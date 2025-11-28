Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»

С наступлением холодов водоемы региона готовятся покрыться льдом. В этот переходный период крайне важно напомнить всем жителям, особенно детям, о мерах предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

Сегодня представители МЧС России и администрации Волжского муниципального района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город». Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС России, Наталья Нестерова, наглядно продемонстрировала ребятам потенциальные угрозы для их жизни и здоровья, акцентировав внимание на недопустимости выхода на непрочный, тонкий лед. Учащиеся также посмотрели познавательный видеоролик, освещающий правила поведения у водоемов в осенне-зимний период и порядок действий в случае обнаружения чрезвычайной ситуации на воде.

«Перед тем, как лед окрепнет, мы обязаны напомнить детям о правилах безопасности у воды. Они должны четко понимать, что выход на тонкий, неокрепший лед смертельно опасен. Игры на нем могут привести к трагическим последствиям. Мы надеемся, что такие занятия помогут молодому поколению избежать несчастных случаев на льду, сформируют у них понимание безопасного поведения и ответственности за собственную жизнь», – подчеркнула Наталья Нестерова.

Профилактическая работа не ограничилась стенами школы. Специалисты продолжили свою миссию на улицах Волжского района, проводя разъяснительные беседы о безопасности на водоемах с местными жителями. В рамках мероприятия всем участникам были вручены информационные памятки с подробными правилами безопасного поведения, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО