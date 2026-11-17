ДТП случается внезапно, а порядок действий в первые 10 минут определяет и размер выплаты, и даже — в худшем случае — сохранность прав. Хорошая новость: большинство мелких аварий в Самаре теперь можно оформить без вызова инспекторов — через приложение «Госуслуги Авто», с выплатой до 400 000 ₽. Плохая: за ошибки в оформлении страховая легко откажет. Эта статья — пошаговый алгоритм на «холодную голову», сохраните её в телефон. Все лимиты и правила — на ноябрь 2026 года.
Первые 10 минут: три обязательных действия
- Остановитесь, заглушите двигатель, включите аварийку. Выставьте знак аварийной остановки: в городе — не ближе 15 метров, за городом — 30 метров. За отсутствие знака — штраф 1 000 ₽. Выходя из машины на трассе или в тёмное время — наденьте световозвращающий жилет.
- Проверьте пострадавших. При малейшем подозрении на травму — 112 (скорая и полиция с одной линии) и помощь людям, а не машинам. Пострадавших нет, всё повреждено только «железом»? Переходите к шагу 3.
- Сфотографируйте всё до перемещения машин. Общий план с привязкой к разметке и объектам (знаки, дома, светофоры), повреждения крупным планом, госномера обоих автомобилей, следы торможения, осколки. Запишите контакты свидетелей. Если у вас видеорегистратор с циклической записью — сразу сохраните фрагмент на телефон или флешку: перезапишется через несколько часов.
Чего нельзя: покидать место ДТП до оформления (лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток) и перемещать машины до фотофиксации. Если аварийные машины мешают движению — после фиксации вы обязаны освободить проезжую часть.
Кого не вывозить с места можно не ждать: по правилам ПДД освободить дорогу разрешено и до полной фиксации, если вы перекрыли движение скорой или пожарным, либо находитесь на трассе, где оставаться опасно — но фотоснимки на телефон вы при этом всё равно обязаны сделать.
ГИБДД или Европротокол: как решить за 2 минуты
Вызывайте инспекторов (112 или дежурную часть — телефоны Самары ниже), если хотя бы одно из условий не выполнено:
|Условие Европротокола
|Пояснение
|Ровно два транспортных средства
|Автомобиль с прицепом — одно ТС; три и больше машин — только ГИБДД
|Нет пострадавших
|Любая травма — скорая, полиция, обычный порядок
|У обоих действующее ОСАГО
|Полис второго участника проверьте по базе РСА — приложение делает это автоматически
|Повреждены только ваши машины
|Помят забор, столб, дорожный знак, чужая ограда — ГИБДД
|Оба согласны с обстоятельствами и виной
|Один «не признаёт» — при бумажном оформлении без фотофиксации выплаты не будет вовсе
Отдельные ситуации: частная парковка закрытого ЖК или двора — это не ДТП, а гражданский спор о порче имущества: звоните не ГИБДД, а в полицию (102/112). Каршеринг — сразу сообщайте оператору сервиса и следуйте его инструкции, параллельно вызывайте 112. ДТП с пешеходом, самокатом, велосипедом — почти всегда полиция, приоритет — помощь пострадавшему.
Мировая палочка для оценки ущерба: если при беглом осмотре повреждения выглядят «больше пары бамперов» (обмен деталей, воздуховод, трещина лобового стекла) — берите ГИБДД. Официально составленные документы не сужают общий лимит ОСАГО (400 000 ₽) и оставляют путь к взысканию разницы с виновника через суд.
Лимиты выплат по Европротоколу в 2026 году
Таблица — суть карточки. Размер выплаты зависит от способа фиксации и наличия разногласий:
|Ситуация
|Максимум выплаты
|Фотофиксация через приложение, разногласий нет
|до 400 000 ₽
|Фотофиксация есть, есть разногласия по обстоятельствам
|до 200 000 ₽ (лимит повышен с 5 июля 2025 года)
|Бумажный бланк без фотофиксации, разногласий нет
|до 100 000 ₽
|Есть разногласия, фотофиксации нет
|выплаты не будет — вызывайте ГИБДД
Ключевое требование: снимки нужно загрузить в приложение в течение 60 минут с момента ДТП — обычные фото из галереи лимит не повышают, снимки принимает только «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» или приложение вашей страховой. Данные, переданные вместе с фото, уходят в автоматизированную систему, страховая получит их напрямую — не переснимайте «позже»: добавить или заменить снимки после отправки нельзя.
Как оформить через «Госуслуги Авто»: пошагово
Заранее (до аварии!) скачайте приложение «Госуслуги Авто» и войдите по подтверждённой учётной записи Госуслуг — это условие оформления. Порядок:
- Откройте раздел «ДТП» → «Оформить ДТП» → «Начать электронный Европротокол». Укажите, есть ли разногласия и есть ли приложение у второго водителя.
- Проверьте предзаполненные данные о себе и автомобиле, обменяйтесь номерами полисов ОСАГО — приложение проверит их по базе РСА: если полис второго участника просрочен или машина в него не вписана, получите уведомление, и лучше сразу перейти на ГИБДД.
- Укажите время и место ДТП, сфотографируйте расположение машин через приложение (оно само контролирует геолокацию и ракурсы). После этого машины можно убрать с дороги.
- Нарисуйте схему ДТП — на бумаге (нужна ручка!) или прямо в приложении — и сфотографируйте её. На схеме: дорога, разметка, знаки, названия улиц, стрелки направления движения, точка столкновения.
- Обменяйтесь подтверждением: второй участник сканирует QR-код с вашего экрана и проверяет данные (либо оба заполняют каждый со своего телефона — так быстрее и надёжнее).
- Подпишите извещение — электронная подпись формируется автоматически через «Госключ». После подписи обоими участниками документ получает номер и уходит в страховые.
- Сделайте фотофиксацию повреждений — до 60 минут с момента аварии: каждое повреждение отдельным снимком, мелкие царапины — с указанием рукой, отдельно — госномер (или VIN, если знак деформирован). Повреждения второго авто сфотографируйте тоже: они понадобятся страховщику для согласования.
- Дождитесь уведомления с номером извещения — только после этого можно разъезжаться. Весь процесс занимает 20–30 минут.
Если у второго водителя нет приложения: оформляйте на одном телефоне — достаточно, чтобы у второго была подтверждённая учётная запись Госуслуг, подпись он поставит по ссылке через личный кабинет. Нет и учётной записи, нет связи — бумажный бланк, но с потерей лимита до 100 000 ₽.
Пункт 18 «Я виновен»: самая частая ошибка бумажного бланка
Если заполняете на бумаге: бланки есть у каждого водителя (выдают в страховой при покупке полиса; для электронного полиса — бланк придёт на почту, распечатайте заранее и возите в бардачке). Порядок: каждый заполняет свою часть → обмениваетесь бланками и дублируете данные второго → подписываете оба экземпляра. Виновник обязан собственноручно написать и подчеркнуть фразу «Я виновен» в пункте 18 — без этого страховая потерпевшего вправе отказать в выплате. Пишите шариковой ручкой, исправления заверяйте подписями обоих участников.
После оформления: 5 рабочих дней, 15 дней и 20 дней
Потерпевшему:
- в течение 5 рабочих дней подать заявление о возмещении в свою страховую (прямое возмещение убытков) — с приложением извещения и номера фотофиксации. Бумажное извещение — лично или в приложении страховой, электронное попадает в страховую автоматически;
- подождать осмотра: ремонтировать машину нельзя 15 календарных дней со дня ДТП, если страховая не дала письменного согласия — иначе регресс и отказ;
- решение страховой — в течение 20 календарных дней: выплата деньгами (с учётом износа) или направление на ремонт (без учёта износа для легковых физлиц).
Виновнику:
- в течение 5 рабочих дней направить свой экземпляр извещения в свою страховую — даже если считает, что ему это «не нужно». Не направил — страховая потерпевшего получит право взыскать с него всю выплаченную сумму (регрессное требование);
- свой ремонт виновник оплачивает сам: ОСАГО покрывает ущерб только потерпевшему.
Заявление на выплату можно подать и через Госуслуги — услуга «Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО»: она работает и для бумажного Европротокола, и (с октября 2025 года) для аварий, оформленных через ГИБДД. Заявление подписывается в «Госключе», реквизиты и номер извещения указываются в форме. Подать может только собственник авто.
Если виновник скрылся
- Не преследуйте — это запрещено ПДД. Остановитесь, аварийка, знак.
- Фотографируйте всё: повреждения, следы, осколки, краску, часть номера, которую успели заметить.
- Запишите свидетелей и осмотритесь на камеры: записи у подъездов, магазинов и АЗС часто стирают через 1–3 дня — постарайтесь запросить их немедленно.
- Вызовите ГИБДД, дождитесь экипажа, уведомите страховую. Полис покроет ущерб только если второго участника найдут; иначе — только свои платежи или КАСКО.
Телефоны для Самары
|Служба
|Телефон
|Скорая, полиция, ГИБДД (единая линия)
|112
|Дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары
|373-79-33, 951-91-21
|ГИБДД (разрешения, оформление на месте)
|ул. Ставропольская, 120 — круглосуточно
|Эвакуация авто (если повреждён и не едет)
|через 112; детали — в карточке «Парковки, штрафы, эвакуация»
Частые вопросы
«Второй водитель говорит: “Давай разъедемся без документов, я заплачу на месте”» Классическая ловушка. Без оформленного извещения через неделю деньги могут «не платиться», а вы — останетесь без выплат: повторно оформить задним числом нельзя. Настаивайте на Европротоколе или вызове ГИБДД — вежливо, но твёрдо. Если настаивает — это само по себе повод звонить инспекторам.
«Виновник согласился, но у него просроченное ОСАГО — приложение показывает» Только ГИБДД: выплата по Европротоколу в такой ситуации невозможна. Взыскать ущерб с виновника придётся самому — лучше с официальными документами.
«Оба считаем виноватым себя» Это как раз «разногласия» — лимит 200 000 ₽ при фотофиксации, 100 000 ₽ без неё. Для бумажного бланка с взаимными обвинениями страховые почти всегда требуют фотофиксацию через приложение — оформляйте электронно.
«Повредили не машину, а мой велосипед / телефон в салоне» Вред только «железу» авто? Нет: личное имущество тоже считается. При повреждении вещей (и тем более человека) — вызывайте ГИБДД, лимиты и порядок там другие.
«Можно после оформления поехать чинить?» Только после 15 календарных дней или письменного согласия страховой, если хотите получить выплату. Экспертизу назначает страховщик — предоставьте машину по её требованию.
«Страховая платит мало — как спорить?» Требуйте акт осмотра и расчёт, направляйте досудебную претензию, затем — обращение к финансовому уполномоченному (это бесплатно для потребителя) и в суд. С июня 2024 года порядок рассмотрения споров ускорен, но досудебный этап обязателен.
Полезные ссылки
«Парковки, штрафы, эвакуация» (та же дежурная часть, тот же ГИБДД на Ставропольской)
«Госуслуги-навигатор» (приложения «Госуслуги Авто» и «Госключ» — нужны подтверждённая учётная запись и подпись)
«Гостиницы Самары» (гостям города — памятка «не разъезжайтесь без документов» в антиплагиат-ключе)