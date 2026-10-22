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Губернатор Вячеслав Федорищев: "Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти."

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В отношении бывшего главы Нефтегорского района Самарской области Александра Баландина. возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении бывшего главы муниципального района Нефтегорский Самарской области Александра Баландина. возбуждено уголовное дело по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

"Октябрьским районным судом г. Самары рассмотрено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Правительство региона и муниципалитет оказывают все необходимое содействие следствию.

Напомню, что ранее мной было принято решение снять Александра Баландина с должности.

Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти. Неоднократно говорил об этом и открыто на оперативных совещаниях, и в личных беседах с руководителями, - многие из которых по результатам таких бесед получали статус «бывших».

Ни должность, ни прежние заслуги, ни связи не могут быть основанием для каких-либо исключений", - сообщил Вячеслав Федорищев в МАКС.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области.

Теги: Самара

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