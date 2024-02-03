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Приехал с СВО: самарец сделал сюрприз маме в честь её дня рождения

3 февраля 2024 23:22
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Такие нежные и трогательные моменты, подчеркивают важность семейных ценностей и дарят незабываемые эмоции.

Наш боец Вячеслав сделал сюрприз маме в честь её дня рождения, сообщает Администрация Октябрьского района.  самарец сделал сюрприз маме в честь её дня рожденияв костюме медведя вернулся с СВО в день рождения мамы

Он приехал к ней, предварительно нарядившись в костюм медведя, и исполнил песенку из детства под названием "Песенка мамонтенка", после чего "раскрыл инкогнито" и вручил маме букет цветов.

Ровно 20 лет назад, когда Вячеслав служил в армии, он также устроил маме сюрприз на день рождения.

Такие нежные и трогательные моменты, подчеркивают важность семейных ценностей и дарят незабываемые эмоции.

 

Фото:   скриншот видео от Администрация Октябрьского района города Самара

 

Теги: Самара

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