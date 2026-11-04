Сумоисты региона стали призерами соревнований ПФО

В Казани прошли чемпионат ПФО и первенство округа среди юниоров и юниорок до 22 и 24 лет по борьбе сумо. Спортсмены Самарской области стали призерами соревнований.
Первенство ПФО до 22 лет:
София Русакова, 55 кг - серебро
Алина Безвесильная, 65 кг - золото
Иван Андреев, 100 кг - золото
Первенство ПФО до 24 лет:
София Русакова, 55 кг - серебро
Алина Безвесильная, 65 кг - золото
Алина Безвесильная, абсолютная категория - бронза
Чемпионат ПФО:
София Русакова, 55 кг - бронза
Алина Безвесильная, 65 кг - золото
Алина Безвесильная, абсолютная категория - золото
Абдурауф Бекназаров, 92 кг - серебро
Алексей Бессонный, 92 кг - бронза
Артем Пуляшкин, 100 кг - золото
Артем Пуляшкин, абсолютная категория - золото
Алексей Бессонный, абсолютная категория - бронза
Самарская область, общекомандное первенство - бронза
Фото: минспорта СО