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В Доме журналиста в Самаре откроется фотовыставка «По страницам фестиваля «Любовь – Земля»

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7 октября в 14.00 в Доме журналиста в Самаре открывается фотовыставка «По страницам фестиваля «Любовь-Земля». Мероприятие пройдет в преддверии III областного инклюзивного краеведческого фестиваля «Любовь-Земля».

7 октября в 14.00 в Доме журналиста в Самаре открывается фотовыставка «По страницам фестиваля «Любовь-Земля». Мероприятие пройдет в преддверии III областного инклюзивного краеведческого фестиваля «Любовь-Земля».

Выставка организована при содействии Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Организаторы:

– Оксана Мартынова – руководитель Областного инклюзивного краеведческого фестиваля "Любовь-Земля", представитель Студии инклюзивного творчества;
– Елена Фомина – официальный партнер Областного инклюзивного краеведческого фестиваля "Любовь-Земля" – фотограф, заместитель председателя Фотообъединения СОО Союза журналистов России.

– Мария Пашинина – член Союза журналистов России.

В этом и прошлом году фестиваль «Любовь-Земля» был поддержан министерством культуры Самарской области и проводится на средства Губернского гранта в области культуры и искусства.

Участники фестиваля – дети и взрослые с ОВЗ и без, которых объединяет любовь к малой родине и творчество.

Начало открытия выставки – в 14:00.

Место – г. Самара, ул. Самарская, д. 179, Дом журналиста.

Автор работ и официальный фотограф Фестиваля — Елена Фомина, заместитель председателя Фотообъединения Самарского областного отделения Союз журналистов России.

Елена смогла уловить самые тонкие оттенки, нежность и страсть, с которой участники выходили на сцену. На её снимках – задор и удаль, печаль и грусть, преодоление и успехи. Но главное – победа над собой. Благодаря фестивалю, некоторые ребята впервые выступили перед большой аудиторией, услышали аплодисменты, обрели уверенность, а еще убедились в том, что чувства, с которыми ты выступаешь, важнее любых физических недостатков.

«Мы представляем не просто фотографии, — говорит член Союза журналистов России и соавтор фотовыставки Мария Пашинина. – Мы попросили всех участников поделиться своими мыслями и сделали расширенные подписи к снимкам. Так зрители смогут познакомиться со всеми, кто выходил на сцену, ближе».


Фестиваль «Любовь-Земля» традиционно проходит в ДПЦ «Кириллица». Огромную работу среди подростков проводит АНО «Студия инклюзивного творчества».

Возрастные ограничения:   0+

 

Фото:   пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России

Теги: Самара

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