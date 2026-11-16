Госуслуги-навигатор: учётная запись, восстановление доступа, доверенность на родственника

Госуслуги стали главным входом в государство: через них идут пенсии, пособия, налоги, регистрация сделок, больничные и детские сады. Но чем важнее аккаунт, тем дороже стоит его потеря: смена номера телефона, забытый пароль или взлом — и человек на время «выпадает» из всех сервисов сразу. Собрали полный навигатор: какие бывают учётные записи, как подтвердить и восстановить доступ в любой ситуации, как защититься от взлома и как правильно оформить доверенность, чтобы близкий человек мог действовать за вас.
Три уровня учётной записи: что даёт каждый
Статус виден в личном кабинете под вашими инициалами — и это первая вещь, которую стоит проверить.
|Статус
|Что нужно для получения
|Что доступно
|Упрощённая
|Имя, фамилия, телефон, e-mail
|Запись к врачу, проверка штрафов, судебной задолженности, оплата ЖКХ
|Стандартная
|+ данные паспорта и СНИЛС (проверка занимает до нескольких минут)
|Всё вышеперечисленное + проверка налоговой задолженности
|Подтверждённая
|+ подтверждение личности одним из способов ниже
|Все услуги: пособия, пенсии, регистрация сделок, выписки ЕГРН, запись в сад и школу, загранпаспорт
Без подтверждённой записи не работают ни сервисы СФР (пенсии, пособия), ни личный кабинет ФНС (вычеты!), ни налоговые уведомления, которые с 2026 года приходят автоматически. Так что если у вас «стандартная» — потратьте 10 минут на подтверждение.
Как подтвердить личность (для стандартной записи):
- Онлайн через банк — самый быстрый путь: функция подтверждения есть в приложениях Сбера, ВТБ, Т-Банка и других крупных банков; данные подтягиваются за считанные минуты;
- В центре обслуживания — офисах банков, МФЦ и компаниях-партнёрах: с паспортом и СНИЛС, подтверждение за один визит;
- Через Почту России — заказным письмом с кодом (срок — до 2 недель);
- С помощью электронной подписи — например, УКЭП из приложения «Госключ».
Отдельная логика — у детских учётных записей. У ребёнка до 14 лет запись подтверждается автоматически, когда родитель привязывает её к своей или создаёт из своего кабинета. С 14 лет подросток подтверждает учётную запись самостоятельно — теми же способами, что и взрослый (придти в центр обслуживания с паспортом можно уже с 14 лет).
Восстановление доступа: сценарий за сценарием
Забыл пароль, телефон на месте
Самый простой случай. На странице входа нажмите «Восстановить» и выберите канал:
- По телефону или e-mail: вводите номер (или почту), паспортные данные или СНИЛС, ждёте код — система даёт одноразовый пароль через 10 минут (это антифрод-пауза), использовать его нужно в течение 5 минут. Дальше устанавливаете новый постоянный пароль.
- Через сохранённые пароли браузера — если заходили с компьютера и разрешали браузеру запоминать.
- Через доверенный контакт — если заранее назначили его в настройках безопасности, человек получит код для восстановления (подробнее ниже).
Если в профиле стоит контрольный вопрос, а ответ на него вы забыли — восстановление пароля онлайн не сработает, придётся идти в центр обслуживания.
Сменился номер телефона
Здесь всё зависит от статуса записи.
Если есть доступ к аккаунту и к старой сим-карте: в профиле → «Учётная запись» → «Изменить» у номера. Для подтверждённой записи код придёт и на старый, и на новый номер — введите оба. Со стандартной и упрощённой записью номер меняется сразу.
Если старого номера больше нет (симка потеряна, номер оператор передал другому абоненту) — два пути:
- Через банк. В приложении Сбера, ВТБ, Т-Банка, Почта Банка найдите раздел про Госуслуги (часто через чат поддержки по запросу «регистрация на Госуслугах»), пройдите подтверждение личности — и новый номер перенесётся в профиль. Важный нюанс: номер телефона в банковском приложении должен отличаться от номера, который был на Госуслугах, — именно так система проверяет, что меняет аккаунт реальный владелец, а не мошенник со старой симкой. Исключение — Сбер: там работает один и тот же номер.
- Через центр обслуживания (МФЦ, офисы банков-партнёров): паспорт + СНИЛС, специалист отправит одноразовый пароль на ваш новый номер. Адреса — на карте map.gosuslugi.ru/co.
Два подводных камня: новый номер не должен быть привязан к другой учётной записи — даже к детской. Если система пишет «номер уже используется», а вы купили его недавно, значит, прежний владелец не отвязал его от своего аккаунта — в этом случае только центр обслуживания. И второе: если доступ к аккаунту уже потерян полностью, начать придётся не со смены номера, а с восстановления пароля (см. следующий пункт).
Заблокировали на 72 часа
Сообщение «Зафиксированы нестандартные действия» — это срабатывание антифрод-системы после подозрительной активности (частые попытки входа, вход с нового устройства и города, попытки смены данных). Варианта два: подождать — доступ восстановится автоматически за 72 часа, или прийти в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС — там разблокируют сразу. Перезванивать «поддержке», номер которой кто-то присылает в мессенджере, не нужно: это типичная мошенническая схема.
Аккаунт взломали: первые полчаса решают всё
Классический сценарий: мошенники получают доступ, меняют телефон и почту, а потом «восстанавливают доступ» от имени жертвы — и уходят с чужой почты в банк за кредитом. Действуйте в таком порядке:
- Срочно смените пароль через «Восстановить доступ» — пока взломщик не сменил контакты, это работает.
- Проверьте контактные данные: телефон, почту, историю входов. Если контакты уже подменены — сразу следующий шаг.
- Звоните в поддержку: 8 800 100-70-10 (бесплатно, круглосуточно) или 115 с мобильного. Опишите ситуацию — аккаунт блокируют, лишая мошенников доступа.
- Проверьте, что от вашего имени уже успели: активные заявления на Госуслугах, выписки ЕГРН (ими пользуются для фейковых сделок), заявки на кредиты в банках. Заметили чужое заявление — отменяйте и звоните в ведомство.
- Заявление в полицию — если успели что-то оформить от вашего имени.
Профилактика дешевле лечения: включите двухфакторную защиту (вход по СМС-коду в дополнение к паролю), а вместо пароля подключите вход по отпечатку пальца — украсть его нельзя.
Доверенность на родственника: что можно и что нельзя
«Дайте доступ к Госуслугам» — не выход. Передача паролей от чужого аккаунта не только небезопасна, но и не даёт легальной возможности действовать от имени другого человека: многие услуги всё равно требуют подтверждения личности. Правильный инструмент — доверенность.
Простая письменная доверенность: бесплатно и быстро
Составляется самостоятельно, без нотариуса: распечатываете текст, подписываете — готово. Подходит для:
- получения корреспонденции на почте (например, пенсий и писем за пожилого родственника);
- получения справок и документов;
- представления интересов в суде по общим делам;
- разовых действий в банках — если банк принимает простую форму (многие требуют нотариальную — уточняйте заранее).
Обязательный минимум: дата (без неё доверенность ничтожна по ст. 186 ГК РФ), ФИО и паспортные данные доверителя и доверенного, перечень полномочий, подпись. Не подходит для сделок с недвижимостью, регистрации прав в Росреестре, передоверия — на это нужна нотариальная.
Нотариальная доверенность: полный набор полномочий
Доверенное лицо при удостоверении присутствовать не обязано — достаточно его паспортных данных. Записаться к нотариусу можно через Госуслуги. Стоимость: госпошлина 200 рублей за доверенность от физлица плюс услуги правового и технического характера нотариуса (в сумме обычно 1 500–2 500 рублей за простую доверенность, дороже — за расширенные полномочия). Сведения о нотариальных доверенностях автоматически попадают в единый реестр ФНП — проверить любую доверенность можно на reestr-d.ru.
Дистанционное нотариальное удостоверение — с 2023 года нотариусы могут удостоверять доверенности по видеосвязи с применением УКЭП: удобно для родственников в отъезде или в другом городе, записывайтесь через нотариальную палату.
Электронные доверенности: МЧД и что меняется с 2027 года
Для юрлиц и ИП работает машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный документ, подписанный квалифицированной ЭП, создаётся в разделе «Доверенности и доступы» личного кабинета на Госуслугах. Она заменяет бумажную доверенность при взаимодействии с госорганами в электронном виде.
С 1 сентября 2027 года по закону № 315-ФЗ единая форма МЧД с Госуслуг станет универсальной: её можно будет применять во всех случаях подтверждения полномочий представителя, а ведомственные формы (ФНС, ЦБ) перейдут в разряд дополнительных. Для семей это пока слабо касается — МЧД остаётся бизнес-инструментом, — но сам формат «доверенность на Госуслугах» постепенно становится стандартом.
Доверенность ≠ доступ к личному кабинету
Важное разграничение, о котором часто спотыкаются: доверенность позволяет человеку действовать от вашего имени в конкретных инстанциях (получить документ, подать заявление в ведомство, забрать пенсию), но не даёт права входить в ваш личный кабинет Госуслуг и подписывать за вас заявления с вашей учётной записи. Для части услуг есть легальные «родственные» сценарии: у детей до 14 лет — привязка к родительскому аккаунту, у родителей и опекунов — управление детскими профилями из своего кабинета. Для остального — либо доверенность + личная явка поверенного в ведомство, либо совместный визит с паспортом доверителя.
Куда обращаться за помощью
|Проблема
|Куда обращаться
|Контакты
|Техподдержка портала: вход, регистрация, восстановление
|Горячая линия Госуслуг (круглосуточно)
|8 800 100-70-10 — бесплатно; 115 — с мобильного; +7 495 727-47-47 — из-за границы
|Чат с оператором
|Приложение Госуслуг / Telegram-чат поддержки
|после авторизации
|Подтверждение личности, смена номера, разблокировка
|Центры обслуживания (МФЦ, офисы банков-партнёров)
|карта: map.gosuslugi.ru/co
|Проверка учётной записи ребёнка, доверенные доступы
|Личный кабинет Госуслуг → «Профиль»
|gosuslugi.ru
|Проверка доверенности (своей или чужой)
|Единый реестр доверенностей ФНП
|reestr-d.ru
|Запись к нотариусу, нотариальная доверенность
|Любой нотариус области / Нотариальная палата
|63.notariat.ru, 8 (846) 242-26-33
Частые вопросы
«Мошенники просят назвать код из СМС “для отмены заявки” — что это?» Код из СМС от Госуслуг — это ключ от вашего аккаунта. Служба поддержки никогда не запрашивает его по телефону, а «отмена заявки» через код технически невозможна. Называли код — немедленно смените пароль и позвоните на 8 800 100-70-10.
«Можно ли быть зарегистрированным на двух номерах?» Нет: один номер — одна учётная запись. Если новый номер «занят» чужим аккаунтом (бывает после покупки сим-карты), освобождать его придётся через центр обслуживания.
«Бабушка не пользуется смартфоном — как ей получать услуги?» Базовый вариант — центр обслуживания: там подтверждают учётную запись и помогают с базовыми действиями. Для регулярных действий (получение пенсии, документов) — нотариальная доверенность на родственника. Многие МФЦ и отделения СФР принимают пожилых людей и без всяких Госуслуг, лично: сервис Госуслуг — не единственный вход, а лишь самый быстрый.
«Доверенный контакт — это то же, что доверенность?» Нет. Доверенный контакт — функция восстановления пароля: назначенный вами человек получит код, если вы забудете пароль. Доверенность — юридический документ на действия от вашего имени. Первое — техническая подстраховка, второе — юридический инструмент. Полезно иметь и то, и другое.
«Как понять, что у меня стандартная запись, а не подтверждённая?» В приложении: нажмите на своё имя в левом верхнем углу — статус написан под ФИО. На сайте — в профиле. Проверьте прямо сейчас: если не «подтверждённая», для полноценной работы понадобится один визит в банк или центр обслуживания.