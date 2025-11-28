Я нашел ошибку
Главные новости:
В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
С сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров, среди которых - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»

219
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.

С наступлением холодов водоемы региона готовятся покрыться льдом. В этот переходный период крайне важно напомнить всем жителям, особенно детям, о мерах предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

Сегодня представители МЧС России и администрации Волжского муниципального района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город». Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах областного управления МЧС России, Наталья Нестерова, наглядно продемонстрировала ребятам потенциальные угрозы для их жизни и здоровья, акцентировав внимание на недопустимости выхода на непрочный, тонкий лед. Учащиеся также посмотрели познавательный видеоролик, освещающий правила поведения у водоемов в осенне-зимний период и порядок действий в случае обнаружения чрезвычайной ситуации на воде.

«Перед тем, как лед окрепнет, мы обязаны напомнить детям о правилах безопасности у воды. Они должны четко понимать, что выход на тонкий, неокрепший лед смертельно опасен. Игры на нем могут привести к трагическим последствиям. Мы надеемся, что такие занятия помогут молодому поколению избежать несчастных случаев на льду, сформируют у них понимание безопасного поведения и ответственности за собственную жизнь», – подчеркнула Наталья Нестерова.

Профилактическая работа не ограничилась стенами школы. Специалисты продолжили свою миссию на улицах Волжского района, проводя разъяснительные беседы о безопасности на водоемах с местными жителями. В рамках мероприятия всем участникам были вручены информационные памятки с подробными правилами безопасного поведения, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

