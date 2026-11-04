«Возвращение легенды»: концерт Ансамбля скрипачей Большого театра в Самаре

«Возвращение легенды»: концерт Ансамбля скрипачей Большого театра. Признанный во всем мире музыкальный коллектив славится безупречным исполнением классической музыки. Ансамбль уникален своей способностью слаженно играть без дирижера и без нот, при этом – в сопровождении рояля. Все музыканты знают партии назубок, и скрипки всегда звучали и звучат в унисон.

«Полёт Шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Цыганская мелодия» Дворжака, «Мартовский хоровод» Динику, Романс Рахманинова «Вешние воды», произведения Чайковского - в программе!

Каждая скрипка имеет свой неповторимый «голос» в этом коллективе, и вместе они создают прекрасную звуковую материю. Вы сможете в этом убедиться сами!

9 ноября, 19:00

Доступны билеты по Пушкинской карте

12+

Фото: Самарская филармония