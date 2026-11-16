Льготы для пенсионеров и семей без статуса: что положено «просто так» — по возрасту и по доходу

«У меня нет удостоверения ветерана, нет инвалидности — значит, мне ничего не положено». Это самое частое и самое дорогое заблуждение. Правительство области уже выпустило карточку про коммунальные льготы без статуса — но «коммуналкой» перечень не исчерпывается. Меры поддержки делятся не только по удостоверениям, но и по двум другим «пропускам»: возраст (налоги, доплаты, проезд, юридическая помощь) и доход (соцконтракт, пособия, адресная помощь). Собрали всё в одну статью — финальную для серии.

Возраст как пропуск: что положено пенсионеру без всяких удостоверений

Налоги: работают автоматически, без заявлений

Главная мера, о которой забывают: для имущественных налогов «пенсионер» — это не тот, у кого есть пенсия, а тот, кто достиг возраста по правилам до 2019 года — женщина 55 лет, мужчина 60 лет. Значит, льготы положены и не выйти на пенсию вовремя не успевшим, и продолжающим работать:

Налог Льгота Как работает Налог на имущество Освобождение за 1 объект каждого вида Квартира + дом + гараж — все три освобождены; две квартиры — только одна. Выбор объекта: уведомление в ФНС до 31 декабря, иначе льготу применят к объекту с наибольшим налогом Земельный налог Вычет на 6 соток Участок до 6 соток — налог ноль; 10 соток — платите за 4. Если участков несколько, ФНС применит вычет к самому дорогому Транспортный (Самарская область) Скидка 50% на одно ТС каждого вида Легковой до 100 л. с., мотоцикл до 40 л. с., катер/лодка до 30 л. с. — для пенсионеров и мужчин 60+/женщин 55+ НДФЛ Пенсия не облагается; перенос имущественного вычета на 3 года назад Купили жильё после выхода на пенсию — можно вернуть НДФЛ за три предшествующих года по доходам, когда ещё работали

Федеральные налоговые льготы ФНС применяет автоматически — по данным из СФР. Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, подайте заявление в инспекцию или через Госуслуги. Полный разбор с таблицами — в нашей карточке «Налоги: уведомления, льготы, вычеты».

Социальная доплата пенсии — автоматически

Если общий доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера по области (15 311 рублей в 2026-м) — разницу доплатят до этой суммы. С 2026 года назначается автоматически по данным СФР, заявление не нужно. Важно: в доход для расчёта включают не только пенсию, но и все регулярные доплаты, компенсации за проезд и проценты по вкладам — единовременные выплаты не учитывают.

Меры «по возрасту», которые оформляются по заявлению

Мера Условие Размер Ежемесячная выплата на проезд Пенсионеры, не получающие ЕДВ (инвалидам и чернобыльцам — свой набор) Компенсация за городской и внутрирайонный транспорт, кроме такси; оформляется в соцзащите Бесплатная юридическая помощь Мужчины 60+/женщины 55+, получатели пенсий, малообеспеченные (доход ниже 2 ПМ) Консультации, заявления, иски — по пенсиям, льготам, ЖКХ, правам потребителя Единовременная выплата на газификацию Одинокие пенсионеры с доходом ниже ПМ пенсионера, получатели ЖКУ-субсидий, инвалиды, труженики тыла, участники СВО 201 000 рублей Санаторно-курортная путёвка Получатели страховой пенсии по старости, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные — при доходе не выше 1,5 ПМ пенсионера (22 966,55 руб. в 2026-м) Бесплатная путёвка

Обратите внимание на санаторий: это одна из самых недооценённых мер — путёвка положена обычному пенсионеру по доходу, без всякого статуса. Условия и запись — в органах соцзащиты.

Коммунальный блок без статуса (субсидия при расходах свыше 22% дохода, компенсация капремонта 50% с 70 лет и 100% с 80 лет, запрет банковской комиссии при оплате ЖКУ) разобран в карточке «Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса» на сайте НИАСам и в нашей карточке «Капремонт» — там формулы и порядок оформления, повторять не будем.

Предпенсионер: статус, о котором никто не сообщает

Предпенсионер — это человек, которому осталось 5 лет или меньше до страховой пенсии (включая досрочную). Статус присваивается СФР автоматически, без заявлений — в 2026 году это мужчины 59 лет и женщины 54 лет. Подвох в том, что границы статуса для разных льгот разные:

Мера Кто считается предпенсионером Что даёт Налоги (имущество, земля) Женщины 55+, мужчины 60+ (по правилам до реформы) Те же льготы, что пенсионерам: 1 объект каждого вида, 6 соток земли Диспансеризация Не более 5 лет до пенсии, включая досрочную 2 оплачиваемых дня в год — полный разбор в карточке «Диспансеризация» Пособие по безработице По правилам закона о занятости Выплата до 12 месяцев (у остальных — 6), максимум 16 000 ₽, минимум 1 863 ₽; за сверхстаж (20/25 лет) — до 24 месяцев Бесплатное обучение Все предпенсионеры Профпереобучение и повышение квалификации за счёт государства, подача через «Работа России» Защита от увольнения Все предпенсионеры Увольнение или отказ в найме из-за возраста — уголовное преступление (ст. 144.1 УК РФ): штраф до 200 000 ₽ или обязательные работы Досрочная пенсия при сокращении Стаж 20 лет (Ж)/25 лет (М) Выход на пенсию за 2 года до срока при невозможности трудоустроиться Накопления С предпенсионного возраста Пенсионные накопления (2002–2013, добровольные, маткапитал) можно получить единовременно или по графику — заявление в СФР или НПФ

Подтверждать статус для диспансеризации не нужно — работодателю достаточно года рождения. А вот для налоговых льгот проверьте уведомление ФНС: если льгота не учтена — заявление.

Работающий пенсионер: сохраняет почти всё

Распространённый страх «пенсию отберут за работу» давно не актуален. Работающий пенсионер в 2026 году:

сохраняет все налоговые льготы (имущество, земля, транспорт);

(имущество, земля, транспорт); получает индексацию страховой пенсии — её вернули с 2025 года;

— её вернули с 2025 года; вправе взять до 14 дней отпуска за свой счёт ежегодно;

ежегодно; имеет 2 оплачиваемых дня на диспансеризацию ежегодно;

ежегодно; может оформлять имущественные и социальные вычеты — по доходу от зарплаты.

А вот социальная доплата до прожиточного минимума и компенсация капремонта — меры для неработающих: работающим они не положены.

Доход как пропуск: меры для семей «без статуса»

Для семей без специальных категорий главный пропуск — среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пороги Самарской области на 2026 год:

ПМ Самарской области, 2026 Сумма На душу населения 17 803 ₽ Трудоспособный 19 405 ₽ Пенсионер 15 311 ₽ Ребёнок 17 269 ₽

Доход считают за 3 календарных месяца перед месяцем обращения (при подаче в ноябре 2026-го — за июль–сентябрь): все доходы всех членов семьи делят на 3 и на число членов семьи.

Социальный контракт — самая крупная мера без удостоверений

Государственная социальная помощь по соцконтракту — договор с соцзащитой, по которому деньги дают не на жизнь, а на выход из трудной ситуации:

Направление Выплата Срок контракта Открытие ИП или самозанятости до 350 000 ₽ + до 30 000 ₽ на обучение до 12 месяцев Ведение ЛПХ до 200 000 ₽ + до 30 000 ₽ на обучение до 12 месяцев Поиск работы, профобучение 19 405 ₽ единовременно + 19 405 ₽ ежемесячно после трудоустройства (до 3 мес.) + 9 702,50 ₽ в период обучения до 9 месяцев Преодоление трудной жизненной ситуации 19 405 ₽ ежемесячно до 6 месяцев

Условия и подводные камни:

деньги целевые — по бизнес-плану и смете: на аренду не более 15%, на ПО и электронную подпись не более 10%, на продвижение не более 5%; с 2026 года запрещено покупать автомобили и мототранспорт;

и мототранспорт; ИП или самозанятость нужно сохранить в течение всего контракта и ещё 12 месяцев после его окончания, иначе выплату взыщут;

его окончания, иначе выплату взыщут; повторный контракт — после 12-месячного мониторинга, если первый выполнен без нарушений;

заявление — в соцзащиту, МФЦ или через Госуслуги; для направлений «бизнес» и «ЛПХ» — обязательное очное тестирование предпринимательских компетенций;

предпринимательских компетенций; демобилизованные участники СВО с 2026 года могут заключить контракт без оценки дохода.

Ежемесячное социальное пособие малоимущим Самарской области

Маленькая, но реальная мера для тех, кто не проходит по «статусным» основаниям, — 500 рублей в месяц в течение года:

Кому положено (при доходе ниже ПМ на душу населения):

семьи с детьми до 16 лет (школьники — до окончания обучения, но не старше 18);

семьи, где один из родителей — неработающий инвалид или оба — неработающие пенсионеры;

одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;

лица 55+ (Ж) и 60+ (М), которым пенсия ещё не назначена — важная категория для тех, кто «выпал» между работой и пенсией;

— важная категория для тех, кто «выпал» между работой и пенсией; ежегодное социальное пособие студентам очной бюджетной формы из малоимущих семей — 200 рублей в год.

Оформление — заявление-декларация о материальном положении в ГКУ «ГУСЗН», МФЦ или через Госуслуги; назначается с месяца обращения на 12 месяцев, потом документы обновляются.

Единовременная выплата к школе

Самарская область платит 11 000 рублей на школьную и спортивную форму — малоимущим и многодетным семьям, с 1 августа по 31 октября ежегодно. Федеральной выплаты к 1 сентября не существует — только региональные, и большинство требуют заявления: не подали — денег не будет.

Дополнительно для малоимущих в Самарской области

бесплатная юридическая помощь — малообеспеченным с доходом ниже двух прожиточных минимумов;

— малообеспеченным с доходом ниже двух прожиточных минимумов; льготное зачисление в вузы — при равенстве баллов с другими абитуриентами; приоритет на общежитие и социальная стипендия на весь период обучения;

— при равенстве баллов с другими абитуриентами; приоритет на общежитие и социальная стипендия на весь период обучения; первоочередное место в детском саду и скидка на оплату (20–100% по региону);

и скидка на оплату (20–100% по региону); адресная помощь в трудной жизненной ситуации — разовая, по обстоятельствам: деньги, продукты, вещи, помощь с ремонтом после пожара или аварии. Размер не фиксирован — определяет соцзащита индивидуально;

— разовая, по обстоятельствам: деньги, продукты, вещи, помощь с ремонтом после пожара или аварии. Размер не фиксирован — определяет соцзащита индивидуально; путёвки на санаторно-курортное лечение для малоимущих по региональным программам.

Многодетным семьям (это тоже «статус без удостоверения» — только трое и более детей) дополнительно положены: налоговые вычеты по недвижимости — 5 м² на каждого ребёнка для квартиры и 7 м² для дома с 2026 года, вычет 6 соток по земельному налогу. Подробности — в карточке «Налоги» и «Дачная амнистия».

Сводная таблица: «мне положено что-то без удостоверения?»

Ваша ситуация Что проверить Женщина 55+, мужчина 60+ (даже работающие) Налог на имущество (1 объект), земля (6 соток), транспортный налог −50%, юрпомощь До пенсии 5 лет и меньше Предпенсионный статус: диспансеризация 2 дня, пособие по безработице до 12 мес., обучение, защита от увольнения Неработающий пенсионер, доход ниже 15 311 ₽ Соцдоплата (автоматом), субсидия ЖКУ, компенсация капремонта (70/80+) Пенсионер без ЕДВ Ежемесячная выплата на проезд Пенсионер с доходом до 22 966,55 ₽ Бесплатная санаторная путёвка Одинокий пенсионер, доход ниже 15 311 ₽ Газификация — 201 000 ₽ Доход семьи ниже 17 803 ₽ на человека Единое пособие, соцконтракт (до 350 000 ₽), пособие 500 ₽/мес., выплата к школе 11 000 ₽, льготы студентам Трудная жизненная ситуация (пожар, болезнь, потеря работы) Адресная помощь + направление по соцконтракту

Куда обращаться

Мера Куда Соцконтракт, пособия малоимущим, адресная помощь, проездная выплата, санаторий, газификация ГКУ «ГУСЗН» по району, МФЦ, региональный соцпортал Минсоцдемполитики области Соцдоплата, налоги пенсионеров СФР (автомат), ФНС — заявление при неучтённой льготе Предпенсионные гарантии, обучение «Работа России» (trudvsem.ru), центры занятости Споры с работодателем предпенсионера ГИТ (Роструд) — порядок в карточке «Больничные, отпуска, увольнение» ЖКУ-льготы без статуса Карточка «Льготы на ЖКУ для пенсионеров без льготного статуса» на сайте НИАСам

Частые вопросы

«Мне 56, я не вышла на пенсию — мне положены “пенсионерские” налоговые льготы?» Да: для налоговых целей льготы привязаны к возрасту 55/60 по правилам до 2019 года, а не к факту назначения пенсии. Если льгота не учтена в уведомлении — заявление в ФНС. blog.domclick.ru

«Соцконтракт — это кредит или пособие?» Ни то ни другое: это безвозмездная выплата, которую не нужно возвращать, если выполнить мероприятия контракта (открыть ИП, вести ЛПХ, трудоустроиться) и отчитаться чеками. Нарушение условий — возврат всей суммы за 30 дней и взыскание через суд.

«Могу я получить и единое пособие, и соцконтракт одновременно?» Да, они не исключают друг друга: единое пособие — ежемесячная поддержка семьи с детьми, соцконтракт — разовая помощь на программу выхода из трудной ситуации. Оба оформляются через соцзащиту/Госуслуги.

«Пенсию назначили позже 60/55 лет — я теперь не “пенсионер” для льгот?» Для налогов вы всё равно «предпенсионер» с 55/60 — льготы те же. Для мер, привязанных к факту назначения пенсии (соцдоплата, компенсация капремонта), — ждём назначения.

«Есть ли список всех льгот по моему профилю в одном месте?» Частично: на региональном соцпортале и в личном кабинете Госуслуг есть проактивные предложения (уведомления о мерах, на которые вы подходите). Но полный «конструктор» собирается вручную: наша таблица выше — отправная точка для проверки.

Полезные ссылки

Пенсия в Самарской области: когда выходить на пенсию, что влияет на размер и как всё проверить онлайн (соцдоплата, предпенсионный статус)

Единое пособие на детей: кому положено и как посчитать доход семьи (соцконтракт и пороги дохода)

Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё (предпенсионные и многодетные льготы)

Капремонт в Самарской области: тариф 2026 года, льготы, спецсчёт или «общий котёл» и что будет, если не платить (50/100%)

Диспансеризация: бесплатные обследования по ОМС, оплачиваемый день у работодателя и группы здоровья (2 дня предпенсионерам)

Больничные, отпуска, увольнение: права работника в Самарской области — как оформить, сколько платят и куда жаловаться (ст. 144.1 УК и отпуск за свой счёт)

ЖКХ: квитанция, долги, субсидии, отопительный сезон — справочник для жителя Самарской области (2026) (субсидия 22%)