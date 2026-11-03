С начала года более 90 медработников трудоустроились в учреждения здравоохранения региона по программе «Земский доктор-фельдшер»

С начала года в сельские медучреждения Самарской области привлечено 63 врача и 30 средних медицинских работников, в том числе для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, вновь открытых поликлиниках и социально значимых подразделениях медицинских организаций. Существенную роль в привлечении специалистов играют меры поддержки, которые действуют в регионе. Одна из значимых – выплаты по программе «Земский доктор/фельдшер».

Так, в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу трудоустроилась врач-терапевт Дария Хусаинова. Она вернулась в родной район после окончания Самарского государственного медицинского университета и ординатуры по терапии.

Решение было осознанным: Дария Маратовна родом из села Александровка, и выбор больницы был связан с желанием быть ближе к дому.

«Коллектив и пациенты встретили тепло. Руководство больницы оказывает поддержку - при необходимости всегда можно обратиться с вопросом. Коллеги с большим опытом также помогают советами», - отметила врач.

Сегодня специалист ведёт приём как участковый терапевт - на её участке около 2000 человек, - а также работает в дневном стационаре.

Напомним, выплаты по программе «Земский фельдшер/доктор» составляют от 500 тыс. до 1,5 млн. руб. (в зависимости от удаленности места трудоустройства от г. Самара) с обязательством работы в учреждении не менее 5 лет.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Кроме того, в Самарской области действуют региональные меры поддержки медработников. С 2025 года по решению губернатора Вячеслава Федорищева врачи, приехавшие на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, получают единовременную специальную выплату в размере 1 млн рублей. Также в прошлом году было приобретено 35 служебных квартир для медиков.

Тем, кто трудоустроился по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Детей медработников в первоочередном порядке обеспечивают местами в детских садах. Специалисты могут получить также социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области