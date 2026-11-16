Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу

«У меня нет удостоверения ветерана, нет инвалидности — значит, мне ничего не положено». Это самое частое и самое дорогое заблуждение. Правительство области уже выпустило карточку про коммунальные льготы без статуса — но «коммуналкой» перечень не исчерпывается. Меры поддержки делятся не только по удостоверениям, но и по двум другим «пропускам»: возраст (налоги, доплаты, проезд, юридическая помощь) и доход (соцконтракт, пособия, адресная помощь). Собрали всё в одну статью — финальную для серии.
Возраст как пропуск: что положено пенсионеру без всяких удостоверений
Налоги: работают автоматически, без заявлений
Главная мера, о которой забывают: для имущественных налогов «пенсионер» — это не тот, у кого есть пенсия, а тот, кто достиг возраста по правилам до 2019 года — женщина 55 лет, мужчина 60 лет. Значит, льготы положены и не выйти на пенсию вовремя не успевшим, и продолжающим работать:
|Налог
|Льгота
|Как работает
|Налог на имущество
|Освобождение за 1 объект каждого вида
|Квартира + дом + гараж — все три освобождены; две квартиры — только одна. Выбор объекта: уведомление в ФНС до 31 декабря, иначе льготу применят к объекту с наибольшим налогом
|Земельный налог
|Вычет на 6 соток
|Участок до 6 соток — налог ноль; 10 соток — платите за 4. Если участков несколько, ФНС применит вычет к самому дорогому
|Транспортный (Самарская область)
|Скидка 50% на одно ТС каждого вида
|Легковой до 100 л. с., мотоцикл до 40 л. с., катер/лодка до 30 л. с. — для пенсионеров и мужчин 60+/женщин 55+
|НДФЛ
|Пенсия не облагается; перенос имущественного вычета на 3 года назад
|Купили жильё после выхода на пенсию — можно вернуть НДФЛ за три предшествующих года по доходам, когда ещё работали
Федеральные налоговые льготы ФНС применяет автоматически — по данным из СФР. Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, подайте заявление в инспекцию или через Госуслуги. Полный разбор с таблицами — в нашей карточке «Налоги: уведомления, льготы, вычеты».
Социальная доплата пенсии — автоматически
Если общий доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера по области (15 311 рублей в 2026-м) — разницу доплатят до этой суммы. С 2026 года назначается автоматически по данным СФР, заявление не нужно. Важно: в доход для расчёта включают не только пенсию, но и все регулярные доплаты, компенсации за проезд и проценты по вкладам — единовременные выплаты не учитывают.
Меры «по возрасту», которые оформляются по заявлению
|Мера
|Условие
|Размер
|Ежемесячная выплата на проезд
|Пенсионеры, не получающие ЕДВ (инвалидам и чернобыльцам — свой набор)
|Компенсация за городской и внутрирайонный транспорт, кроме такси; оформляется в соцзащите
|Бесплатная юридическая помощь
|Мужчины 60+/женщины 55+, получатели пенсий, малообеспеченные (доход ниже 2 ПМ)
|Консультации, заявления, иски — по пенсиям, льготам, ЖКХ, правам потребителя
|Единовременная выплата на газификацию
|Одинокие пенсионеры с доходом ниже ПМ пенсионера, получатели ЖКУ-субсидий, инвалиды, труженики тыла, участники СВО
|201 000 рублей
|Санаторно-курортная путёвка
|Получатели страховой пенсии по старости, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные — при доходе не выше 1,5 ПМ пенсионера (22 966,55 руб. в 2026-м)
|Бесплатная путёвка
Обратите внимание на санаторий: это одна из самых недооценённых мер — путёвка положена обычному пенсионеру по доходу, без всякого статуса. Условия и запись — в органах соцзащиты.
Коммунальный блок без статуса (субсидия при расходах свыше 22% дохода, компенсация капремонта 50% с 70 лет и 100% с 80 лет, запрет банковской комиссии при оплате ЖКУ) разобран в карточке «Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса» на сайте НИАСам и в нашей карточке «Капремонт» — там формулы и порядок оформления, повторять не будем.
Предпенсионер: статус, о котором никто не сообщает
Предпенсионер — это человек, которому осталось 5 лет или меньше до страховой пенсии (включая досрочную). Статус присваивается СФР автоматически, без заявлений — в 2026 году это мужчины 59 лет и женщины 54 лет. Подвох в том, что границы статуса для разных льгот разные:
|Мера
|Кто считается предпенсионером
|Что даёт
|Налоги (имущество, земля)
|Женщины 55+, мужчины 60+ (по правилам до реформы)
|Те же льготы, что пенсионерам: 1 объект каждого вида, 6 соток земли
|Диспансеризация
|Не более 5 лет до пенсии, включая досрочную
|2 оплачиваемых дня в год — полный разбор в карточке «Диспансеризация»
|Пособие по безработице
|По правилам закона о занятости
|Выплата до 12 месяцев (у остальных — 6), максимум 16 000 ₽, минимум 1 863 ₽; за сверхстаж (20/25 лет) — до 24 месяцев
|Бесплатное обучение
|Все предпенсионеры
|Профпереобучение и повышение квалификации за счёт государства, подача через «Работа России»
|Защита от увольнения
|Все предпенсионеры
|Увольнение или отказ в найме из-за возраста — уголовное преступление (ст. 144.1 УК РФ): штраф до 200 000 ₽ или обязательные работы
|Досрочная пенсия при сокращении
|Стаж 20 лет (Ж)/25 лет (М)
|Выход на пенсию за 2 года до срока при невозможности трудоустроиться
|Накопления
|С предпенсионного возраста
|Пенсионные накопления (2002–2013, добровольные, маткапитал) можно получить единовременно или по графику — заявление в СФР или НПФ
Подтверждать статус для диспансеризации не нужно — работодателю достаточно года рождения. А вот для налоговых льгот проверьте уведомление ФНС: если льгота не учтена — заявление.
Работающий пенсионер: сохраняет почти всё
Распространённый страх «пенсию отберут за работу» давно не актуален. Работающий пенсионер в 2026 году:
- сохраняет все налоговые льготы (имущество, земля, транспорт);
- получает индексацию страховой пенсии — её вернули с 2025 года;
- вправе взять до 14 дней отпуска за свой счёт ежегодно;
- имеет 2 оплачиваемых дня на диспансеризацию ежегодно;
- может оформлять имущественные и социальные вычеты — по доходу от зарплаты.
А вот социальная доплата до прожиточного минимума и компенсация капремонта — меры для неработающих: работающим они не положены.
Доход как пропуск: меры для семей «без статуса»
Для семей без специальных категорий главный пропуск — среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пороги Самарской области на 2026 год:
|ПМ Самарской области, 2026
|Сумма
|На душу населения
|17 803 ₽
|Трудоспособный
|19 405 ₽
|Пенсионер
|15 311 ₽
|Ребёнок
|17 269 ₽
Доход считают за 3 календарных месяца перед месяцем обращения (при подаче в ноябре 2026-го — за июль–сентябрь): все доходы всех членов семьи делят на 3 и на число членов семьи.
Социальный контракт — самая крупная мера без удостоверений
Государственная социальная помощь по соцконтракту — договор с соцзащитой, по которому деньги дают не на жизнь, а на выход из трудной ситуации:
|Направление
|Выплата
|Срок контракта
|Открытие ИП или самозанятости
|до 350 000 ₽ + до 30 000 ₽ на обучение
|до 12 месяцев
|Ведение ЛПХ
|до 200 000 ₽ + до 30 000 ₽ на обучение
|до 12 месяцев
|Поиск работы, профобучение
|19 405 ₽ единовременно + 19 405 ₽ ежемесячно после трудоустройства (до 3 мес.) + 9 702,50 ₽ в период обучения
|до 9 месяцев
|Преодоление трудной жизненной ситуации
|19 405 ₽ ежемесячно
|до 6 месяцев
Условия и подводные камни:
- деньги целевые — по бизнес-плану и смете: на аренду не более 15%, на ПО и электронную подпись не более 10%, на продвижение не более 5%; с 2026 года запрещено покупать автомобили и мототранспорт;
- ИП или самозанятость нужно сохранить в течение всего контракта и ещё 12 месяцев после его окончания, иначе выплату взыщут;
- повторный контракт — после 12-месячного мониторинга, если первый выполнен без нарушений;
- заявление — в соцзащиту, МФЦ или через Госуслуги; для направлений «бизнес» и «ЛПХ» — обязательное очное тестирование предпринимательских компетенций;
- демобилизованные участники СВО с 2026 года могут заключить контракт без оценки дохода.
Ежемесячное социальное пособие малоимущим Самарской области
Маленькая, но реальная мера для тех, кто не проходит по «статусным» основаниям, — 500 рублей в месяц в течение года:
Кому положено (при доходе ниже ПМ на душу населения):
- семьи с детьми до 16 лет (школьники — до окончания обучения, но не старше 18);
- семьи, где один из родителей — неработающий инвалид или оба — неработающие пенсионеры;
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;
- лица 55+ (Ж) и 60+ (М), которым пенсия ещё не назначена — важная категория для тех, кто «выпал» между работой и пенсией;
- ежегодное социальное пособие студентам очной бюджетной формы из малоимущих семей — 200 рублей в год.
Оформление — заявление-декларация о материальном положении в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или через Госуслуги; назначается с месяца обращения на 12 месяцев, потом документы обновляются.
Единовременная выплата к школе
Самарская область платит 11 000 рублей на школьную и спортивную форму — малоимущим и многодетным семьям, с 1 августа по 31 октября ежегодно. Федеральной выплаты к 1 сентября не существует — только региональные, и большинство требуют заявления: не подали — денег не будет.
Дополнительно для малоимущих в Самарской области
- бесплатная юридическая помощь — малообеспеченным с доходом ниже двух прожиточных минимумов;
- льготное зачисление в вузы — при равенстве баллов с другими абитуриентами; приоритет на общежитие и социальная стипендия на весь период обучения;
- первоочередное место в детском саду и скидка на оплату (20–100% по региону);
- адресная помощь в трудной жизненной ситуации — разовая, по обстоятельствам: деньги, продукты, вещи, помощь с ремонтом после пожара или аварии. Размер не фиксирован — определяет соцзащита индивидуально;
- путёвки на санаторно-курортное лечение для малоимущих по региональным программам.
Многодетным семьям (это тоже «статус без удостоверения» — только трое и более детей) дополнительно положены: налоговые вычеты по недвижимости — 5 м² на каждого ребёнка для квартиры и 7 м² для дома с 2026 года, вычет 6 соток по земельному налогу. Подробности — в карточке «Налоги» и «Дачная амнистия».
Сводная таблица: «мне положено что-то без удостоверения?»
|Ваша ситуация
|Что проверить
|Женщина 55+, мужчина 60+ (даже работающие)
|Налог на имущество (1 объект), земля (6 соток), транспортный налог −50%, юрпомощь
|До пенсии 5 лет и меньше
|Предпенсионный статус: диспансеризация 2 дня, пособие по безработице до 12 мес., обучение, защита от увольнения
|Неработающий пенсионер, доход ниже 15 311 ₽
|Соцдоплата (автоматом), субсидия ЖКУ, компенсация капремонта (70/80+)
|Пенсионер без ЕДВ
|Ежемесячная выплата на проезд
|Пенсионер с доходом до 22 966,55 ₽
|Бесплатная санаторная путёвка
|Одинокий пенсионер, доход ниже 15 311 ₽
|Газификация — 201 000 ₽
|Доход семьи ниже 17 803 ₽ на человека
|Единое пособие, соцконтракт (до 350 000 ₽), пособие 500 ₽/мес., выплата к школе 11 000 ₽, льготы студентам
|Трудная жизненная ситуация (пожар, болезнь, потеря работы)
|Адресная помощь + направление по соцконтракту
Куда обращаться
|Мера
|Куда
|Соцконтракт, пособия малоимущим, адресная помощь, проездная выплата, санаторий, газификация
|ГКУ «ГУСЗН» по району, МФЦ, региональный соцпортал Минсоцдемполитики области
|Соцдоплата, налоги пенсионеров
|СФР (автомат), ФНС — заявление при неучтённой льготе
|Предпенсионные гарантии, обучение
|«Работа России» (trudvsem.ru), центры занятости
|Споры с работодателем предпенсионера
|ГИТ (Роструд) — порядок в карточке «Больничные, отпуска, увольнение»
|ЖКУ-льготы без статуса
|Карточка «Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса» на сайте НИАСам
Частые вопросы
«Мне 56, я не вышла на пенсию — мне положены “пенсионерские” налоговые льготы?» Да: для налоговых целей льготы привязаны к возрасту 55/60 по правилам до 2019 года, а не к факту назначения пенсии. Если льгота не учтена в уведомлении — заявление в ФНС.
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«Соцконтракт — это кредит или пособие?» Ни то ни другое: это безвозмездная выплата, которую не нужно возвращать, если выполнить мероприятия контракта (открыть ИП, вести ЛПХ, трудоустроиться) и отчитаться чеками. Нарушение условий — возврат всей суммы за 30 дней и взыскание через суд.
«Могу я получить и единое пособие, и соцконтракт одновременно?» Да, они не исключают друг друга: единое пособие — ежемесячная поддержка семьи с детьми, соцконтракт — разовая помощь на программу выхода из трудной ситуации. Оба оформляются через соцзащиту/Госуслуги.
«Пенсию назначили позже 60/55 лет — я теперь не “пенсионер” для льгот?» Для налогов вы всё равно «предпенсионер» с 55/60 — льготы те же. Для мер, привязанных к факту назначения пенсии (соцдоплата, компенсация капремонта), — ждём назначения.
«Есть ли список всех льгот по моему профилю в одном месте?» Частично: на региональном соцпортале и в личном кабинете Госуслуг есть проактивные предложения (уведомления о мерах, на которые вы подходите). Но полный «конструктор» собирается вручную: наша таблица выше — отправная точка для проверки.
Полезные ссылки
Пенсия в Самарской области: когда выходить на пенсию, что влияет на размер и как всё проверить онлайн (соцдоплата, предпенсионный статус)
Единое пособие на детей: кому положено и как посчитать доход семьи (соцконтракт и пороги дохода)
Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё (предпенсионные и многодетные льготы)
Капремонт в Самарской области: тариф 2026 года, льготы, спецсчёт или «общий котёл» и что будет, если не платить (50/100%)
Диспансеризация: бесплатные обследования по ОМС, оплачиваемый день у работодателя и группы здоровья (2 дня предпенсионерам)
Больничные, отпуска, увольнение: права работника в Самарской области — как оформить, сколько платят и куда жаловаться (ст. 144.1 УК и отпуск за свой счёт)
ЖКХ: квитанция, долги, субсидии, отопительный сезон — справочник для жителя Самарской области (2026) (субсидия 22%)