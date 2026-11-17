Платные парковки: с 23 ноября в Самаре заработала система «Парковка63»

Платные парковочные зоны начали действовать в историческом центре — это первый запуск системы в городе, в тестовом режиме. Оборудуют 28 зон на 2 000 мест: крупнейшие — на Молодогвардейской и Фрунзе (192 места) и Максима Горького (176 мест). На зонах — синяя разметка, дорожные знаки и камеры фото- и видеофиксации: контроль автоматический, инспекторы не нужны. Полный перечень зон — на сайте мэрии Самары. Позже систему планируют распространить на другие районы города.

Улицы первых зон: площадь Революции, Волжский проспект, Молодогвардейская, Максима Горького, Фрунзе, Маяковского, Чапаевская, Вилоновская, Ульяновская, Красноармейская, Льва Толстого, Степана Разина, Некрасовская, Пионерская, Водников, Алексея Толстого, Венцека, Комсомольская, Ленинградская, Полевая, Лесная, Первомайская, Аллея проектировщиков (от Первомайской до Невской), Чкаловский, Ульяновский и Безымянный спуски.

Тарифы

Параметр Значение Час стоянки 95 ₽, одинаково во всех зонах Первые 15 минут Бесплатно — успеть забрать заказ или высадить пассажира Будни 20:00–08:00 Бесплатно Суббота, воскресенье, нерабочие праздники Бесплатно круглосуточно Абонемент на 30 дней 17 100 ₽ Абонемент на год 124 830 ₽

Абонемент привязывается к конкретному автомобилю.

Как оплатить — 5 способов

Приложение RuParking (App Store, Play Market, RuStore): зарегистрировались → добавили авто по номеру → указали четырёхзначный номер зоны с таблички → выбрали время → подтвердили. При досрочном отъезде завершите сессию — остаток вернётся на виртуальный кошелёк. Сайт parkovka63.ru — то же самое в личном кабинете, оплата с виртуального кошелька. QR-код на табличке («Оплата парковки 2ГИС») — отсканировать, указать данные, подтвердить. СМС на номер 7878 — указать номер зоны, госномер и время. Важно: сама отправка СМС не гарантирует оплату — дождитесь ответа и подтверждения списания. Банкоматы — адреса указаны на парковочных табличках: Мичурина, 52; Агибалова, 78; пр. Ленина, 2А.

Постоплата: забыли оплатить сразу — можно рассчитаться до 23:59 того же дня через сайт или приложение, указав зону, авто и фактическое время стоянки. На следующий день переносить нельзя — запишите время прибытия и отъезда.

Как не ошибиться: номер зоны четырёхзначный (например, 1009) и написан на ближайшей табличке — соседние участки могут относиться к разным зонам. После оплаты проверьте, что сессия действительно стартовала.

Льготная парковка

Бесплатное парковочное разрешение положено многодетным семьям, инвалидам, участникам ВОВ и СВО, Героям Советского Союза и России и ряду других категорий. Оформление — в МФЦ: паспорт, СТС, документ о праве на льготу, заявление. Срок — до 30 рабочих дней, действует год, на один автомобиль. Если авто уже внесено в Федеральный реестр инвалидов — дополнительно регистрироваться не нужно.

Штрафы: за что и сколько

Нарушение Штраф Эвакуация Неоплаченная парковка в зоне «Парковка63» / превышение оплаченного времени 1 500 ₽ Нет Нарушение правил остановки/стоянки (общее) 500 ₽ или предупреждение По знакам Остановка на пешеходном переходе и ближе 5 м 1 000 ₽ Да Остановка на остановке общественного транспорта 1 000 ₽ Да Стоянка на тротуаре 1 000 ₽ Да Стоянка на месте для инвалидов 5 000 ₽ Да Парковка на газоне / озеленённой территории (закон СО № 115-ГД, ст. 4.18) 1 500–3 500 ₽, повторно — 3 500 ₽ По решению Эвакуатор начал движение, а вы мешаете до 1 000 ₽ или арест до 15 суток —

За неоплаченную парковку штраф выписывают в особом порядке — постановление без протокола, на основании съёмки автоматических камер. Контроль ведут камеры ПАК «Парковки63» и специальные автомобили фотофиксации.

Штрафы можно проверить и оплатить через Госуслуги — в первые 30 дней на часть штрафов действует скидка 25%.

Эвакуация: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Убедиться, что машину эвакуировали, а не угнали

Осмотритесь: знак, разметка, следы погрузки. Затем звоните:

112 — диспетчер передаст запрос в ГИБДД, вам перезвонят с адресом стоянки;

— диспетчер передаст запрос в ГИБДД, вам перезвонят с адресом стоянки; 373-79-33 или 951-91-21 — дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары;

или — дежурная часть полка ДПС ГИБДД Самары; ситуационный центр «Безопасный город»: 373-77-68, 373-79-46.

Запишите время эвакуации — хранение тарифицируется поминутно по продолжительности нахождения на стоянке.

Шаг 2. Если вы успели до отъезда эвакуатора

Если причина задержания устранена на месте (переставили машину, предъявили документы) до начала движения эвакуатора — эвакуация отменяется, машина возвращается вам. Штраф за само нарушение при этом всё равно выпишут, но плату за перемещение и хранение не возьмут. А вот если эвакуатор уже тронулся — забирать можно только со стоянки; препятствовать его движению нельзя, за это до 1 000 ₽ или арест.

Шаг 3. Получить разрешение на возврат

Разрешение выдают:

круглосуточно — в дежурной части ГИБДД по адресу ул. Ставропольская, 120 ;

— в дежурной части ГИБДД по адресу ; на самой штрафстоянке, если там дежурит инспектор (режим у стоянок разный — уточняйте по телефону).

Протокол и разрешение отдадут только: собственнику из СТС, представителю по доверенности или человеку, у которого есть документы для управления этим авто (ВУ + СТС + ОСАГО).

Шаг 4. Документы в порядке — или мини-квест, если они остались в машине

В стандартной ситуации — паспорт, ВУ, СТС, ОСАГО. Если документы остались в салоне: сначала едете на стоянку, пишете заявление на вскрытие, забираете бумаги (машину заново опечатают), потом — в ГИБДД за разрешением, потом — обратно на стоянку. Маршрут: стоянка → ГИБДД → стоянка.

Шаг 5. Забрать машину и осмотреть

Предоплату вносить не обязательно: оплатить эвакуацию и хранение можно в течение 30 дней после возврата (квитанцию выдадут на стоянке). Перед подписанием акта приёма-передачи осмотрите кузов, крышу, бамперы и пороги — повреждения от эвакуатора фиксируйте фотографиями и требуйте внесения в акт. Штраф за нарушение ПДД платится отдельно — 60 дней, с возможностью скидки 25% в первые 30 дней.

Сколько это стоит в Самаре: перемещение — 1 700 ₽ (постановление Правительства области № 334, действует для Самары и Тольятти), плюс хранение за каждый день — по ставкам того же постановления. Реальный пример из отзывов: 16–18 часов на стоянке обошлись водителю в 2 576 ₽.

Шаг 6. Обжалование

Считаете эвакуацию незаконной — обжаловать нужно в течение 10 суток с момента получения постановления: вышестоящему должностному лицу ГИБДД или в суд. Если постановление отменят — перемещение и хранение оплачивать не придётся; если уже заплатили, деньги обязаны вернуть. Приложите фото места стоянки (отсутствие знака, разметки), показания свидетелей, кадры видеорегистратора.

Чего эвакуатор делать не может

увозить машину с пассажирами внутри — инспектор обязан дождаться владельца;

— инспектор обязан дождаться владельца; эвакуировать, если в машине заперт ребёнок или животное;

оставить место, не зафиксировав нарушение на фото или видео (либо двумя свидетелями).

Частые вопросы

«Стоял без нарушения, машину всё равно увезли» Такое бывает при переездах техники с уборкой улиц (снегоуборка, ярмарки) — тогда машину переместят на свободное место рядом, без штрафстоянки и штрафа. Ищите через 112. Если же увезли на стоянку ошибочно — это основание для обжалования в 10-дневный срок.

«Не успел оплатить парковку — увидел уведомление в Госуслугах» Штраф 1 500 ₽ вынесен без протокола, на основании камеры. Если оплата была, но сессия не открылась (технический сбой) — прикладывайте скриншоты из приложения и чек; в тестовом режиме сбои разбирает служба поддержки 202-22-10.

«Пришёл штраф за газон, хотя там не газон» Административная комиссия района рассматривает и отменяет такие постановления — жалоба подаётся в ту же комиссию или в суд. В помощи — фото места, где видно покрытие (например, щебень или грунт, а не газон).

«Можно ли забрать машину ночью?» Да: все пять основных штрафстоянок города выдают авто круглосуточно, разрешение в ГИБДД на Ставропольской, 120 — тоже круглосуточно.

«Заберёт ли стоянка машину за просроченный штраф?» Нет: машина выдаётся при наличии документов и разрешения, оплата эвакуации и хранения — в течение 30 дней, без предоплаты.

«Платные парковки — это временно?» Тестовый режим запущен с 23 ноября 2026 года; по итогам администрация решит о постоянной работе и расширении на другие районы. Следите за новостями мэрии — если система заработает постоянно, зоны и тарифы будут обновляться.

Полезные ссылки

«Гостиницы Самары» (гостям города — где не парковаться в центре),

«Госуслуги-навигатор» (оплата штрафов со скидкой 25%).

Шпаргалка для бардачка: парковки, штрафы, эвакуация в Самаре