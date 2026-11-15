Состоялась премьера форум-спектакля «Чувства» – Часть 2 инклюзивного театра «ТИГР» в Сызрани

Состоялась премьера форум-спектакля «Чувства» – Часть 2 «Детско-родительские отношения» инклюзивного театра «ТИГР» в Сызрани (режиссёр – Евгения Землянцева).

Во второй части «Чувств» театр говорит о самой хрупкой и самой крепкой связи в жизни – о связи родителей и детей. Постановка исследует, что держит семью вместе, даже когда заканчиваются слова. Через пластику и тишину на сцене раскрываются конфликты, обиды и попытки услышать и понять друг друга там, где слова бессильны.

В чём магия форум-формата? Здесь нет случайных зрителей – каждый может включиться в действие, попробовать предложить свою версию хода сцены. Спектакль становится живым разговором.

«Поздравляю нас с премьерой! Как всегда, команда с полной самоотдачей посвятила себя новой работе. И снова результат восхищает! Горжусь каждым!», – поделился руководитель общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

Показы ещё впереди – следите за анонсами. Зрители единодушны – этот спектакль обязательно нужно увидеть, как можно большему числу людей – и детям, и взрослым.

Постановка подготовлена в рамках проекта «Цикл форум-спектаклей "Чувства"», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках проекта также проходят регулярные занятия с психологом Руфией Айнетдиновой, что помогает участникам глубже проработать сложные темы.