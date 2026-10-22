В Южном Городе сотрудники ГАИ помогли участнице дорожного движения

К полицейским Самарской области зачастую обращаются за помощью граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.



Так, в ходе несения службы в микрорайоне Южный Город экипаж Госавтоинспекции Волжского района обратил внимание на легковой автомобиль с включённым сигналом аварийной остановки.



Возле транспортного средства находилась женщина водитель, которая пояснила, что во время движения у машины спустило колесо, а самостоятельно устранить неисправность она не смогла.

Сотрудники полиции пришли на помощь участнице дорожного движения.



Госавтоинспекторы установили домкрат, произвели замену спущенного колеса на запасное, проверили надёжность крепления колёсных болтов. Убедившись, что автомобиль технически исправен и безопасен для дальнейшей эксплуатации, полицейские пожелали женщине безопасного пути.



Водитель, в свою очередь, поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь.

После этого сотрудники Госавтоинспекции продолжили несение службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области