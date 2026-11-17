После 9 или 11 класса перед семьёй встаёт развилка, и ошибиться здесь дорого: заявление на ЕГЭ принимают до 1 февраля, а в приёмную кампанию 2027 года Минобрнауки готовит правила, которые меняют саму логику поступления. Эта статья — полный маршрут: календарь экзаменов, реальные проходные баллы самарских вузов и колледжей, новые правила и подводные камни. Данные — на 17 ноября 2026 года; расписание ЕГЭ-2027 пока в статусе проекта (приказ выйдет в ноябре–декабре) — даты, помеченные «проект», могут сдвинуться на дни.

Календарь ЕГЭ-2027

Дата Событие 2 декабря 2026 Итоговое сочинение — допуск к ЕГЭ; резерв: 3 февраля и 7 апреля 2027 до 1 февраля 2027 Заявление на ЕГЭ с перечнем предметов (школьники — в школе, выпускники прошлых лет — в месте регистрации) 19 марта – 19 апреля 2027 (проект) Досрочный период — по желанию для выпускников и студентов колледжей 1 июня – 9 июля 2027 (проект) Основной период 1 июня (проект) История, литература, химия 4 июня (проект) Русский язык 7 июня (проект) Математика базовая и профильная 10 июня (проект) Обществознание, физика 15 июня (проект) Биология, география, письменная часть иностранных языков 18–19 июня (проект) Информатика, устная часть иностранных языков 21–26 июня (проект) Резервные дни (совпавшие экзамены, пропуски по уважительной причине) 8–9 июля (проект) Добровольная пересдача одного предмета: прежний результат аннулируется, даже если новый ниже 3–24 сентября (проект) Дополнительный период: только русский и базовая математика — для не сдавших минимум

Практика: экзамены начинаются в 10:00, на дорогу закладывайте полчаса. Изменить перечень предметов после 1 февраля можно только по документально подтверждённой уважительной причине и не позже чем за две недели до экзамена — поэтому список «профильный предмет или обществознание» лучше решить до Нового года.

Что меняется в правилах приёма: 2026 → 2027

Приём 2026/27 учебного года уже идёт по обновлённому порядку, а с приёмной кампании 2027-го заработают ещё и новые правила (проекты приказов опубликованы, финальное утверждение — до конца 2026 года). Вот что важно знать заранее:

Изменение Как было Как станет Обязательные предметы Вуз сам выбирал: физика или информатика на инженерных, история или обществознание на гуманитарных Физика — обязательна на всех направлениях машиностроения и большинства инженерных (до 37); история — на юриспруденции, таможенном деле, социологии, госуправлении Профильные ЕГЭ педагогов Часто русский + обществознание + третий на выбор вуза Обязателен ЕГЭ по профилю обучения (срок вступления в силу — 1 сентября 2026, действует с кампании-2027) Многопрофильный конкурс Можно поступить «в группу направлений», распределение потом Планируют отменить: конкурс строго на конкретную специальность — выбирать осознанно «Лишний» ЕГЭ Баллы за 4-й предмет почти ничего не давали До 25 дополнительных баллов: 60–74 — 15, 75–89 — 20, 90–100 — 25 (на направлениях математики, естественных наук, инженерии) БВИ (без экзаменов) Победители и призёры олимпиад из Перечня Только победители, и только по результатам 10–11 классов Платные места Договор — и место ваше Обязательная предоплата не менее чем за семестр; без платежа место уходит следующему Подача документов Через сайт вуза — нельзя с 2026 года; старт приёма 20 июня По проекту приём начнётся 15 июня Магистратура Без ограничения направлений Не более 5 направлений в одном вузе

Подача документов — только три пути: лично, через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах (единственный онлайн-способ) или почтой. До 25 направлений (5 вузов × 5 направлений) — лимит сохраняется.

Минимальные баллы ЕГЭ для участия в конкурсе (для вузов, подведомственных Минобрнауки): русский — 40, математика профильная — 40, физика — 41, информатика — 46, обществознание — 45, история — 40, иностранный язык — 40, химия и биология — 40. Вузы могут повышать планку — и топовые делают это охотно (в МГУ по профильной математике для мехмата — уже 70).

Бюджетные места 2027/28: наибольшие прибавки — машиностроение (+516), информатика (+290), клиническая медицина (+283), ядерная энергетика (+241), информационная безопасность (+236). Целевой набор растёт: у каждого заказчика — свой «кадровый резерв», и договор целевого обучения стоит проверять до подачи согласия.

Поступление в вуз: механика приёмной кампании

Схема 2026 года (ориентир и для 2027-го, с поправкой на новый старт 15 июня):

20 июня — старт приёма документов (бюджет и платное). Данные об аттестате, ЕГЭ и льготах подтягиваются в заявление автоматически из Госуслуг — проверьте заранее, что в профиле есть документы и баллы. до 25 июля, 17:00 — дедлайн для поступающих по ЕГЭ (без внутренних экзаменов); сдавшим внутренние испытания вуза — до 10–20 июля (дату ставит вуз). 27 июля — публикация конкурсных списков: теперь можно спокойно смотреть, на каком вы месте. Согласие на зачисление — ключевой документ. Без него не зачислят даже со стобалльным ЕГЭ. Согласие можно менять до дедлайна (но не чаще раза в два часа, и нельзя отозвать в день издания приказа): приоритетный этап (олимпиадники, квотники, БВИ): согласие до 1 августа 12:00 мск , приказы 3 августа;

(олимпиадники, квотники, БВИ): согласие до , приказы 3 августа; основной этап : согласие до 5 августа 12:00 мск , приказы 7 августа;

: согласие до , приказы 7 августа; дополнительный этап (на оставшиеся места): согласие до 9 августа, приказы 11 августа. 3 и 7 августа — «дни тишины»: в эти дни отозвать согласие нельзя. Платные места — до 20 сентября, но фактически вузы закрывают приём раньше; на 40 направлениях количество платных мест ограничено сверху, а с 2027 года — нужна предоплата за семестр.

Стратегия согласия (совет приёмных комиссий): льготникам и тем, у кого проходной с запасом 20+ баллов, — подавайте согласие сразу после списков; тем, кто «на границе» и ждёт более престижный вуз, — за 2–3 дня до дедлайна, но не в последний час: за три часа до закрытия приёма списки могут перевернуться.

Вузы Самары: бюджетные места и проходные баллы

Вуз Бюджетных мест (всего) Ориентиры по проходным Самарский университет им. Королёва(национальный исследовательский) ~3 291 — больше всех в городе Самое доступное из крупных — заочная форма; очный конкурс высокий по IT и инженерии СамГТУ (технический) ~1 960 Нефтепереработка, пожарная безопасность, эксплуатация объектов нефти и газа — средний балл 68; теплоэнергетика 55–59; прикладная математика — 227, информатика — 222 (по итогам 2025) СамГМУ (медицинский) ~703–748 «Лечебное дело» — средний балл зачисленных 231, «Педиатрия» — 229, «Клиническая психология» — 225; платно — от 130 баллов ПривГУПС (путей сообщения) ~910 Проходные умеренные для инженерии — хороший запасной вариант ПГУТИ(телекоммуникации) бюджет есть IT-направления — самый растущий сегмент СГЭУ (экономический) всего 193 — самый сложный вход Юриспруденция и экономика «проседают» по спросу, но мест мало — конкурс остаётся высоким СГИК (институт культуры) 270–274 Творческие направления: «Оперное пение» — 354 балла с творческим испытанием, «Концертное исполнительство» — 306

Данные — по итогам приёмной кампании 2026 года; проходные меняются ежегодно. Расходы на жизнь в Самаре — около 23 000 ₽ в месяц, это одна из самых низких цифр среди городов с сильными вузами.

Важно про колледж после 11 класса: с приёма-2026 выпускник колледжа может поступить в вуз без ЕГЭ только на профиль колледжа — на остальные направления нужны результаты ЕГЭ. Если после 9 класса планируете потом идти в вуз — выбирайте специальность осознанно, а не «лишь бы не в школу».

Колледжи Самары: куда идёт половина выпуска

СПО — не «запасной аэродром», а полноценный маршрут: в самарских колледжах — 9 042 бюджетных места, зачисление по среднему баллу аттестата (от 3,0 до 4,89 в зависимости от заведения и специальности), приём документов — до 15 августа, без экзаменов.

Колледж Бюджетных мест Средний балл зачисленных Особенности Самарский финансово-экономический колледж (филиал Финуниверситета) 193 4,67 — самый высокий Экономика, финансы; платно от 129 500 ₽/год Колледж МИР 240 4,05 Дизайн, IT Колледж связи ПГУТИ 220 4,04 Связь, IT, сеть — стык с вузом ПГУТИ СГК (государственный колледж) 1 095–1 120 от 3,32 Самое широкое покрытие программ (31) Медицинский колледж им. Н. Ляпиной 565 3,28–3,71 Сестринское, лечебное, фармация, акушерство; платно от 3,3 Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева 930 3,2–4,7 (по специальностям) 19 программ; «Прикладная геодезия» — 4,7 Торгово-экономический колледж 530 от 3,6 Самое дешёвое платное — от 28 400 ₽/год Машиностроительный колледж 497 от 3,0–3,41 Самый доступный бюджет среди крупных Многопрофильный колледж им. Бартенева 480 3,4–4,2 Только бюджет — платных мест нет Колледж ж/д транспорта им. А. А. Буянова 405 от 3,2 Гарантированный работодатель — РЖД Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова 400 — 60 из 400 мест — для абитуриентов с ОВЗ Металлургический колледж 450 — Заводские специальности с трудоустройством

Как читать баллы: «проходной по приказу» — это балл последнего зачисленного. Ориентироваться стоит на него, а не на «минимальный для участия» — разница бывает в полбалла, а решает всё. В медицинском колледже конкурс стабильно высокий (сестринское дело — самый конкурентный профиль в городе).

Студенческие деньги: Пушкинская карта и социальные меры

Пушкинская карта — 5 000 ₽ в год от государства на билеты в театры, кино, музеи и на концерты (для 14–22 лет). Оформляется через «Госуслуги. Культура» + карта «Мир»; студенческие билеты на спектакли театра драмы — от 400 ₽, то есть без подписки наculture хватает на 10–12 мероприятий. Напоминаем: студентам очной формы из малоимущих семей положена социальная стипендия и ежегодное пособие 200 ₽ (детали — в карточке «Льготы без статуса»).

— 5 000 ₽ в год от государства на билеты в театры, кино, музеи и на концерты (для 14–22 лет). Оформляется через «Госуслуги. Культура» + карта «Мир»; студенческие билеты на спектакли театра драмы — от 400 ₽, то есть без подписки наculture хватает на 10–12 мероприятий. Напоминаем: студентам очной формы из малоимущих семей положена и ежегодное пособие 200 ₽ (детали — в карточке «Льготы без статуса»). Образовательный кредит с господдержкой — 3% годовых, без залога и поручителей; льготный период на всё обучение + 9 месяцев; гасить можно до 15 лет. Плюс с 2027 года платные места можно оплачивать материнским капиталом (по проекту новых правил — в том числе частично, в счёт предоплаты за семестр).

Частые вопросы

«ЕГЭ пересдают всем по желанию?» Нет: пересдача одного предмета 8–9 июля — только для выпускников текущего года, и только по одному предмету. Второй раз — сентябрьский дополнительный период, но там лишь русский и базовая математика, и только для не набравших минимум (то есть без аттестата — шансов «дотянуть» 240 баллов в сентябре нет).

«Физику сдавать или информатику?» Для большинства инженерных направлений с 2027 года физика становится обязательной — выбор «информатики вместо физики» закрывает путь на машиностроение и энергетику. Обратная стратегия тоже работает: сдать оба и получить до 25 дополнительных баллов за «лишний» экзамен, если результат 60+.

«А если заявки на ЕГЭ уже поданы с обществознанием, а хочу на юриста?» История станет обязательной на юриспруденции только по новым правилам 2027 года (проект). До 1 февраля можно скорректировать перечень предметов — это последнее бесплатное окно.

«Согласие подал, а потом передумал» До дедлайна этапа — можно отозвать и подать в другой вуз (раз в два часа максимум). В день издания приказа — нельзя. В «дни тишины» 3 и 7 августа — тоже нельзя. Планируйте решение с запасом, а не «до 11:58».

«Не прошёл ни в один вуз из пяти» Варианты: дополнительный приём 12–29 августа (там, где остались места), платное до 20 сентября, колледж (приём до 15 августа, часто с бюджетом на более востребованных в вузе профилях — колледж связи ПГУТИ и медколледж им. Ляпиной — классические «мосты»), либо год подготовки с пересдачей ЕГЭ выпускником прошлых лет.

«Где смотреть реальный проходной прошлых лет?» На сайтах вузов в разделе приёмной комиссии — по приказам о зачислении (это обязательные данные). Агрегаторы удобны, но цифру «по приказу» сверяйте с официальным списком зачисленных.