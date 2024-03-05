180

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил местных жительниц с 8 Марта. Губернатор отметил вклад самарчанок в развитие региона, вручив им награды, пишет samara.kp.ru.

- Международный женский день – очень важен для каждого мужчины, для нашей страны. Мы чествуем удивительных российских женщин, которые дают жизнь нашей стране, любовь, заботу, уважение, дарят свой профессионализм, ответственность, веру в нашу великую и прекрасную Родину, - отметил Дмитрий Азаров.

Торжественные мероприятия прошли во Дворце спорта им. Высоцкого. Зрителями представления стали многодетные семьи, родственники участников СВО, заслуженные работники и активисты. Для гостей мероприятия выступили российские фигуристы и самарские спортсмены.

Губернатор отметил наградами заместителя директора Российского госархива в Самаре Ольгу Солдатову, председателя городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инну Бариль и поблагодарил всех женщин региона за их умение добавиться профессионального успеха.

Фото: Юлия Рубцова