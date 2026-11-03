Найден ранее неизвестный автограф Черномырдина со времён учёбы в Самарском политехе

Сотрудники Самарского областного государственного архива социально-политической истории (СОГАСПИ) нашли ранее неизвестный автограф Виктора Черномырдина, одного из самых известных выпускников Самарского политеха, премьер-министра России в 1992 – 1998 годах. Речь идёт о рекомендации, которую третьекурсник Черномырдин дал студенту Юрию Шульженко при вступлении того в члены КПСС.

«…Знаю Шульженко Юрия Григорьевича с сентября 1964 года по совместной учёбе на нефтетехнологическом факультете. <…> В институте Шульженко Юрий Григорьевич зарекомендовал себя с положительной стороны, хорошо учится, является старостой группы, сейчас избран в состав комсомольского бюро факультета».

Документ датирован 04.10.1965. К тому моменту сам Виктор Черномырдин уже почти четыре года состоял членом КПСС (партбилет № 09946804).

Евгений Малинкин, начальник отдела использования архивных документов СОГАСПИ:

- Выявление новых документов, представляющих историко-архивную ценность, в наших фондах нередко происходит совершенно случайно, в процессе текущей работы. Так было и в этот раз. Мы не ставили задачу искать автограф Черномырдина, но неожиданно обнаружили его в деле, в котором даже предполагать не могли. Могу с уверенностью сказать, что этот документ периода студенческой юности Виктора Степановича историкам ещё не известен.

Напомним, будущий премьер-министр России Виктор Черномырдинучился на нефтетехнологическом факультете Куйбышевского политехнического института в 1962 – 1966 годах. Впоследствии знаменитый российский политик в книге «Виктор Черномырдин. Красный директор. 1938-1990" так вспоминал о годах, проведённых в вузе:«Учиться мне было нелегко – много времени после окончания школы прошло. На каникулах каждое лето на заводе на своей же установке работал, зарплату получал. К защите диплома мы с друзьями по ночам вагоны разгружали: вот на эти деньги и купил свой первый костюм».

Юрий Шульженко, которому Черномырдин в 1965 году дал рекомендацию, много лет проработал в ПАО «КуйбышевАзот», до 2015 года был председателем совета директоров предприятия.