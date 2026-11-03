В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей»

31 октября в Самаре на территории крытого футбольного манежа «Самара Арена» прошел всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей».

В нем приняли участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Также участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

Юных футболистов приветствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Участниками стали команды «Крылья Ровесника» (Самара), «Стрела» (Тольятти), «Zov» (Самара), «Центр Фролова» (Самара), «Наши дети» (Самара), «Единство» (Тольятти), «Искра» (Сызрань) и «Дельфин» (Тольятти), «Крылья Мечты» (Самара) и «Гармония» (Тольятти).

Призеры турнира:

«Наши дети»

«Искра»

«Дельфин»

Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России».