код придёт и на старый, и на новый номер — введите оба. Со стандартной и упрощённой записью номер меняется сразу.

Если старого номера больше нет (симка потеряна, номер оператор передал другому абоненту) — два пути:

Через банк. В приложении Сбера, ВТБ, Т-Банка, Почта Банка найдите раздел про Госуслуги (часто через чат поддержки по запросу «регистрация на Госуслугах»), пройдите подтверждение личности — и новый номер перенесётся в профиль. Важный нюанс: номер телефона в банковском приложении должен отличаться от номера, который был на Госуслугах, — именно так система проверяет, что меняет аккаунт реальный владелец, а не мошенник со старой симкой. Исключение — Сбер: там работает один и тот же номер. Через центр обслуживания (МФЦ, офисы банков-партнёров): паспорт + СНИЛС, специалист отправит одноразовый пароль на ваш новый номер. Адреса — на карте map.gosuslugi.ru/co.

Два подводных камня: новый номер не должен быть привязан к другой учётной записи — даже к детской. Если система пишет «номер уже используется», а вы купили его недавно, значит, прежний владелец не отвязал его от своего аккаунта — в этом случае только центр обслуживания. И второе: если доступ к аккаунту уже потерян полностью, начать придётся не со смены номера, а с восстановления пароля (см. следующий пункт).

Заблокировали на 72 часа

Сообщение «Зафиксированы нестандартные действия» — это срабатывание антифрод-системы после подозрительной активности (частые попытки входа, вход с нового устройства и города, попытки смены данных). Варианта два: подождать — доступ восстановится автоматически за 72 часа, или прийти в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС — там разблокируют сразу. Перезванивать «поддержке», номер которой кто-то присылает в мессенджере, не нужно: это типичная мошенническая схема.

Аккаунт взломали: первые полчаса решают всё

Классический сценарий: мошенники получают доступ, меняют телефон и почту, а потом «восстанавливают доступ» от имени жертвы — и уходят с чужой почты в банк за кредитом. Действуйте в таком порядке:

Срочно смените пароль через «Восстановить доступ» — пока взломщик не сменил контакты, это работает. Проверьте контактные данные: телефон, почту, историю входов. Если контакты уже подменены — сразу следующий шаг. Звоните в поддержку: 8 800 100-70-10 (бесплатно, круглосуточно) или 115 с мобильного. Опишите ситуацию — аккаунт блокируют, лишая мошенников доступа. Проверьте, что от вашего имени уже успели: активные заявления на Госуслугах, выписки ЕГРН (ими пользуются для фейковых сделок), заявки на кредиты в банках. Заметили чужое заявление — отменяйте и звоните в ведомство. Заявление в полицию — если успели что-то оформить от вашего имени.

Профилактика дешевле лечения: включите двухфакторную защиту (вход по СМС-коду в дополнение к паролю), а вместо пароля подключите вход по отпечатку пальца — украсть его нельзя.

Доверенность на родственника: что можно и что нельзя

«Дайте доступ к Госуслугам» — не выход. Передача паролей от чужого аккаунта не только небезопасна, но и не даёт легальной возможности действовать от имени другого человека: многие услуги всё равно требуют подтверждения личности. Правильный инструмент — доверенность.

Простая письменная доверенность: бесплатно и быстро

Составляется самостоятельно, без нотариуса: распечатываете текст, подписываете — готово. Подходит для:

получения корреспонденции на почте (например, пенсий и писем за пожилого родственника);

получения справок и документов;

представления интересов в суде по общим делам;

разовых действий в банках — если банк принимает простую форму (многие требуют нотариальную — уточняйте заранее).

Обязательный минимум: дата (без неё доверенность ничтожна по ст. 186 ГК РФ), ФИО и паспортные данные доверителя и доверенного, перечень полномочий, подпись. Не подходит для сделок с недвижимостью, регистрации прав в Росреестре, передоверия — на это нужна нотариальная.

Нотариальная доверенность: полный набор полномочий

Доверенное лицо при удостоверении присутствовать не обязано — достаточно его паспортных данных. Записаться к нотариусу можно через Госуслуги. Стоимость: госпошлина 200 рублей за доверенность от физлица плюс услуги правового и технического характера нотариуса (в сумме обычно 1 500–2 500 рублей за простую доверенность, дороже — за расширенные полномочия). Сведения о нотариальных доверенностях автоматически попадают в единый реестр ФНП — проверить любую доверенность можно на reestr-d.ru.

Дистанционное нотариальное удостоверение — с 2023 года нотариусы могут удостоверять доверенности по видеосвязи с применением УКЭП: удобно для родственников в отъезде или в другом городе, записывайтесь через нотариальную палату.

Электронные доверенности: МЧД и что меняется с 2027 года

Для юрлиц и ИП работает машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный документ, подписанный квалифицированной ЭП, создаётся в разделе «Доверенности и доступы» личного кабинета на Госуслугах. Она заменяет бумажную доверенность при взаимодействии с госорганами в электронном виде.

С 1 сентября 2027 года по закону № 315-ФЗ единая форма МЧД с Госуслуг станет универсальной: её можно будет применять во всех случаях подтверждения полномочий представителя, а ведомственные формы (ФНС, ЦБ) перейдут в разряд дополнительных. Для семей это пока слабо касается — МЧД остаётся бизнес-инструментом, — но сам формат «доверенность на Госуслугах» постепенно становится стандартом.

Доверенность ≠ доступ к личному кабинету

Важное разграничение, о котором часто спотыкаются: доверенность позволяет человеку действовать от вашего имени в конкретных инстанциях (получить документ, подать заявление в ведомство, забрать пенсию), но не даёт права входить в ваш личный кабинет Госуслуг и подписывать за вас заявления с вашей учётной записи. Для части услуг есть легальные «родственные» сценарии: у детей до 14 лет — привязка к родительскому аккаунту, у родителей и опекунов — управление детскими профилями из своего кабинета. Для остального — либо доверенность + личная явка поверенного в ведомство, либо совместный визит с паспортом доверителя.

Куда обращаться за помощью

Проблема Куда обращаться Контакты Техподдержка портала: вход, регистрация, восстановление Горячая линия Госуслуг (круглосуточно) 8 800 100-70-10 — бесплатно; 115 — с мобильного; +7 495 727-47-47 — из-за границы Чат с оператором Приложение Госуслуг / Telegram-чат поддержки после авторизации Подтверждение личности, смена номера, разблокировка Центры обслуживания (МФЦ, офисы банков-партнёров) карта: map.gosuslugi.ru/co Проверка учётной записи ребёнка, доверенные доступы Личный кабинет Госуслуг → «Профиль» gosuslugi.ru Проверка доверенности (своей или чужой) Единый реестр доверенностей ФНП reestr-d.ru Запись к нотариусу, нотариальная доверенность Любой нотариус области / Нотариальная палата 63.notariat.ru, 8 (846) 242-26-33

Частые вопросы

«Мошенники просят назвать код из СМС “для отмены заявки” — что это?» Код из СМС от Госуслуг — это ключ от вашего аккаунта. Служба поддержки никогда не запрашивает его по телефону, а «отмена заявки» через код технически невозможна. Называли код — немедленно смените пароль и позвоните на 8 800 100-70-10.

«Можно ли быть зарегистрированным на двух номерах?» Нет: один номер — одна учётная запись. Если новый номер «занят» чужим аккаунтом (бывает после покупки сим-карты), освобождать его придётся через центр обслуживания.

«Бабушка не пользуется смартфоном — как ей получать услуги?» Базовый вариант — центр обслуживания: там подтверждают учётную запись и помогают с базовыми действиями. Для регулярных действий (получение пенсии, документов) — нотариальная доверенность на родственника. Многие МФЦ и отделения СФР принимают пожилых людей и без всяких Госуслуг, лично: сервис Госуслуг — не единственный вход, а лишь самый быстрый.

«Доверенный контакт — это то же, что доверенность?» Нет. Доверенный контакт — функция восстановления пароля: назначенный вами человек получит код, если вы забудете пароль. Доверенность — юридический документ на действия от вашего имени. Первое — техническая подстраховка, второе — юридический инструмент. Полезно иметь и то, и другое.

«Как понять, что у меня стандартная запись, а не подтверждённая?» В приложении: нажмите на своё имя в левом верхнем углу — статус написан под ФИО. На сайте — в профиле. Проверьте прямо сейчас: если не «подтверждённая», для полноценной работы понадобится один визит в банк или центр обслуживания.