Губернатор Вячеслав Федорищев: "Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти."

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области в отношении бывшего главы муниципального района Нефтегорский Самарской области Александра Баландина. возбуждено уголовное дело по п. "в, г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

"Октябрьским районным судом г. Самары рассмотрено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Правительство региона и муниципалитет оказывают все необходимое содействие следствию.

Напомню, что ранее мной было принято решение снять Александра Баландина с должности.

Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти. Неоднократно говорил об этом и открыто на оперативных совещаниях, и в личных беседах с руководителями, - многие из которых по результатам таких бесед получали статус «бывших».

Ни должность, ни прежние заслуги, ни связи не могут быть основанием для каких-либо исключений", - сообщил Вячеслав Федорищев в МАКС.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области.