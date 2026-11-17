ДТП случается внезапно, а порядок действий в первые 10 минут определяет и размер выплаты, и даже — в худшем случае — сохранность прав. Хорошая новость: большинство мелких аварий в Самаре теперь можно оформить без вызова инспекторов — через приложение «Госуслуги Авто», с выплатой до 400 000 ₽. Плохая: за ошибки в оформлении страховая легко откажет. Эта статья — пошаговый алгоритм на «холодную голову», сохраните её в телефон. Все лимиты и правила — на ноябрь 2026 года.

Первые 10 минут: три обязательных действия

Остановитесь, заглушите двигатель, включите аварийку. Выставьте знак аварийной остановки: в городе — не ближе 15 метров, за городом — 30 метров. За отсутствие знака — штраф 1 000 ₽. Выходя из машины на трассе или в тёмное время — наденьте световозвращающий жилет. Проверьте пострадавших. При малейшем подозрении на травму — 112 (скорая и полиция с одной линии) и помощь людям, а не машинам. Пострадавших нет, всё повреждено только «железом»? Переходите к шагу 3. Сфотографируйте всё до перемещения машин. Общий план с привязкой к разметке и объектам (знаки, дома, светофоры), повреждения крупным планом, госномера обоих автомобилей, следы торможения, осколки. Запишите контакты свидетелей. Если у вас видеорегистратор с циклической записью — сразу сохраните фрагмент на телефон или флешку: перезапишется через несколько часов.

Чего нельзя: покидать место ДТП до оформления (лишение прав до 1,5 лет или арест до 15 суток) и перемещать машины до фотофиксации. Если аварийные машины мешают движению — после фиксации вы обязаны освободить проезжую часть.

Кого не вывозить с места можно не ждать: по правилам ПДД освободить дорогу разрешено и до полной фиксации, если вы перекрыли движение скорой или пожарным, либо находитесь на трассе, где оставаться опасно — но фотоснимки на телефон вы при этом всё равно обязаны сделать.

ГИБДД или Европротокол: как решить за 2 минуты

Вызывайте инспекторов (112 или дежурную часть — телефоны Самары ниже), если хотя бы одно из условий не выполнено:

Условие Европротокола Пояснение Ровно два транспортных средства Автомобиль с прицепом — одно ТС; три и больше машин — только ГИБДД Нет пострадавших Любая травма — скорая, полиция, обычный порядок У обоих действующее ОСАГО Полис второго участника проверьте по базе РСА — приложение делает это автоматически Повреждены только ваши машины Помят забор, столб, дорожный знак, чужая ограда — ГИБДД Оба согласны с обстоятельствами и виной Один «не признаёт» — при бумажном оформлении без фотофиксации выплаты не будет вовсе

Отдельные ситуации: частная парковка закрытого ЖК или двора — это не ДТП, а гражданский спор о порче имущества: звоните не ГИБДД, а в полицию (102/112). Каршеринг — сразу сообщайте оператору сервиса и следуйте его инструкции, параллельно вызывайте 112. ДТП с пешеходом, самокатом, велосипедом — почти всегда полиция, приоритет — помощь пострадавшему.

Мировая палочка для оценки ущерба: если при беглом осмотре повреждения выглядят «больше пары бамперов» (обмен деталей, воздуховод, трещина лобового стекла) — берите ГИБДД. Официально составленные документы не сужают общий лимит ОСАГО (400 000 ₽) и оставляют путь к взысканию разницы с виновника через суд.

Лимиты выплат по Европротоколу в 2026 году

Таблица — суть карточки. Размер выплаты зависит от способа фиксации и наличия разногласий:

Ситуация Максимум выплаты Фотофиксация через приложение, разногласий нет до 400 000 ₽ Фотофиксация есть, есть разногласия по обстоятельствам до 200 000 ₽ (лимит повышен с 5 июля 2025 года) Бумажный бланк без фотофиксации, разногласий нет до 100 000 ₽ Есть разногласия, фотофиксации нет выплаты не будет — вызывайте ГИБДД

Ключевое требование: снимки нужно загрузить в приложение в течение 60 минут с момента ДТП — обычные фото из галереи лимит не повышают, снимки принимает только «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО» или приложение вашей страховой. Данные, переданные вместе с фото, уходят в автоматизированную систему, страховая получит их напрямую — не переснимайте «позже»: добавить или заменить снимки после отправки нельзя.

Как оформить через «Госуслуги Авто»: пошагово

Заранее (до аварии!) скачайте приложение «Госуслуги Авто» и войдите по подтверждённой учётной записи Госуслуг — это условие оформления. Порядок:

Откройте раздел «ДТП» → «Оформить ДТП» → «Начать электронный Европротокол». Укажите, есть ли разногласия и есть ли приложение у второго водителя. Проверьте предзаполненные данные о себе и автомобиле, обменяйтесь номерами полисов ОСАГО — приложение проверит их по базе РСА: если полис второго участника просрочен или машина в него не вписана, получите уведомление, и лучше сразу перейти на ГИБДД. Укажите время и место ДТП, сфотографируйте расположение машин через приложение (оно само контролирует геолокацию и ракурсы). После этого машины можно убрать с дороги. Нарисуйте схему ДТП — на бумаге (нужна ручка!) или прямо в приложении — и сфотографируйте её. На схеме: дорога, разметка, знаки, названия улиц, стрелки направления движения, точка столкновения. Обменяйтесь подтверждением: второй участник сканирует QR-код с вашего экрана и проверяет данные (либо оба заполняют каждый со своего телефона — так быстрее и надёжнее). Подпишите извещение — электронная подпись формируется автоматически через «Госключ». После подписи обоими участниками документ получает номер и уходит в страховые. Сделайте фотофиксацию повреждений — до 60 минут с момента аварии: каждое повреждение отдельным снимком, мелкие царапины — с указанием рукой, отдельно — госномер (или VIN, если знак деформирован). Повреждения второго авто сфотографируйте тоже: они понадобятся страховщику для согласования. Дождитесь уведомления с номером извещения — только после этого можно разъезжаться. Весь процесс занимает 20–30 минут.

Если у второго водителя нет приложения: оформляйте на одном телефоне — достаточно, чтобы у второго была подтверждённая учётная запись Госуслуг, подпись он поставит по ссылке через личный кабинет. Нет и учётной записи, нет связи — бумажный бланк, но с потерей лимита до 100 000 ₽.

Пункт 18 «Я виновен»: самая частая ошибка бумажного бланка

Если заполняете на бумаге: бланки есть у каждого водителя (выдают в страховой при покупке полиса; для электронного полиса — бланк придёт на почту, распечатайте заранее и возите в бардачке). Порядок: каждый заполняет свою часть → обмениваетесь бланками и дублируете данные второго → подписываете оба экземпляра. Виновник обязан собственноручно написать и подчеркнуть фразу «Я виновен» в пункте 18 — без этого страховая потерпевшего вправе отказать в выплате. Пишите шариковой ручкой, исправления заверяйте подписями обоих участников.

После оформления: 5 рабочих дней, 15 дней и 20 дней

Потерпевшему:

в течение 5 рабочих дней подать заявление о возмещении в свою страховую (прямое возмещение убытков) — с приложением извещения и номера фотофиксации. Бумажное извещение — лично или в приложении страховой, электронное попадает в страховую автоматически;

подать заявление о возмещении в свою страховую (прямое возмещение убытков) — с приложением извещения и номера фотофиксации. Бумажное извещение — лично или в приложении страховой, электронное попадает в страховую автоматически; подождать осмотра: ремонтировать машину нельзя 15 календарных дней со дня ДТП, если страховая не дала письменного согласия — иначе регресс и отказ;

со дня ДТП, если страховая не дала письменного согласия — иначе регресс и отказ; решение страховой — в течение 20 календарных дней: выплата деньгами (с учётом износа) или направление на ремонт (без учёта износа для легковых физлиц).

Виновнику:

в течение 5 рабочих дней направить свой экземпляр извещения в свою страховую — даже если считает, что ему это «не нужно». Не направил — страховая потерпевшего получит право взыскать с него всю выплаченную сумму (регрессное требование);

направить свой экземпляр извещения в свою страховую — даже если считает, что ему это «не нужно». Не направил — страховая потерпевшего получит право взыскать с него всю выплаченную сумму (регрессное требование); свой ремонт виновник оплачивает сам: ОСАГО покрывает ущерб только потерпевшему.

Заявление на выплату можно подать и через Госуслуги — услуга «Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО»: она работает и для бумажного Европротокола, и (с октября 2025 года) для аварий, оформленных через ГИБДД. Заявление подписывается в «Госключе», реквизиты и номер извещения указываются в форме. Подать может только собственник авто.

Если виновник скрылся

Не преследуйте — это запрещено ПДД. Остановитесь, аварийка, знак. Фотографируйте всё: повреждения, следы, осколки, краску, часть номера, которую успели заметить. Запишите свидетелей и осмотритесь на камеры: записи у подъездов, магазинов и АЗС часто стирают через 1–3 дня — постарайтесь запросить их немедленно. Вызовите ГИБДД, дождитесь экипажа, уведомите страховую. Полис покроет ущерб только если второго участника найдут; иначе — только свои платежи или КАСКО.

Телефоны для Самары

Служба Телефон Скорая, полиция, ГИБДД (единая линия) 112 Дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары 373-79-33, 951-91-21 ГИБДД (разрешения, оформление на месте) ул. Ставропольская, 120 — круглосуточно Эвакуация авто (если повреждён и не едет) через 112; детали — в карточке «Парковки, штрафы, эвакуация»

Частые вопросы

«Второй водитель говорит: “Давай разъедемся без документов, я заплачу на месте”» Классическая ловушка. Без оформленного извещения через неделю деньги могут «не платиться», а вы — останетесь без выплат: повторно оформить задним числом нельзя. Настаивайте на Европротоколе или вызове ГИБДД — вежливо, но твёрдо. Если настаивает — это само по себе повод звонить инспекторам.

«Виновник согласился, но у него просроченное ОСАГО — приложение показывает» Только ГИБДД: выплата по Европротоколу в такой ситуации невозможна. Взыскать ущерб с виновника придётся самому — лучше с официальными документами.

«Оба считаем виноватым себя» Это как раз «разногласия» — лимит 200 000 ₽ при фотофиксации, 100 000 ₽ без неё. Для бумажного бланка с взаимными обвинениями страховые почти всегда требуют фотофиксацию через приложение — оформляйте электронно.

«Повредили не машину, а мой велосипед / телефон в салоне» Вред только «железу» авто? Нет: личное имущество тоже считается. При повреждении вещей (и тем более человека) — вызывайте ГИБДД, лимиты и порядок там другие.

«Можно после оформления поехать чинить?» Только после 15 календарных дней или письменного согласия страховой, если хотите получить выплату. Экспертизу назначает страховщик — предоставьте машину по её требованию.

«Страховая платит мало — как спорить?» Требуйте акт осмотра и расчёт, направляйте досудебную претензию, затем — обращение к финансовому уполномоченному (это бесплатно для потребителя) и в суд. С июня 2024 года порядок рассмотрения споров ускорен, но досудебный этап обязателен.

Полезные ссылки

«Как ездить по Самаре»

«Парковки, штрафы, эвакуация» (та же дежурная часть, тот же ГИБДД на Ставропольской)

«Госуслуги-навигатор» (приложения «Госуслуги Авто» и «Госключ» — нужны подтверждённая учётная запись и подпись)

«Гостиницы Самары» (гостям города — памятка «не разъезжайтесь без документов» в антиплагиат-ключе)