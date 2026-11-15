Из-за потепления в России может значительно увеличиться популяция крыс. «Крысиный бум» стране предсказал Shot в Telegram-канале.

Утверждается, что крыс может стать больше из-за подходящих условий размножения: в том числе теплой погоды и наличия мусорных контейнеров с едой для них. Кандидат биологических наук Иван Новицкий указал, что популяция этих грызунов в ближайшее время может вырасти в два раза.

Отмечается, что жители мегаполисов уже стали чаще замечать крыс в своих районах. Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов заявил, что в Ростове-на-Дону за последний год стало в два раза больше число вызовов на обработку территорий от крыс. Жалобы на грызунов в Красноярском крае, по словам эксперта, выросли в три раза.

В издании также заявили, что увеличение популяции крыс может привести к распространению ряда заболеваний, включая лептоспироз и сальмонеллез, пишет Лента.