Памятка «Онкоскрининги: что и в каком возрасте»

Шесть самых частых видов рака, которые диспансеризация по полису ОМС ловит на ранней стадии. Держите таблицу под рукой или сохраните себе.

Краткая сводка

Скрининг Кому Возраст и периодичность ПАП-тест (мазок с шейки матки) Женщинам 21–69 лет — раз в 3 года Осмотр гинеколога Женщинам С 18 лет — ежегодно Маммография Женщинам 40–75 лет — раз в 2 года Кал на скрытую кровь Всем 40–64 года — раз в 2 года; 65–75 лет — ежегодно ПСА (простатспецифический антиген) Мужчинам В 45, 50, 55, 60 и 64 года ЭГДС (гастроскопия) Всем В 45 лет КТ лёгких низкодозовая Курильщикам с высоким риском С 40 лет — по назначению терапевта

Дополнительно в диспансеризацию входит тест на антитела к гепатиту С — с 25 лет, каждые 10 лет; для мужчин и женщин 18–49 лет — скрининг репродуктивного здоровья.

Разбор по каждому скринингу

1. Мазок с шейки матки (ПАП-тест)

Что смотрят: предраковые изменения и рак шейки матки — один из самых «поймаемых» раков: на ранней стадии излечение почти стопроцентное.

Порядок: мазок берёт гинеколог за пару минут, подготовки особой не нужно (не в дни менструации, за сутки без спринцеваний).

Если результат отклонённый — врач назначит повторный тест или кольпоскопию; это не диагноз, а уточнение.

2. Маммография

Что смотрят: рак молочной железы — самое частое злокачественное новообразование у женщин в России.

Порядок: делается в рентген-кабинете поликлиники, занимает 10–15 минут; в дни перед менструацией грудь чувствительнее — выбирайте более спокойную фазу цикла.

Если нашли уплотнение или кальцинаты — дальше УЗИ, биопсия или наблюдение по решению врача. Большинство «находок» на маммографии — доброкачественные.

3. Кал на скрытую кровь

Что смотрят: колоректальный рак и крупные полипы, которые могут переродиться.

Порядок: две порции кала собираются дома в специальный контейнер (выдают в поликлинике или лаборатории), диета не нужна — современные тесты не «срабатывают» от мяса.

Если тест положительный — обязательна колоноскопия: это не «страшная процедура», а самый информативный способ найти полип до его превращения в рак.

4. ПСА — анализ крови на простатспецифический антиген

Что смотрят: рак предстательной железы на ранних стадиях, когда лечение максимально щадящее.

Порядок: обычный забор крови из вены; лучше не сдавать сразу после велосипедной поездки, активного спорта или массажа простаты — ПСА временно повышается от «механических» причин.

Если ПСА повышен — это ещё не диагноз: врач повторит анализ через 1–2 недели (исключая воспаление), при сохранении — направит на МРТ простаты и к урологу. Схема именно такая, чтобы не «пугать раньше времени», но и не пропустить болезнь.

5. ЭГДС — гастроскопия

Что смотрят: рак желудка и пищевода; заодно врач увидит гастрит, язвы, рефлюксные изменения.

Порядок: в 45 лет — в рамках первого этапа диспансеризации. Глотать трубку теперь часто под коротким «усыпляющим» наркозом — уточните в поликлинике, есть ли эта опция. Готовка: не есть и не пить за 6–8 часов до процедуры.

Если врач увидел подозрительный участок — возьмёт биопсию прямо во время процедуры; результат придёт через 1–2 недели.

6. КТ лёгких (низкодозовая компьютерная томография)

Что смотрят: рак лёгкого на ранних стадиях — прежде всего у тех, кто курит или курил долго.

Кому назначается: не всем, а по показаниям — курильщикам со стажем (например, «пачка в день в течение 20 лет» или курение + возраст 50+) после оценки риска терапевтом.

Порядок: сканирование длится меньше минуты, доза облучения в разы ниже обычной КТ; дыхательная пробка не нужна.

Если увидели узел — тактика зависит от размера: мелкие узлы просто наблюдают с повторным КТ через несколько месяцев, это норма, а не «рак на подозрении».

Что делать с результатом