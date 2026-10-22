Самарская область награждена за организацию и проведение Спартакиады народов России

На XIV международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в эти дни в Красноярске, состоялось награждение по результатам Спартакиады народов России.



Спартакиада - комплексное спортивное мероприятие по летним олимпийским видам спорта, проведенное в рамках госпрограммы «Спорт России». Свое название Спартакиада получила в честь Года единства народов России.



Победителями Спартакиады стали сборные команды Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Самарская область - в десятке сильнейших.



Соревнования принимали 7 регионов: Свердловская область, ставшая главной площадкой Спартакиады, Башкортостан, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области.



Заместитель министра спорта России Алексей Морозов вручил благодарственные письма представителям регионов, принимавших Спартакиаду. От нашей области награду получила министр спорта Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО