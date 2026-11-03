В регионе обсудили развитие наставничества для подростков при поддержке Фонда президентских грантов

В Самарской области состоялся круглый стол, посвященный развитию и масштабированию системы индивидуального наставничества для подростков и молодых взрослых с сиротским опытом. Главной целью встречи стало объединение усилий государства, некоммерческого сектора и профессионального сообщества для создания единой и эффективной среды поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

В дискуссии приняли участие представители профильных министерств и ведомств региона, лидеры некоммерческих организаций, представители юридического сообщества, бизнеса и психологического сообщества.

На сегодняшний день в Самарской области уже успешно реализуются шесть проектов по индивидуальному наставничеству. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников отметил, что регион является одним из лидеров по развитию партнерства между властью и НКО.

«Наш регион - один из ведущих по такому партнерству. Некоммерческие организации включаются в разные проекты, в том числе - по помощи семье и детям, сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Наши партнеры - люди, которые беспокоятся о будущем страны и могут то, что нам не всегда под силу. Сотрудничество с ними - одно из самых важных направлений министерства», - подчеркнул он.

Встреча носила ознакомительно-практический характер. Участники разобрали ключевые проблемные точки и барьеры в развитии программы. В фокусе обсуждения оказались вопросы сопровождения наставнических пар, развитие программ на отдаленных территориях, а также работа с подростками с ограниченными возможностями здоровья и детьми, находящимися под опекой. По каждому из направлений эксперты предложили конкретные решения, включая развитие форматов онлайн-наставничества и создание индивидуальных траекторий для ребят с ОВЗ.

Мероприятие организовано центром поддержки семьи и детства «ДоброМира». Директор центра Елена Рождествина рассказала об итогах работы организации, которая занимается наставничеством с 2022 года. Проект «Наставники: масштабирование в Самарской области» направлен на повышение уровня социализации подростков, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. В рамках проекта 30% воспитанников уже охвачены сопровождением. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Мы помогаем детям, оставшимся без попечения родителей, социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни. Для этого и нужны наставники: они учат тому, чему не учат в социальных учреждениях. У ребенка появляется свой взрослый, который поздравляет с Днем рождения, помогает с учебой, может выслушать и дать совет», - пояснила Елена Рождествина.

Центр «ДоброМира» за время работы сформировал 79 наставнических пар. Практика показывает высокую эффективность: большинство выпускников социальных учреждений, сопровождавшихся наставниками более трех лет, уже имеют стабильное жилье, легальную занятость и не имеют зависимостей.

Фото – Минсоцдем Самарской области