Трамп объявил Солнечную систему и весь космос достоянием человечества

Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию, согласно которой Солнечная система и космическое пространство за пределами Земли признаются общим достоянием человечества. Соответствующий документ 3 ноября опубликован на официальном сайте Белого дома.

В декларации подчеркивается, что внеземное пространство должно оставаться доступным для изучения, освоения и практического использования. Указанный принцип распространяется как на Солнечную систему, так и на другие области космоса.

«Солнечная система и весь космос за пределами Земли являются прерогативой всех людей и открыты для исследований»‚ — говорится в материале, названном «Американская декларация о свободе в космосе».

В обращении Трамп подчеркнул, что США будут лидировать в исследованиях, освоении, использовании и заселении этих новых рубежей, создавая межпланетную цивилизацию. По его словам, Соединенные Штаты всегда прокладывали путь в неизведанное, подталкивая человечество к новым невероятным высотам, пишут "Известия".