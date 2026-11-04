Экспортный потенциал региона представлен на форуме «Международный день торговли — 2026» в Москве

В Москве проходит Ежегодный внешнеэкономический форум «Международный день торговли — 2026». Делегация Министерства промышленности и торговли Самарской области принимает активное участие в работе форума, представив возможности регионального бизнеса на специализированном стенде губернии.
В экспозиции Самарской области демонстрируются решения и продукция региональных производителей из различных отраслей экономики:
самоходные опрыскиватели-разбрасыватели от «Пегас-Агро»;
запатентованные дорожные конструкции от «Завода Продмаш»;
интеллектуальные транспортные системы и телеком-решения от «СМАРТС»;
фармацевтические капсулы от «Арсенал-Атлета»;
мясная продукция и снеки компании «Дуслык».
Форум помогает нашим производителям находить новых зарубежных партнеров, выстраивать логистику и расширять географию экспорта, сообщает пресс-служба Минпромторга Самарской области.
Фото: Минпромторг Самарской области