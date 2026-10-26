В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов

Внимание! Временное изменение схем движения трамваев семи маршрутов на период ремонта участка линии по улице Арцыбушевской в Самаре

С 22:00 26 октября в Самаре Служба пути муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» начнёт работы по замене верхнего строения трамвайных путей по улице Арцыбушевской от улицы Красноармейской до улицы Полевой. В организации движения автомобильного транспорта изменений не предусмотрено, на текущую неделю скорректированы только схемы работы трамвайных маршрутов.

В связи с ремонтом указанный участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации в следующие периоды:

- с 22:00 26 октября до 05:00 27 октября;

- с 22:00 27 октября до 05:00 28 октября;

- с 22:00 28 октября до 05:00 29 октября;

- с 22:00 29 октября до 05:00 30 октября.

С 05:00 до 22:00 ежедневно трамваи семи маршрутов – №№ 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23 – будут курсировать по своим обычным трассам следования, а после 22:00 их работа организуется следующим образом.

Трамваи № 3:

- в прямом направлении – улица Чапаевская – улица Венцека – улица Фрунзе – улица Красноармейская – улица Урицкого – улица Пензенская – улица Дачная – улица Тухачевского – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда – Заводское шоссе;

- в обратном направлении – Заводское шоссе – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Тухачевского – улица Дачная – улица Пензенская – улица Урицкого – улица Красноармейская – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская.

Трамваи № 4:

- улица Ново-Садовая/Постников овраг – проспект Ленина – улица Полевая – улица Мичурина – улица Клиническая – улица Чернореченская – улица Киевская – улица Партизанская – улица Аэродромная – улица Промышленности – улица Гагарина – улица XXII Партсъезда – улица Ставропольская – улица Антонова-Овсеенко – улица Гаражная – Четвертый проезд – улица Врубеля/Постников овраг.

Трамваи № 5:

- в прямом направлении – улица Тухачевского – улица Киевская – улица Чернореченская – улица Клиническая – улица Мичурина – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая – до Барбошиной поляны;

- в обратном направлении – по тем же улицам, до остановки «Улица Тухачевского».

Трамваи №№ 20 и 20к:

- в прямом направлении – улица Фадеева – улица Ново-Вокзальная – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Мичурина – улица Клиническая – улица Чернореченская – улица Киевская – улица Тухачевского;

- в обратном направлении – по тем же улицам, до трамвайного депо на улице Фадеева.

Трамваи № 22:

- в прямом направлении – улица Ташкентская/15-й микрорайон – улица Демократическая – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Мичурина – улица Клиническая – улица Чернореченская – улица Киевская – улица Тухачевского;

- в обратном направлении – улица Тухачевского – улица Киевская – улица Чернореченская – улица Клиническая – улица Мичурина – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая – улица Ново-Вокзальная – улица Фадеева.

Трамваи № 23:

- Постников овраг/улица Врубеля – Четвертый проезд – улица Гаражная – улица Антонова-Овсеенко – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – улица Аэродромная – улица Партизанская – улица Киевская – улица Чернореченская – улица Клиническая – улица Мичурина – улица Полевая – проспект Ленина – улица Ново-Садовая/Постников овраг, сообщает Департамент транспорта города Самары.