В Самаре 70-летняя женщина, поверив мошенникам, отдала им более 500 000 рублей

Жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Ей поступило сообщение в мессенджере от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что с ее банковского счета якобы осуществляются переводы на финансирование ВСУ, и чтобы избежать уголовной ответственности убедил женщину перевести деньги на "безопасный счет". Затем ей позвонил якобы сотрудник финансовой организации. Следуя его инструкциям, потерпевшая перевела свои средства на указанные мошенниками счета. После этого аферисты перестали выходить на связь.

Полиция призывает граждан к бдительности: никогда не передавайте деньги неизвестным лицам и не совершайте переводы по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись. При поступлении подобных звонков немедленно прерывайте разговор и обращайтесь в полицию.