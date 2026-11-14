Больничные, отпуска, увольнение: права работника в Самарской области — как оформить, сколько платят и куда жаловаться

Заболел — открывай больничный, уволился — получай полный расчёт, попал под сокращение — выходное пособие. Звучит просто, но именно на этих трёх жизненных ситуациях работники чаще всего теряют деньги: не знают своих выплат, пропускают сроки или верят обещаниям «уволимся по собственному — так быстрее». Разбираем по Трудовому кодексу с актуальными правилами 2026 года.

Больничный: как оформить и проверить

Электронный листок нетрудоспособности — уже стандарт: бумажные больничные по общему правилу не выдаются с 2022 года. Врач оформляет ЭЛН и подписывает его электронной подписью, документ автоматически попадает в Социальный фонд и к работодателю — передавать номер больничного начальнику не нужно и даже нельзя: сведения о диагнозе работодателю не передаются. Подробная пошаговая инструкция оформления и дистанционного закрытия — в нашей карточке «Прививки и сезонные простуды», здесь лишь ключевые цифры.

Сколько платят: размер зависит от страхового стажа — до 5 лет 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%. Пособие считаются от среднего заработка за два предыдущих года. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — СФР. Выплата должна прийти не позднее 10 рабочих дней после того, как работодатель передал фонду сведения.

Как проверить больничный: в личном кабинете Госуслуг (раздел «Здоровье» — видны все листки за последние полгода) или в личном кабинете СФР по адресу lk.fss.ru — вход тоже по учётной записи Госуслуг. Там видны статус, даты и суммы.

Если больничный не появился в личном кабинете — обращайтесь в медучреждение, где его оформляли: ошибки в данных исправляет врач, а не работодатель или фонд.

Больничный по уходу за ребёнком имеет свои лимиты дней и оплачивается СФР с первого дня в размере 100% среднего заработка для ребёнка до 8 лет — детали в детской карточке.

Отпуск: сколько положено и когда платят

28 календарных дней в год — минимум по закону. Отпуск можно делить, но одна из частей должна быть не менее 14 дней подряд .

— минимум по закону. Отпуск можно делить, но одна из частей должна быть . Отпускные платят не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Задержали — это то же нарушение, что и задержка зарплаты: с компенсацией по ст. 236 ТК.

до начала отпуска. Задержали — это то же нарушение, что и задержка зарплаты: с компенсацией по ст. 236 ТК. График отпусков обязателен для обеих сторон. Если отпуск по графику, а работодатель «не отпускает» — письменное требование, затем жалоба в ГИТ.

Если отпуск по графику, а работодатель «не отпускает» — письменное требование, затем жалоба в ГИТ. Неотгулянные дни не сгорают: при увольнении за каждый накопленный день положена компенсация.

при увольнении за каждый накопленный день положена компенсация. Дополнительные дни: родителям детей-инвалидов — до 4 оплачиваемых дней в месяц по их заявлению; работникам вредных производств — по результатам спецоценки; «северянам» — по стажу в северных районах.

Увольнение по собственному желанию: как сделать без потерь

Заявление — за две недели до даты увольнения. Отсчёт начинается со следующего дня после подачи. Можно уволиться и раньше — если работодатель согласен, либо по соглашению сторон. Заявление пишите или подавайте официально — лично с отметкой о регистрации или заказным письмом. Голословное «я говорил начальнику» при споре не работает. Отозвать заявление можно в любой день до увольнения, если на ваше место в письменном виде не пригласили другого работника (например, переводом). В последний день работы работодатель обязан: выдать расчёт (зарплата за отработанные дни + компенсация за все неиспользованные дни отпуска), трудовую книжку или выписку из неё, расчётный листок и справки о заработке. Не пришли за расчётом в этот день — требуйте в письменном виде, дальше действует алгоритм из раздела про задержку зарплаты.

Типичная ловушка: работодатель предлагает «уволиться по собственному» вместо сокращения или иного основания, обещая «те же деньги по-хорошему». По собственному выходное пособие не положено — а обещание без письменного соглашения юридически ничто. Любые «компенсационные» договорённости фиксируйте письменно.

Увольнение по сокращению: полный набор выплат

Что положено в день увольнения:

зарплата за фактически отработанные дни;

компенсация за все неиспользованные дни отпуска;

выходное пособие — один средний месячный заработок (ст. 178 ТК).

Если не трудоустроились дальше — ещё до двух среднемесячных заработков:

за второй месяц — если не нашли работу в первый месяц после увольнения. Обратиться за выплатой нужно не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца; работодатель выплачивает в течение 15 календарных дней;

— если не нашли работу в первый месяц после увольнения. Обратиться за выплатой нужно не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца; работодатель выплачивает в течение 15 календарных дней; за третий месяц — только по письменному решению центра занятости. Чтобы его получить, встаньте на учёт в ЦЗН в течение 14 рабочих дней со дня увольнения и подайте заявление в течение 15 рабочих дней после окончания третьего месяца. Без обращения в ЦЗН в этот срок — третий месяц не оплатят.

Вместо выплат за период трудоустройства работодатель вправе предложить единовременную компенсацию в размере двух средних заработков — как вариант, не обязательный.

Досрочное увольнение: если хотите уйти раньше двухмесячного срока предупреждения, работодатель дополнительно платит средний заработок за оставшиеся до конца срока дни — сверх выходного пособия.

Налоги: выходное пособие и выплаты на период трудоустройства не облагаются НДФЛ и взносами в пределах трёхкратного среднего месячного заработка (шестикратного — для Крайнего Севера). Зарплата и компенсация отпуска облагаются как обычно.

Кого нельзя сократить: беременных женщин; мать-одиночку с ребёнком до 14 лет; многодетного родителя с детьми до 14 лет (когда второй родитель не работает); работников на больничном или в отпуске. При выборе кандидатов учитываются квалификация, а для некоторых категорий — преимущественное право (инвалиды боевых действий, работники с профессиональными увечьями).

Проверка процедуры работодателем — за вас: предупреждение под подпись не позднее чем за два месяца, предложение всех вакансий в компании (включая нижеоплачиваемые), уведомление службы занятости. Нарушение любого шага — основание признать увольнение незаконным через суд с восстановлением на работе и оплатой вынужденного прогула.

Пример по цифрам 2026 года. Работник в Самаре с зарплатой 80 000 рублей сокращён 15 ноября 2026 года. В день увольнения получает: зарплату за отработанные дни ноября, компенсацию за 12 неотгулянных дней отпуска и выходное пособие 80 000. Не нашёл работу за первый месяц — пишет заявление, получает ещё 80 000 за второй. Встал в ЦЗН в срок — и при отсутствии работы через два месяца получает за третий месяц по решению ЦЗН. Итого минимально — 240 000 рублей за три месяца сверх обычной зарплаты.

Если уволились — биржа труда и пособие по безработице

Пособие назначается с 11-го дня после регистрации в центре занятости («Работа России» — онлайн или центр занятости лично). Размеры с 1 февраля 2026 года:

Категория Первые 3 месяца Следующие 3 месяца Стаж 26+ недель за последний год 75% среднего заработка, но не более 15 886 руб. 60%, но не более 6 209 руб. Предпенсионеры до 15 886 руб. весь период (до года и более) — Стаж менее 26 недель, впервые ищущие работу 1 863 руб. —

Важно для уволенных по сокращению: именно для получения выплаты за третий месяц нужно встать на учёт в ЦЗН в течение 14 рабочих дней — не откладывайте регистрацию. Дополнительный бонус: в центре занятости можно получить социальный контракт (около прожиточного минимума — почти 19 тысяч рублей) и стипендию по МРОТ (27 093 рубля) за переобучение.

Задержка зарплаты: пошаговый алгоритм

Сроки выплаты устанавливаются правилами внутреннего распорядка (обычно не позднее 15 календарных дней после окончания периода). Просрочка — уже нарушение, даже на один день.

Письменное требование работодателю. Фиксирует дату, сумму и вашу позицию — пригодится во всех инстанциях. Приостановка работы. Если задержка превысила 15 дней, вы вправе письменно известить работодателя и не выходить на работу до полного погашения долга — со сохранением среднего заработка. Уведомить нужно обязательно, иначе прогул. Жалоба в ГИТ — если работодатель не реагирует. Прокуратура — при длительной задержке (месяцы) или если не платят многим работникам. Суд — если цель получить деньги принудительно.

Компенсация за задержку (ст. 236 ТК), минимальная:

[

Компенсация = Долг \times \frac{Ключевая\ ставка}{150} \times Дни\ просрочки

]

Пример: долг 100 000 рублей, задержка 30 дней, ключевая ставка 14,5%: 100 000 × 14,5% / 150 × 30 ≈ 2 900 рублейсверх самого долга.

Сроки и суммы для суда:

Срок исковой давности — один год со дня установленного срока выплаты зарплаты (при увольнении — со дня окончательного расчёта). Пропустили — сложнее взыскать, хотя уважительные причины могут продлить срок.

со дня установленного срока выплаты зарплаты (при увольнении — со дня окончательного расчёта). Пропустили — сложнее взыскать, хотя уважительные причины могут продлить срок. Судебный приказ — упрощённый порядок для начисленной, но не выплаченной зарплаты до 500 000 рублей: мировой судья выносит приказ за 10 дней без вызова сторон, после он направляется приставам. Если работодатель не подал возражений — деньги взысканы.

— упрощённый порядок для начисленной, но не выплаченной зарплаты до 500 000 рублей: мировой судья выносит приказ за 10 дней без вызова сторон, после он направляется приставам. Если работодатель не подал возражений — деньги взысканы. Исковое производство — если работодатель оспаривает сумму или зарплата не начислена (например, «серая»).

— если работодатель оспаривает сумму или зарплата не начислена (например, «серая»). Работник по трудовым спорам освобождён от судебных расходов, и иск можно подать по своему месту жительства, а не только по месту работы работодателя.

Серая зарплата — отдельная проблема: доказывать её через суд можно (свидетели, переписка, банковские переводы), но проще с полными данными. Если работодатель платит «в конверте» — копите доказательства заранее.

Куда жаловаться в Самарской области

Инстанция Контакты Что решает ГИТ Самарской области(Средневолжская межрегиональная) г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А; личный приём в каб. 210 пн–чт 9:00–18:00, пт до 16:45; горячая линия 8 (800) 707-88-41; приёмная 8 (846) 263-54-72; горячая линия по трудовому законодательству +7 (937) 985-84-09 Проверки, предписания, привлечение к административной ответственности. Срок рассмотрения — 30 дней Прокуратура Самарской области samproc.ru; приёмная 8 (846) 332-31-36 Массовые и длительные задержки, невыплаты свыше месяца, принуждение к увольнению, «серые» схемы Центры занятости(«Работа России» + районные ЦЗН) регистрация онлайн или лично Пособие по безработице, решение для выплаты третьего месяца, переобучение Суд мировой судья — судебный приказ; районный суд — иск Взыскание зарплаты, компенсаций, восстановление на работе

Жалобу в ГИТ можно подать анонимно — прямо в обращении попросите не раскрывать сведения о заявителе, инспекторы обязаны это соблюдать (ст. 358 ТК).

Частые вопросы

«Могут ли уволить во время больничного?» По инициативе работодателя — нет (кроме ликвидации организации). По собственному желанию — можно, дата увольнения может попасть на период болезни, но тогда больничный оплатят и после увольнения, если он начался до неё.

«Как проверить, что больничный закрыт и оплачен?» В личном кабинете Госуслуг или СФР. Если статус долго «в обработке» — проверьте, не «завис» ли он на стороне работодателя, который не передал сведения в СФР.

«Отпускные меньше обычной зарплаты — это нормально?» Да, частично: отпускные считаются из среднего заработка за 12 месяцев, и если в этот период попадали больничные, простой или зарплата была ниже — отпускные меньше оклада. Но если начислили меньше расчётного среднего — требуйте разъяснение.

«Работодатель говорит, что при сокращении выплатит только оклад». Выходное пособие считается по среднему заработку с учётом премий и надбавок — не путайте с окладом. Если обещают меньше — это первый признак, что процедуру будут «упрощать» против правил; фиксируйте всё письменно и при споре — ГИТ или суд.

«Мне сократили ставку и заставляют уволиться» — это принуждение, а не законное сокращение. Письменное предложение «напишите по собственному» — не выполняйте; жалоба в прокуратуру или ГИТ по факту давления.

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