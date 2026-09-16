Читателям СОУНБ расскажут о «русском Леонардо» – инженере Владимире Шухове

19 сентября в 10:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Владимир Григорьевич Шухов – первый инженер России». Открытое занятие будет посвящено человеку, который внёс огромный вклад в нефтяную промышленность и создал сразу несколько изобретений, признанных на мировом уровне.

Владимир Григорьевич Шухов (1853–1939) считается автором первого в истории России нефтепровода. Его разработки для нефтяной промышленности получили распространение далеко за пределами страны, а изобретения оставались востребованными по всему миру на долгие десятилетия. В числе патентов В.Г. Шухова присутствуют новая конструкция насоса-эрлифта, оригинальный вариант форсунки, уникальные трубчатые паровые котлы, первые в мире гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки. Широкое признание своих заслуг Шухов получил ещё при жизни, современники называли его «русским Леонардо» и «человеком-фабрикой».

Встреча с читателями СОУНБ пройдёт в рамках проекта «Азбука изобретательства: от теории к практике». В прошлый раз гости узнали про «невостребованного гения советской авиации» Роберта Бартини. Так же, как и на первой лекции, участников ждёт практическое занятие, на котором они познакомятся со структурой Международной патентной классификации, после чего смогут закрепить полученные навыки в самостоятельном поиске по базам ФИПС. Цикл встреч реализуется в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

19 сентября 2026 года в 10:00, многофункциональный зал (2 этаж), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ