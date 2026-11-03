Сотрудница самарской уголовно-исполнительной инспекции оказала помощь пострадавшему от нападения молодому человеку

Во время проведения проверки подучетного лица сотрудница уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области Александра Мурзаханова стала очевидцем нападения на молодого человека.



Услышав шум, Александра увидела, что несколько человек избивают парня, который к тому моменту уже находился без сознания. Она вмешалась и потребовала прекратить противоправные действия. После этого нападавшие покинули место происшествия.

Оценив состояние пострадавшего, сотрудница оказала ему первую помощь и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Поскольку ожидание медиков затягивалось, а молодой человек оставался без сознания, Александра приняла решение самостоятельно отвезти его в ближайшее медицинское учреждение.



В больнице она передала пострадавшего врачам и рассказала об обстоятельствах случившегося.



Благодаря своевременным действиям Александры молодой человек получил необходимую медицинскую помощь. Желаем ему скорейшего восстановления, а также надеемся, что виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное наказание.