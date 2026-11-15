Собаки едва не сорвали рейс самолета

В Хабаровском крае две собаки едва не сорвали вылет самолета. Об инциденте в российском регионе в Telegram сообщает Shot.

Уточняется, что речь идет о рейсе «Хабаровских авиалиний» из Нелькана в Хабаровск. Самолет выехал на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость, однако на полосу внезапно выбежали две собаки. Экипажу пришлось резко тормозить.

На борту было 27 человек, из них 23 пассажира. В результате никто не пострадал, включая животных. Самолет вскоре отправился к месту назначения, пишет Лента.