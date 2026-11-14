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Сады, школы и 1 класс: как встать в очередь и записать ребёнка через Госуслуги

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Сады, школы и 1 класс: как встать в очередь и записать ребёнка через Госуслуги

Как через «Госуслуги» встать в очередь в детский сад и записать ребёнка в первый класс. Сразу оговорюсь: в целом процесс похож, но есть важные нюансы для каждого случая. 

Детский сад

  1. Подготовьте учётную запись. Вам нужна подтверждённая учётная запись родителя. 
  2. Найдите услугу. В каталоге услуг выберите «Запись в детский сад» (иногда встречается формулировка «Постановка в очередь в дошкольную организацию»). 
  3. Заполните заявление. Укажите данные ребёнка и свои. Выберите желаемую дату зачисления (на эту дату ребёнку должно быть от 2 месяцев до 8 лет). Отметьте до нескольких садов поблизости в порядке приоритета. Укажите направленность группы (например, оздоровительную) и режим пребывания. Если есть право на льготу — отметьте это и прикрепите подтверждающие документы. 
  4. Отправьте заявление. После отправки в личный кабинет придёт уведомление о регистрации. Статус можно отслеживать в любое время. 
  5. Важное дополнение для Самары. После электронной подачи в течение 10 рабочих дней нужно лично прийти в МФЦ с оригиналами документов (паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документы о льготе при наличии). Сотрудник проверит документы и подтвердит заявление в системе — только после этого ребёнок официально встанет в очередь. 

Первый класс

  1. Тоже нужна подтверждённая учётная запись родителя. 
  2. Найдите услугу. В каталоге выберите «Запись в образовательное учреждение», затем — «Зачисление в общеобразовательное учреждение» или прямо «Запись в первый класс». Иногда на главной странице появляется специальный баннер. 
  3. Выберите школу. Можно подать заявления в несколько школ (но не более трёх), для каждой — отдельное заявление. При выборе система покажет количество свободных мест. 
  4. Заполните данные. Укажите сведения о ребёнке (ФИО, дата рождения), загрузите сканы документов: свидетельство о рождении, документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства. Если ребёнку нужны особые условия обучения (по здоровью) — укажите это. 
  5. Черновик — ваш друг. Можно заранее сохранить заявление как черновик. Это удобно: вы заполните данные один раз, а отправите только в старт приёмной кампании. После сохранения черновика появится таймер обратного отсчёта — система напомнит, когда можно отправить. Если у вас есть льгота (например, в школе уже учится брат или сестра, или вы относитесь к другой льготной категории), можно дать согласие на автоматическую отправку заявления. 
  6. Отправьте в срок. Не пропустите дату старта приёма заявлений для выбранной школы. 
  7. После обработки. В личный кабинет придёт приглашение в школу с датой и временем визита. Нужно будет принести оригиналы документов. 
  8. Этапы приёма. В Самарской области приём обычно идёт в два этапа: первая волна (примерно с 1 апреля по 30 июня) — для школ по месту регистрации и для льготников; вторая волна (с июля по сентябрь) — в любые школы, где остались свободные места.

Несколько общих советов

  • Проверяйте актуальность. Правила иногда корректируют, поэтому перед подачей советую заглянуть в раздел помощи на «Госуслугах» (например, эта страница про детский сад или про школу) или уточнить в местном управлении образования. 
  • Следите за статусом. После подачи регулярно проверяйте статус заявления в личном кабинете. 
  • Если что-то не так. Если система отклонила заявку (например, из-за ошибки в данных), исправьте их и подайте заново. 

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