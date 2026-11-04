Сумоисты региона стали призерами соревнований ПФО

В Казани прошли чемпионат ПФО и первенство округа среди юниоров и юниорок до 22 и 24 лет по борьбе сумо. Спортсмены Самарской области стали призерами соревнований.

Первенство ПФО до 22 лет:

София Русакова, 55 кг - серебро

Алина Безвесильная, 65 кг - золото

Иван Андреев, 100 кг - золото

Первенство ПФО до 24 лет:

София Русакова, 55 кг - серебро

Алина Безвесильная, 65 кг - золото

Алина Безвесильная, абсолютная категория - бронза

Чемпионат ПФО:

София Русакова, 55 кг - бронза

Алина Безвесильная, 65 кг - золото

Алина Безвесильная, абсолютная категория - золото

Абдурауф Бекназаров, 92 кг - серебро

Алексей Бессонный, 92 кг - бронза

Артем Пуляшкин, 100 кг - золото

Артем Пуляшкин, абсолютная категория - золото

Алексей Бессонный, абсолютная категория - бронза

Самарская область, общекомандное первенство - бронза

Фото: минспорта СО