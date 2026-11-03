Прокуратура Самара через суд добивается проведения ремонта в детском отделении больницы

Прокуратура города Самары провела проверку в детском отделении государственного учреждения здравоохранения на предмет соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны здоровья граждан, в ходе которой выявлены нарушения.

Направленное по результатам проверки в адрес учреждения представление об устранении нарушений рассмотрено, однако нарушения не устранены.

В связи с бездействием учреждения прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на медицинскую организацию и министерство здравоохранения Самарской области обязанности осуществить оснащение медицинских кабинетов, проложить инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах, провести ремонт коридоров, кабинетов и палат, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, а также выделить финансирование на указанные работы.

Требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.