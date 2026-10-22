Противопожарный режим продлен в регионе до 31 октября

Это связано с преимущественно теплой и сухой погодой на территории региона. Из-за отсутствия осадков сохраняется высокий риск возникновения лесных пожаров. Любая искра может привести к серьезным последствиям.



Лесопожарные силы министерства природных ресурсов продолжают работу в усиленном режиме и следят за обстановкой.



В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание мусора и любые действия с открытым огнём.



Если вы обнаружили возгорание в лесу, незамедлительно сообщите об этом на горячую линию лесной охраны: 8 (846) 231-00-63, сообщили в пресс-слубе минприроды СО

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