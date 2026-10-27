Ансамбль народных инструментов Волга-Фолк Бэнд выступил в областном военном госпитале

Ансамбль народных инструментов Волга-Фолк Бэнд выступил в военном госпитале Самарской области с концертной программой «Русская рапсодия».

Для бойцов, проходящих здесь лечение и восстановление, эта встреча стала не просто концертом, а тёплым моментом поддержки и внимания. Звучание народных инструментов напомнило о доме, о родных мелодиях, в которых сила и душа нашего народа. Русские народные песни и наигрыши словно возвращали тепло родного края тем, кто сегодня особенно в нём нуждается.

У этого выступления была своя особенность: концерт шёл не в зале. Артисты «Волга-фолк Бэнда» выступали на каждом этаже госпиталя — так музыка сама приходит к тем, кому сейчас трудно преодолевать длинные расстояния. В этот раз Дмитрий Буцыков рассказывал о балалайке, домре и других инструментах: чем живёт народная музыка, откуда идёт ее «голос», как из простых струн рождается целая история. Получилось интересно и познавательно — бойцы слушали с вниманием и задавали вопросы.

На каждом этаже звучала своя программа, и лишь пара номеров могла повториться — но даже знакомые мелодии всякий раз отзывались по-новому.

Такие выступления — это искреннее «спасибо» нашим мужчинам, защитникам, которые проходят непростой путь восстановления. Музыка умеет то, чего не скажешь словами: она поддерживает, успокаивает, даёт силы и веру. В зале звучали не только аплодисменты, но и простые человеческие слова благодарности — а это дороже любых наград.

Коллектив под управлением Дмитрия Буцыкова пожелал бойцам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой, к близким.

Фото: минкульт СО