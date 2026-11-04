В Самаре прошла торжественная церемония вручения подросткам первых паспортов

В Самаре в преддверии Дня народного единства прошла торжественная церемония вручения подросткам первых паспортов.



В областном центре, в преддверии Дня народного единства, в Молодежном многофункциональном центре в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!», реализуемой по инициативе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям региона.



В мероприятии, направленном на патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодёжи уважительного отношения к государственным символам и документам, укрепление гражданской идентичности, приняли участие сотрудники полиции и руководство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области.



Самым активным юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, вручили главный документ, удостоверяющий личность.



Торжество началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации.



Полицейские поздравили подростков с значимым событием, рассказав об их правах и обязанностях и призвали ребят бережно относиться к паспорту, быть достойными гражданами своей страны и вносить вклад в укрепление единства многонационального народа России.



Завершилось мероприятие принесением клятвы: юные патриоты произнесли обещание на верность Отечеству и сделали памятные фотографии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области