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В самарском парке «Воронежские озера» высадили молодые деревья и приступили к очистке водоема

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Всего в этом году в парке высадили 55 клёнов, 400 кустов дерена и более тысячи ив. Очистка водоема и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершатся в ноябре.

\Ход работ 3 ноября проверил глава Самары Иван Носков. «В парке уже стартовала очистка крупного водоема от мусора и зарослей камыша. Часть камышей сохранится для гнездования птиц, а уже в следующем году рассмотрим возможность запуска в водоем рыбы», — отметил Иван Носков.

Во время визита глава города принял участие в высадке трёх елей и двух рябин. Всего в этом году в парке высадили 55 клёнов, 400 кустов дерена и более тысячи ив.

Очистка водоема и восстановление благоустройства после работы спецтехники завершатся в ноябре. Подрядчик уже вывез около 400 тонн бытового мусора, камыша и донной растительности.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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