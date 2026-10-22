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Правительство увеличит на 30 дней максимальный срок больничного для ухода за ребенком

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Правительство на 30 дней увеличит максимальный срок больничного по уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство на 30 дней увеличит максимальный срок больничного по уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По действующим правилам в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней.

"Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но даже и максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов", — сказал Мишустин на заседании.

На этот же срок продлят и финансовую помощь.

 

Фото:   magnific.com

 

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