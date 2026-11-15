Ученики Самарской области перейдут на новые учебники русского языка в 2027 году

Школьники 10–11-х классов в стране, в том числе в Самарской области, начнут заниматься по новым государственным учебникам русского языка и литературы с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности в МГУ.

По словам главы ведомства, учебники разработали совместно с Советом при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Апробация новых учебных пособий уже завершилась. До конца 2026 года их планируют включить в федеральный перечень учебников, пишет Самарская газета.