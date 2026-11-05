Россиян предупредили о «новой схеме Долиной» на рынке вторички

На рынке вторичной недвижимости появилась модификация «схемы Долиной». Покупателям предлагают быстро купить квартиру, которую продавец приобрел у банкрота. Но суд может признать сделку недействительной и вернуть жилье в конкурсную массу. Обо всем этом рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«Уже после сделки первого владельца признают банкротом. Финансовый управляющий, которого суд назначает для работы с имуществом банкрота и расчетов с кредиторами, заявляет о выводе квартиры через подставного владельца. Он оспаривает первую продажу и просит суд вернуть жилье в конкурсную массу, из которой гасят долги», — поделился Дмитрий Хрулев. Его слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт предупреждает, что при покупке недавно приобретенной продавцом недвижимости есть риск лишиться жилья из-за судебного иска, если продавец купил квартиру у человека, потерявшего товары на складе маркетплейса (в том числе в кредит). Финансовый управляющий может запретить регистрационные действия с недвижимостью.

Хрулев отмечает, что закон различает права конечного покупателя и сделку банкрота с промежуточным собственником. Добросовестность покупателя оценивают по условиям покупки, объявлению, переписке, осмотру жилья, данным ЕГРН и отсутствию связей с прежними владельцами. Перед переговорами нужно подготовить документы: договор, банковские платежи, акт передачи квартиры, переписку с продавцом.

Важно начать переговоры до подачи иска. Варианты: перечислить деньги в конкурсную массу и оставить квартиру или получить компенсацию от продавца. В переговорах участвуют покупатель, продавец, финансовый управляющий и кредиторы. Если иск уже в суде — договоренности оформляют мировым соглашением.