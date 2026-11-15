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В России раскритиковали новый приказ Минпросвещения о ЕГЭ

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В России раскритиковали новый приказ Минпросвещения о ЕГЭ

Введение профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов только сильнее отпугнет и без того немногих желающих поступать на это направление. Новый приказ Министерства просвещения раскритиковал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в интервью НСН.

«Министерство исходило из того, что, если абитуриент поступает на педагогическое направление и, допустим, выбирает профиль по химии, то он не должен сдавать обществознание как профильный предмет. Логика совершенно правильная, но сейчас, когда педагогическое направление не входит в самые популярные… Это может отпугнуть и так немногочисленное количество людей, которые выбирают педагогические профессии», — указал эксперт.

В министерстве объяснили ужесточение поступления необходимостью для будущих учителей «самим глубоко знать то, что они будут преподавать». По мнению Володарского, увеличить число поступающих в педвузы можно только поднятием престижа профессии, чего можно добиться обеспечением учителей материальной и социальной защитой, пишет Лента.

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