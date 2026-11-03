Самарский Роспотребнадзор наказали за формальный ответ на жалобу о выгребной яме

Прокуратура Самарской области уличила региональное управление Роспотребнадзора в нарушении законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщил контрольный орган.

Как сообщает надзорное ведомство, ранее в ведомство поступила жалоба местного жителя на выгребную яму, не соответствующую требованиям СанПиН. Установлено, что обращение, содержавшее доводы о нарушении законодательства, не было рассмотрено.

Вместо этого жалобу необоснованно перенаправили в другой госорган. По итогам проверки прокуратура внесла руководителю управления представление, а в отношении должностного лица возбудила административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Акты прокурорского реагирования удовлетворены, виновный привлечен к штрафу в размере 5 тыс. руб., пишет Коммерсантъ.