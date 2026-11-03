В Тольятти проезд в автобусах подорожает до 50 рублей

В понедельник, 2 ноября 2026 года, на сайте городской администрации был опубликован проект постановления об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском округе Тольятти. До 11 ноября документ проходит обязательную антикоррупционную экспертизу.

За наличный расчет, согласно проекту документа, стоимость одной поездки в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 50 рублей, при приобретении билета за безналичный расчет (в том числе при оплате транспортной картой жителя Тольятти «Электронный проездной билет») – 45 рублей. Безлимитная единая транспортная карта на месяц подорожает с 2 268 до 2 430 рублей.

Сейчас стоимость одной поездки в автобусах и троллейбусах Тольятти составляет 42 рубля. Применять новые тарифы, если они будут окончательно утверждены, планируется с 1 января 2027 года, пишет СитиТраффик.