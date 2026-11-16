Памятка «Онкоскрининги: что и в каком возрасте»

Шесть самых частых видов рака, которые диспансеризация по полису ОМС ловит на ранней стадии. Держите таблицу под рукой или сохраните себе.
Краткая сводка
|Скрининг
|Кому
|Возраст и периодичность
|ПАП-тест (мазок с шейки матки)
|Женщинам
|21–69 лет — раз в 3 года
|Осмотр гинеколога
|Женщинам
|С 18 лет — ежегодно
|Маммография
|Женщинам
|40–75 лет — раз в 2 года
|Кал на скрытую кровь
|Всем
|40–64 года — раз в 2 года; 65–75 лет — ежегодно
|ПСА (простатспецифический антиген)
|Мужчинам
|В 45, 50, 55, 60 и 64 года
|ЭГДС (гастроскопия)
|Всем
|В 45 лет
|КТ лёгких низкодозовая
|Курильщикам с высоким риском
|С 40 лет — по назначению терапевта
Дополнительно в диспансеризацию входит тест на антитела к гепатиту С — с 25 лет, каждые 10 лет; для мужчин и женщин 18–49 лет — скрининг репродуктивного здоровья.
Разбор по каждому скринингу
1. Мазок с шейки матки (ПАП-тест)
- Что смотрят: предраковые изменения и рак шейки матки — один из самых «поймаемых» раков: на ранней стадии излечение почти стопроцентное.
- Порядок: мазок берёт гинеколог за пару минут, подготовки особой не нужно (не в дни менструации, за сутки без спринцеваний).
- Если результат отклонённый — врач назначит повторный тест или кольпоскопию; это не диагноз, а уточнение.
2. Маммография
- Что смотрят: рак молочной железы — самое частое злокачественное новообразование у женщин в России.
- Порядок: делается в рентген-кабинете поликлиники, занимает 10–15 минут; в дни перед менструацией грудь чувствительнее — выбирайте более спокойную фазу цикла.
- Если нашли уплотнение или кальцинаты — дальше УЗИ, биопсия или наблюдение по решению врача. Большинство «находок» на маммографии — доброкачественные.
3. Кал на скрытую кровь
- Что смотрят: колоректальный рак и крупные полипы, которые могут переродиться.
- Порядок: две порции кала собираются дома в специальный контейнер (выдают в поликлинике или лаборатории), диета не нужна — современные тесты не «срабатывают» от мяса.
- Если тест положительный — обязательна колоноскопия: это не «страшная процедура», а самый информативный способ найти полип до его превращения в рак.
4. ПСА — анализ крови на простатспецифический антиген
- Что смотрят: рак предстательной железы на ранних стадиях, когда лечение максимально щадящее.
- Порядок: обычный забор крови из вены; лучше не сдавать сразу после велосипедной поездки, активного спорта или массажа простаты — ПСА временно повышается от «механических» причин.
- Если ПСА повышен — это ещё не диагноз: врач повторит анализ через 1–2 недели (исключая воспаление), при сохранении — направит на МРТ простаты и к урологу. Схема именно такая, чтобы не «пугать раньше времени», но и не пропустить болезнь.
5. ЭГДС — гастроскопия
- Что смотрят: рак желудка и пищевода; заодно врач увидит гастрит, язвы, рефлюксные изменения.
- Порядок: в 45 лет — в рамках первого этапа диспансеризации. Глотать трубку теперь часто под коротким «усыпляющим» наркозом — уточните в поликлинике, есть ли эта опция. Готовка: не есть и не пить за 6–8 часов до процедуры.
- Если врач увидел подозрительный участок — возьмёт биопсию прямо во время процедуры; результат придёт через 1–2 недели.
6. КТ лёгких (низкодозовая компьютерная томография)
- Что смотрят: рак лёгкого на ранних стадиях — прежде всего у тех, кто курит или курил долго.
- Кому назначается: не всем, а по показаниям — курильщикам со стажем (например, «пачка в день в течение 20 лет» или курение + возраст 50+) после оценки риска терапевтом.
- Порядок: сканирование длится меньше минуты, доза облучения в разы ниже обычной КТ; дыхательная пробка не нужна.
- Если увидели узел — тактика зависит от размера: мелкие узлы просто наблюдают с повторным КТ через несколько месяцев, это норма, а не «рак на подозрении».
Что делать с результатом
- Не паниковать при отклонении. Скрининг — первичный фильтр; любые «находки» требуют дообследования, а дообследование чаще всего опровергает худший вариант.
- Не откладывать второй этап. Если терапевт направил на дообследование — приходите в ближайшие недели: ранняя стадия чаще всего протекает бессимптомно, «само не болит».
- Сохраняйте заключения. Электронная медкарта и бумажные справки — база для сравнения динамики на следующей диспансеризации.