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САТОБ: заслуженную артистку РСФСР Ольгу Бараховскую поздравили с 55-летием творческой деятельности

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10 ноября в честь 55-летия творческой деятельности заслуженной артистки РСФСР Ольги  Бараховской на сцене САТОБ был представлен балет «Лебединое озеро».

10 ноября в честь 55-летия творческой деятельности заслуженной артистки РСФСР Ольги Израилевны Бараховской на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича был представлен балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 6+

Хореографическая редакция Юрия Бурлака на основе хореографии Александра Горского в версии спектакля Большого театра 1901-1922 годов. Хореограф-постановщик – Юрий Бурлака, дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов.

Ольга Израилевна начала работу в труппе театра в 1971 году. В Куйбышев она приехала сразу после окончания хореографического училища имени А.Я. Вагановой по приглашению Аллы Яковлевны Шелест. И город, и театр стали ей родными на всю жизнь. На протяжении 30 лет Ольга Израилевна была ведущей балериной Самарского театра оперы и балета, блистая в заглавных партиях в таких балетах как «Читра», «Жизель», «Эсмеральда», «Баядерка», «Антоний и Клеопатра», «Спартак» и многих других. Ее героини пленяли зрителей грациозной пластикой, легкостью и нежностью.

В 1986 году Ольга Бараховская была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка РСФСР». Новый этап творческой жизни балерины начался в 2001 году, когда она перешла на репетиторскую работу. Требовательный и строгий наставник, она щедро делится своим бесценным опытом с молодыми балеринами, находя индивидуальный подход к каждой из них.

В 2025 году редакцией журнала «Балет» Ольге Израилевне присужден приз «Душа танца» — награда в сфере искусств, которая вручается выдающимся деятелям (номинация «Учитель»).

Для празднования юбилейной даты не случайно выбран балет «Лебединое озеро». Ольга Израилевна была одной из лучших исполнительниц Одетты-Одиллии в нашем театре – это была её коронная партия.

Именно эту знаменательную партию 10 ноября исполнила одна из лучших учениц Ольги Израилевны — Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области, тоже обладательница приза «Душа танца» (2026).

С особым трепетом в этот торжественный вечер звучали поздравления в адрес Ольги Израилевны, а публика, в знак искренней признательности, подарила долгие и громкие овации, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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