В Самаре женщина осуждена за взятки за фиктивную инвалидность и мошенничество с выплатами

Прокуратура Самарского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Государственное обвинение доказало, что в период с января по март 2021 года женщина через посредника передала должностным лицам бюро медико-социальной экспертизы взятку в размере 170 тысяч рублей за незаконное установление III группы инвалидности при отсутствии соответствующих заболеваний. В феврале 2022 года она повторно передала через посредника должностным лицам учреждения взятку в размере 180 тысяч рублей за незаконное установление II группы инвалидности.

В связи с незаконным установлением инвалидности женщина в период с 2021 по 2023 год получила пособия и иные социальные выплаты на сумму более 340 тысяч рублей.

Причиненный преступлением ущерб подсудимая возместила в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В связи с наличием у подсудимой трех малолетних детей судом отсрочено исполнение назначенного наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, по ходатайству прокурора в доход государства конфискованы денежные средства в сумме, эквивалентной размеру взятки. Арест на транспортное средство осужденной стоимостью свыше 2 млн рублей сохранен до исполнения приговора в части конфискации.

В отношении посредника уголовное дело направлено в суд, в отношении взяткополучателя уголовное дело прекращено в связи со смертью.