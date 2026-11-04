В самарском парке «Воронежские озера» высадили молодые деревья и приступили к очистке водоема

\Ход работ 3 ноября проверил глава Самары Иван Носков. «В парке уже стартовала очистка крупного водоема от мусора и зарослей камыша. Часть камышей сохранится для гнездования птиц, а уже в следующем году рассмотрим возможность запуска в водоем рыбы», — отметил Иван Носков.

Во время визита глава города принял участие в высадке трёх елей и двух рябин. Всего в этом году в парке высадили 55 клёнов, 400 кустов дерена и более тысячи ив.

Очистка водоема и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершатся в ноябре. Подрядчик уже вывез около 400 тонн бытового мусора, камыша и донной растительности.

Фото: пресс-служба администрации Самары