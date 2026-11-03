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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области женщина лишилась более 2 миллионов рублей под предлогом заработка на бирже

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Самарской области женщина лишилась более 2 миллионов рублей под предлогом заработка на бирже

Через один из мессенджеров с потерпевшей связалась неизвестная и представилась трейдером. Чтобы вызвать доверие, злоумышленница сначала не требовала крупных переводов, постепенно формируя у жертвы ощущение надёжности платформы. Позже она начала активно подталкивать к крупным вложениям, обещая повышенную доходность при быстром внесении средств.

В общей сложности потерпевшая отдала мошеннице более 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области предупреждает. Предлагают выгодно вложить деньги? НЕ БУДЬ НАИВНЫМ! Хорошего трейдера клиент ищет сам, а не на оборот. Запомни сам и расскажи другим.

Теги: Мошенники

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