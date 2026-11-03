Приволжье стало лидером по приросту производства мяса среди округов России

Сельскохозяйственные организации Приволжского федерального округа за девять месяцев 2026 года произвели на убой почти 2,2 млн тонн скота и птицы в живом весе. Округ обеспечил наибольший среди федеральных округов абсолютный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 23,5 тыс. тонн, отмечают аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Лидером по производству среди регионов округа стала Пензенская область – 371 тыс. тонн, на 5% больше, чем годом ранее. Её результат превысил показатель всего Северо-Кавказского федерального округа – 351,3 тыс. тонн.

В пятёрку крупнейших производителей ПФО также вошли Мордовия (356,6 тыс. тонн), Татарстан (287,7 тыс. тонн), Марий Эл (263,4 тыс. тонн) и Башкортостан (203,7 тыс. тонн). Вместе эти пять регионов обеспечили более 68% окружного объёма производства.

Самую высокую динамику совокупного производства мяса показала Чувашия – рост более чем на 11%. Следом расположились Нижегородская область с увеличением свыше 10,5% и Кировская область, прибавившая 8%.

Первое место в ПФО по объёму производства мяса крупного рогатого скота занял Татарстан (60,6 тыс. тонн), свинины – Мордовия (140,0 тыс. тонн), птицы – Пензенская область (308,1 тыс. тонн). В целом по крупному рогатому скоту рост составил около 5%, по свиньям – порядка 2%. Производство овец и коз, которое не является традиционным направлением для регионов ПФО, показало значительный относительный прирост – 42%.