Грудной сбор в России подешевел на четверть

Спрос на грудной сбор в России вырос на 14% за январь — октябрь 2026 года, а средняя цена снизилась на 26%, до 222 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из данных аналитиков «Атол», грудной сбор — это растительное лекарственное средство. Оно представляет собой смесь высушенных и измельчённых частей растений с отхаркивающим, противовоспалительным и смягчающим действием.

Другие травяные сборы, напротив, потеряли 6% спроса. Их средняя цена снизилась на 16%, до 261 рубля.

«Наиболее заметный рост спроса... показал грудной сбор», — привели данные аналитики.

Исследование основано на анализе обезличенных данных продаж по 14,3 млн чеков за январь — октябрь 2025 и 2026 годов.