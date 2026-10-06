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Жителей региона приглашают проверить свой уровень финансовой грамотности на Всероссийском онлайн‑зачете

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С 6 по 27 октября пройдет IX Всероссийский онлайн‑зачет по финансовой грамотности. Он поможет узнать, насколько хорошо жители страны ориентируются в финансовых вопросах.

С 6 по 27 октября пройдет IX Всероссийский онлайн‑зачет по финансовой грамотности. Он поможет узнать, насколько хорошо жители страны ориентируются в финансовых вопросах. Пройти зачет можно как индивидуально, так и в составе семейной команды. Участникам будут доступны два уровня сложности — базовый и продвинутый.

Младшие школьники в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, научатся обращаться с деньгами и копить на мечту. Взрослые смогут проверить, насколько хорошо они умеют управлять личным бюджетом, принимать осознанные финансовые решения, защищаться от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов. В зачет включены задания, основанные на реальных ситуациях, от крупнейших цифровых платформ, включая маркетплейсы. Например, участникам предложат решить задачу, связанную с фишингом. Именно с этим видом мошенничества часто сталкиваются пользователи онлайн-сервисов.

Для учеников средних и старших классов предусмотрен отдельный олимпиадный зачет, который состоится 13–15 октября. Задания для него подготовили преподаватели НИУ «Высшая школа экономики». Успешное прохождение этого испытания позволит выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победа в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного — не более 40 минут, семейного — не более часа. Количество попыток не ограничено. В этом году краткую версию зачета можно пройти в мини‑приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Финансовая грамотность сегодня — это не просто полезный навык, а базовая защита человека в повседневной жизни. Ежедневно мы принимаем десятки финансовых решений: оплачиваем покупки, выбираем кредиты и вклады, управляем семейным бюджетом, сталкиваемся с предложениями в интернете. И от того, насколько осознанно мы действуем, напрямую зависит благополучие нашей семьи, — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Предлагаю всем жителям региона принять участие в Финзачете. Это займет немного времени, а польза будет долгосрочной. Можно будет научиться увереннее управлять личными финансами и узнать, как защищать себя и близких от рисков».

По итогам зачета каждый участник получит персональные рекомендации по вопросам, вызвавшим затруднения. Те, кто успешно сдаст зачет, получат именной сертификат. Регистрация — на сайте проекта finzachet.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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