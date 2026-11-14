Сады, школы и 1 класс: как встать в очередь и записать ребёнка через Госуслуги

Как через «Госуслуги» встать в очередь в детский сад и записать ребёнка в первый класс. Сразу оговорюсь: в целом процесс похож, но есть важные нюансы для каждого случая.

Детский сад

Подготовьте учётную запись. Вам нужна подтверждённая учётная запись родителя. Найдите услугу. В каталоге услуг выберите «Запись в детский сад» (иногда встречается формулировка «Постановка в очередь в дошкольную организацию»). Заполните заявление. Укажите данные ребёнка и свои. Выберите желаемую дату зачисления (на эту дату ребёнку должно быть от 2 месяцев до 8 лет). Отметьте до нескольких садов поблизости в порядке приоритета. Укажите направленность группы (например, оздоровительную) и режим пребывания. Если есть право на льготу — отметьте это и прикрепите подтверждающие документы. Отправьте заявление. После отправки в личный кабинет придёт уведомление о регистрации. Статус можно отслеживать в любое время. Важное дополнение для Самары. После электронной подачи в течение 10 рабочих дней нужно лично прийти в МФЦ с оригиналами документов (паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, документы о льготе при наличии). Сотрудник проверит документы и подтвердит заявление в системе — только после этого ребёнок официально встанет в очередь.

Первый класс

Тоже нужна подтверждённая учётная запись родителя. Найдите услугу. В каталоге выберите «Запись в образовательное учреждение», затем — «Зачисление в общеобразовательное учреждение» или прямо «Запись в первый класс». Иногда на главной странице появляется специальный баннер. Выберите школу. Можно подать заявления в несколько школ (но не более трёх), для каждой — отдельное заявление. При выборе система покажет количество свободных мест. Заполните данные. Укажите сведения о ребёнке (ФИО, дата рождения), загрузите сканы документов: свидетельство о рождении, документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства. Если ребёнку нужны особые условия обучения (по здоровью) — укажите это. Черновик — ваш друг. Можно заранее сохранить заявление как черновик. Это удобно: вы заполните данные один раз, а отправите только в старт приёмной кампании. После сохранения черновика появится таймер обратного отсчёта — система напомнит, когда можно отправить. Если у вас есть льгота (например, в школе уже учится брат или сестра, или вы относитесь к другой льготной категории), можно дать согласие на автоматическую отправку заявления. Отправьте в срок. Не пропустите дату старта приёма заявлений для выбранной школы. После обработки. В личный кабинет придёт приглашение в школу с датой и временем визита. Нужно будет принести оригиналы документов. Этапы приёма. В Самарской области приём обычно идёт в два этапа: первая волна (примерно с 1 апреля по 30 июня) — для школ по месту регистрации и для льготников; вторая волна (с июля по сентябрь) — в любые школы, где остались свободные места.

Несколько общих советов