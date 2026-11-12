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Алёна Гамазина из Самары претендует на всероссийскую премию «Безграничные возможности»

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До 30 ноября 2026 года принимаются заявки на первый Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Он проводится, чтобы отметить достижения людей с инвалидностью.

До 30 ноября 2026 года принимаются заявки на первый Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Он проводится, чтобы отметить достижения людей с инвалидностью и поддержать инициативы, которые делают общество доступным и открытым для каждого человека. Алёна Гамазина из Самары претендует на соискание премии.
Алёна никогда не останавливается на достигнутом. Уже имея диплом экономиста, она получила дополнительное образование по психологии, которое теперь помогает ей в новой работе. Недавно по предложению Уполномоченного по правам людей с инвалидностью в Самарской области Екатерины Куприяновой она трудоустроилась в кадровый центр «Работа России». Алёна много взаимодействует с людьми, имеющими нарушения здоровья, на разных, в том числе международных форумах и конгрессах, и точно знает: вопреки всем особенностям, состояться в жизни можно.
«Своим опытом всё-таки хочется делиться - у меня насмотренность большая, я очень много участвовала в разных мероприятиях. Хочется об этом рассказывать, хочется содействовать, чтобы люди с инвалидностью и за психологической помощью обращались, и устраивались работать, заявляли о себе и находили своё место, потому что начать работать - это очень значимо и важно», - поделилась Алёна Гамазина, консультант кадрового центра «Работа России».
Сейчас Алёна занимается помощью работодателям с квотированием мест для людей с инвалидностью. В планах - проведение тренингов для организаций, готовых принять соискателей с нарушениями здоровья. Среди её коллег тоже есть такие сотрудники. «Наш кадровый центр является социально направленным предприятием, которое трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья не только на предприятия города, но и к себе», - отметила Юлия Былинкина, ведущий специалист кадрового центра «Работа России».
«Конкурс «Безграничные возможности» ориентирован как на людей с инвалидностью, так и на тех, кто с ними работает. Многие, преодолев трудности, имеют опыт, который стоит транслировать, и достижения, которые вдохновят других. При этом зачастую люди с ограниченными возможностями здоровья очень скромные, считают, что ничего особенного не сделали. Однако важно говорить и о победах конкретного человека, и о больших проектах, которые помогают многим. Тогда обычные граждане не будут бояться проявить себя. А ещё мы соберём воедино опыт регионов - у всех есть наработки, которыми можно и нужно делиться. Я уверена, у наших земляков есть все шансы победить на федеральном уровне», - отметила Екатерина Куприянова.
Узнать подробнее о конкурсе и подать заявку можно на сайте безграничные-возможности.рф. Финал состоится в Москве в 2027 году.

 

Фото: организаторы конкурса

Теги: Самара

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