После 9 или 11 класса перед семьёй встаёт развилка, и ошибиться здесь дорого: заявление на ЕГЭ принимают до 1 февраля, а в приёмную кампанию 2027 года Минобрнауки готовит правила, которые меняют саму логику поступления. Эта статья — полный маршрут: календарь экзаменов, реальные проходные баллы самарских вузов и колледжей, новые правила и подводные камни. Данные — на 17 ноября 2026 года; расписание ЕГЭ-2027 пока в статусе проекта (приказ выйдет в ноябре–декабре) — даты, помеченные «проект», могут сдвинуться на дни.
Календарь ЕГЭ-2027
|Дата
|Событие
|2 декабря 2026
|Итоговое сочинение — допуск к ЕГЭ; резерв: 3 февраля и 7 апреля 2027
|до 1 февраля 2027
|Заявление на ЕГЭ с перечнем предметов (школьники — в школе, выпускники прошлых лет — в месте регистрации)
|19 марта – 19 апреля 2027 (проект)
|Досрочный период — по желанию для выпускников и студентов колледжей
|1 июня – 9 июля 2027 (проект)
|Основной период
|1 июня (проект)
|История, литература, химия
|4 июня (проект)
|Русский язык
|7 июня (проект)
|Математика базовая и профильная
|10 июня (проект)
|Обществознание, физика
|15 июня (проект)
|Биология, география, письменная часть иностранных языков
|18–19 июня (проект)
|Информатика, устная часть иностранных языков
|21–26 июня (проект)
|Резервные дни (совпавшие экзамены, пропуски по уважительной причине)
|8–9 июля (проект)
|Добровольная пересдача одного предмета: прежний результат аннулируется, даже если новый ниже
|3–24 сентября (проект)
|Дополнительный период: только русский и базовая математика — для не сдавших минимум
Практика: экзамены начинаются в 10:00, на дорогу закладывайте полчаса. Изменить перечень предметов после 1 февраля можно только по документально подтверждённой уважительной причине и не позже чем за две недели до экзамена — поэтому список «профильный предмет или обществознание» лучше решить до Нового года.
Что меняется в правилах приёма: 2026 → 2027
Приём 2026/27 учебного года уже идёт по обновлённому порядку, а с приёмной кампании 2027-го заработают ещё и новые правила (проекты приказов опубликованы, финальное утверждение — до конца 2026 года). Вот что важно знать заранее:
|Изменение
|Как было
|Как станет
|Обязательные предметы
|Вуз сам выбирал: физика или информатика на инженерных, история или обществознание на гуманитарных
|Физика — обязательна на всех направлениях машиностроения и большинства инженерных (до 37); история — на юриспруденции, таможенном деле, социологии, госуправлении
|Профильные ЕГЭ педагогов
|Часто русский + обществознание + третий на выбор вуза
|Обязателен ЕГЭ по профилю обучения (срок вступления в силу — 1 сентября 2026, действует с кампании-2027)
|Многопрофильный конкурс
|Можно поступить «в группу направлений», распределение потом
|Планируют отменить: конкурс строго на конкретную специальность — выбирать осознанно
|«Лишний» ЕГЭ
|Баллы за 4-й предмет почти ничего не давали
|До 25 дополнительных баллов: 60–74 — 15, 75–89 — 20, 90–100 — 25 (на направлениях математики, естественных наук, инженерии)
|БВИ (без экзаменов)
|Победители и призёры олимпиад из Перечня
|Только победители, и только по результатам 10–11 классов
|Платные места
|Договор — и место ваше
|Обязательная предоплата не менее чем за семестр; без платежа место уходит следующему
|Подача документов
|Через сайт вуза — нельзя с 2026 года; старт приёма 20 июня
|По проекту приём начнётся 15 июня
|Магистратура
|Без ограничения направлений
|Не более 5 направлений в одном вузе
Подача документов — только три пути: лично, через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах (единственный онлайн-способ) или почтой. До 25 направлений (5 вузов × 5 направлений) — лимит сохраняется.
Минимальные баллы ЕГЭ для участия в конкурсе (для вузов, подведомственных Минобрнауки): русский — 40, математика профильная — 40, физика — 41, информатика — 46, обществознание — 45, история — 40, иностранный язык — 40, химия и биология — 40. Вузы могут повышать планку — и топовые делают это охотно (в МГУ по профильной математике для мехмата — уже 70).
Бюджетные места 2027/28: наибольшие прибавки — машиностроение (+516), информатика (+290), клиническая медицина (+283), ядерная энергетика (+241), информационная безопасность (+236). Целевой набор растёт: у каждого заказчика — свой «кадровый резерв», и договор целевого обучения стоит проверять до подачи согласия.
Поступление в вуз: механика приёмной кампании
Схема 2026 года (ориентир и для 2027-го, с поправкой на новый старт 15 июня):
- 20 июня — старт приёма документов (бюджет и платное). Данные об аттестате, ЕГЭ и льготах подтягиваются в заявление автоматически из Госуслуг — проверьте заранее, что в профиле есть документы и баллы.
- до 25 июля, 17:00 — дедлайн для поступающих по ЕГЭ (без внутренних экзаменов); сдавшим внутренние испытания вуза — до 10–20 июля (дату ставит вуз).
- 27 июля — публикация конкурсных списков: теперь можно спокойно смотреть, на каком вы месте.
- Согласие на зачисление — ключевой документ. Без него не зачислят даже со стобалльным ЕГЭ. Согласие можно менять до дедлайна (но не чаще раза в два часа, и нельзя отозвать в день издания приказа):
- приоритетный этап (олимпиадники, квотники, БВИ): согласие до 1 августа 12:00 мск, приказы 3 августа;
- основной этап: согласие до 5 августа 12:00 мск, приказы 7 августа;
- дополнительный этап (на оставшиеся места): согласие до 9 августа, приказы 11 августа.
- 3 и 7 августа — «дни тишины»: в эти дни отозвать согласие нельзя.
- Платные места — до 20 сентября, но фактически вузы закрывают приём раньше; на 40 направлениях количество платных мест ограничено сверху, а с 2027 года — нужна предоплата за семестр.
Стратегия согласия (совет приёмных комиссий): льготникам и тем, у кого проходной с запасом 20+ баллов, — подавайте согласие сразу после списков; тем, кто «на границе» и ждёт более престижный вуз, — за 2–3 дня до дедлайна, но не в последний час: за три часа до закрытия приёма списки могут перевернуться.
Вузы Самары: бюджетные места и проходные баллы
|Вуз
|Бюджетных мест (всего)
|Ориентиры по проходным
|Самарский университет им. Королёва(национальный исследовательский)
|~3 291 — больше всех в городе
|Самое доступное из крупных — заочная форма; очный конкурс высокий по IT и инженерии
|СамГТУ (технический)
|~1 960
|Нефтепереработка, пожарная безопасность, эксплуатация объектов нефти и газа — средний балл 68; теплоэнергетика 55–59; прикладная математика — 227, информатика — 222 (по итогам 2025)
|СамГМУ (медицинский)
|~703–748
|«Лечебное дело» — средний балл зачисленных 231, «Педиатрия» — 229, «Клиническая психология» — 225; платно — от 130 баллов
|ПривГУПС (путей сообщения)
|~910
|Проходные умеренные для инженерии — хороший запасной вариант
|ПГУТИ(телекоммуникации)
|бюджет есть
|IT-направления — самый растущий сегмент
|СГЭУ (экономический)
|всего 193 — самый сложный вход
|Юриспруденция и экономика «проседают» по спросу, но мест мало — конкурс остаётся высоким
|СГИК (институт культуры)
|270–274
|Творческие направления: «Оперное пение» — 354 балла с творческим испытанием, «Концертное исполнительство» — 306
Данные — по итогам приёмной кампании 2026 года; проходные меняются ежегодно. Расходы на жизнь в Самаре — около 23 000 ₽ в месяц, это одна из самых низких цифр среди городов с сильными вузами.
Важно про колледж после 11 класса: с приёма-2026 выпускник колледжа может поступить в вуз без ЕГЭ только на профиль колледжа — на остальные направления нужны результаты ЕГЭ. Если после 9 класса планируете потом идти в вуз — выбирайте специальность осознанно, а не «лишь бы не в школу».
Колледжи Самары: куда идёт половина выпуска
СПО — не «запасной аэродром», а полноценный маршрут: в самарских колледжах — 9 042 бюджетных места, зачисление по среднему баллу аттестата (от 3,0 до 4,89 в зависимости от заведения и специальности), приём документов — до 15 августа, без экзаменов.
|Колледж
|Бюджетных мест
|Средний балл зачисленных
|Особенности
|Самарский финансово-экономический колледж (филиал Финуниверситета)
|193
|4,67 — самый высокий
|Экономика, финансы; платно от 129 500 ₽/год
|Колледж МИР
|240
|4,05
|Дизайн, IT
|Колледж связи ПГУТИ
|220
|4,04
|Связь, IT, сеть — стык с вузом ПГУТИ
|СГК (государственный колледж)
|1 095–1 120
|от 3,32
|Самое широкое покрытие программ (31)
|Медицинский колледж им. Н. Ляпиной
|565
|3,28–3,71
|Сестринское, лечебное, фармация, акушерство; платно от 3,3
|Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева
|930
|3,2–4,7 (по специальностям)
|19 программ; «Прикладная геодезия» — 4,7
|Торгово-экономический колледж
|530
|от 3,6
|Самое дешёвое платное — от 28 400 ₽/год
|Машиностроительный колледж
|497
|от 3,0–3,41
|Самый доступный бюджет среди крупных
|Многопрофильный колледж им. Бартенева
|480
|3,4–4,2
|Только бюджет — платных мест нет
|Колледж ж/д транспорта им. А. А. Буянова
|405
|от 3,2
|Гарантированный работодатель — РЖД
|Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова
|400
|—
|60 из 400 мест — для абитуриентов с ОВЗ
|Металлургический колледж
|450
|—
|Заводские специальности с трудоустройством
Как читать баллы: «проходной по приказу» — это балл последнего зачисленного. Ориентироваться стоит на него, а не на «минимальный для участия» — разница бывает в полбалла, а решает всё. В медицинском колледже конкурс стабильно высокий (сестринское дело — самый конкурентный профиль в городе).
Студенческие деньги: Пушкинская карта и социальные меры
- Пушкинская карта — 5 000 ₽ в год от государства на билеты в театры, кино, музеи и на концерты (для 14–22 лет). Оформляется через «Госуслуги. Культура» + карта «Мир»; студенческие билеты на спектакли театра драмы — от 400 ₽, то есть без подписки наculture хватает на 10–12 мероприятий. Напоминаем: студентам очной формы из малоимущих семей положена социальная стипендия и ежегодное пособие 200 ₽ (детали — в карточке «Льготы без статуса»).
- Образовательный кредит с господдержкой — 3% годовых, без залога и поручителей; льготный период на всё обучение + 9 месяцев; гасить можно до 15 лет. Плюс с 2027 года платные места можно оплачивать материнским капиталом (по проекту новых правил — в том числе частично, в счёт предоплаты за семестр).
Частые вопросы
«ЕГЭ пересдают всем по желанию?» Нет: пересдача одного предмета 8–9 июля — только для выпускников текущего года, и только по одному предмету. Второй раз — сентябрьский дополнительный период, но там лишь русский и базовая математика, и только для не набравших минимум (то есть без аттестата — шансов «дотянуть» 240 баллов в сентябре нет).
«Физику сдавать или информатику?» Для большинства инженерных направлений с 2027 года физика становится обязательной — выбор «информатики вместо физики» закрывает путь на машиностроение и энергетику. Обратная стратегия тоже работает: сдать оба и получить до 25 дополнительных баллов за «лишний» экзамен, если результат 60+.
«А если заявки на ЕГЭ уже поданы с обществознанием, а хочу на юриста?» История станет обязательной на юриспруденции только по новым правилам 2027 года (проект). До 1 февраля можно скорректировать перечень предметов — это последнее бесплатное окно.
«Согласие подал, а потом передумал» До дедлайна этапа — можно отозвать и подать в другой вуз (раз в два часа максимум). В день издания приказа — нельзя. В «дни тишины» 3 и 7 августа — тоже нельзя. Планируйте решение с запасом, а не «до 11:58».
«Не прошёл ни в один вуз из пяти» Варианты: дополнительный приём 12–29 августа (там, где остались места), платное до 20 сентября, колледж (приём до 15 августа, часто с бюджетом на более востребованных в вузе профилях — колледж связи ПГУТИ и медколледж им. Ляпиной — классические «мосты»), либо год подготовки с пересдачей ЕГЭ выпускником прошлых лет.
«Где смотреть реальный проходной прошлых лет?» На сайтах вузов в разделе приёмной комиссии — по приказам о зачислении (это обязательные данные). Агрегаторы удобны, но цифру «по приказу» сверяйте с официальным списком зачисленных.