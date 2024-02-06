В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН

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Во вторник, 6 февраля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в мероприятиях в преддверии Дня российской науки. Торжественная часть прошла в Самарской государственной филармонии, где собрались представители научной общественности региона: академики, члены-корреспонденты, научные сотрудники организаций Российской академии наук, профессорско-преподавательский состав и молодые ученые ведущих вузов региона, инженеры и конструкторы промышленных предприятий Самарской области.

Дмитрий Азаров поздравил научную и вузовскую общественность с праздником и вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. Также благодарственными письмами Губернатора Самарской области были отмечены руководители научных организаций, расположенных на территории Самарской области, в связи с 300-летием Российской академии наук.

Глава региона напомнил, что согласно Указу Президента РФ Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие Российской академии наук. В числе академиков РАН и самарские представители: Виктор Сойфер, Геннадий Котельников, Евгений Шахматов, Сергей Шевченко, Федор Гречников. Дмитрий Азаров поздравил Федора Гречникова с высокой государственной наградой – вчера Указом Президента ему присвоен Орден Дружбы.

Губернатор подчеркнул: фундаментальные исследования непосредственно влияют на темпы экономического роста страны, ее безопасность, технологический суверенитет. «Обеспечение суверенитета в сфере технологий — одна из ключевых задач. Без этого невозможен суверенитет страны. И от решения этой задачи, поставленной Главой государства, зависит достижение национальных целей развития, сохранение России как государства – прогрессивного, развивающегося, укрепляющего свою мощь. Самарская область занимает ведущие позиции в сфере научных исследований и их трансфера в различные отрасли экономики страны», — сказал Дмитрий Азаров.

Вузы, научные организации и индустриальные партнеры реализуют многочисленные совместные проекты. «В результате мы получаем новейшие научные достижения и наукоемкие технологии, находящие свое практическое применение. И вот здесь, конечно, усилия нам нужно наращивать значительно, мы над этим работаем», — сообщил глава региона.

Фундаментальная наука вузов Самарской области обеспечивает конкурентоспособность регионального образования в долгосрочной перспективе. Сегодня три вуза области (Самарский университет имени С.П. Королева, Самарский государственный медицинский университет и Тольяттинский государственный университет) являются участниками самой масштабной в истории России государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».

В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в Самаре созданы две такие школы — на базе Самарского университета и СамГМУ. Совсем недавно было принято решение о создании третьей школы – на базе ТГУ. Губернатор поблагодарил за поддержку в этом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ряд университетов Самарской области являются опорными вузами. Вузы и научные организации региона успешно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты».

Связь науки и производства обеспечивает и активно развивающийся научно-образовательный центр «Инженерия будущего», который является крупнейшим межрегиональным НОЦ страны и объединяет 49 предприятий, 25 университетов из разных регионов, 8 научных организаций. В числе партнеров НОЦ — и три университета из Республики Беларусь. «Стратегическими индустриальными партнерами выступают государственные корпорации Ростех, Роскосмос, Российские железные дороги. Партнерские соглашения у нас подписаны еще с целым рядом высокотехнологичных крупнейших в стране компаний», — добавил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил благодарность Совету ректоров за работу по реализации проекта международного межвузовского кампуса IT-направления, разработку идей при подготовке проектного технического задания. Заявка Самарской области на конкурсном отборе стала лучшей, была поддержана Президентом РФ. К ее подготовке были привлечены и профессорско-преподавательский состав, и студенты, в области уже есть молодежный совет кампуса. Дмитрий Азаров отметил, что на недавнем совещании по развитию сети кампусов Президент Владимир Путин обозначил ряд условий, которые должны обеспечивать современные кампусы, в том числе это обеспечение импульса развитию территорий, связи науки и производства, возможности для получения передовых знаний, доступа к ресурсам кампуса для одаренных школьников. Заявка региона была поддержана центром «Сириус», в перспективе в кампусе планируется разместить центр одаренных детей. Достигнута договоренность со Сбером о размещении там «Школы 21». Предусмотрены площади для индустриальных партнеров. Кампус, который будет возведен на перспективной территории, являющейся центром Самарско-Тольяттинской агломерации, рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена», станет драйвером развития этого пространства.

«В нашем проекте все, на что обращал внимание Президент, учтено. Мы комплексно подходим к реализации этого проекта. Эта тщательная проработка на старте крайне важна, чтобы этот проект был успешным, чтобы не пришлось потом что-то переделывать, чтобы решения, которые мы принимаем, были эффективными», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор заверил, что Правительство Самарской области продолжит поддерживать научные коллективы, авторов перспективных исследований и экспериментальных разработок. «На указанные цели в региональном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей, — сообщил Дмитрий Азаров. — Это и софинансирование проектов и программ в рамках передовой инженерной школы, академического лидерства, и региональные бюджетные места в университетах, грантовая поддержка, поддержка технологического предпринимательства и так далее. Обязательно эту работу будем продолжать».

По решению главы региона в структуре областного правительства будет создан отдельный департамент науки и высшей школы. «Мы действительно сегодня настолько активно совместно ведем работу по научным изысканиям и их внедрению, что время пришло: такой департамент — не в структуре министерства, а в структуре правительства — будет создан в ближайшее время», — отметил губернатор.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что 2024 год – это третий год Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель Десятилетия — в том, чтобы результаты научной деятельности стали более заметными, для государства и общества, востребованными и полезными.

Деятельность ученых, представителей науки, преподавателей вузов также направлена на воспитание настоящих патриотов России. Наряду с научными разработками и их внедрением, вкладом в будущее страны станет участие в выборах Президента в марте текущего года. Он отметил, обращаясь к научному сообществу, как важно не только самим прийти на выборы, но и объяснить значимость этого коллегам и студентам.

Глава региона подчеркнул: «Участие граждан в выборах – это самый верный показатель консолидации нашего общества, признак того, что всем нам небезразлична судьба России. Это свидетельство поддержки нашей страны на одном из самых непростых исторических этапов ее развития. Свидетельство того, что мы – единый народ с вековыми традициями и ценностями, главная из которых – любовь к Родине».

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем. В этом году одной из обладательниц премии стала Вахнина Вера, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского государственного университета. Она занимается разработками в сфере обеспечения надежного и безопасного функционирования объектов электроэнергетики при деструктивных факторах природных и техногенных электромагнитных воздействий.

Также дипломом как лауреат премии была отмечена Нонна Молевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего теоретическим сектором Самарского филиала Физического института имени Лебедева Российской академии наук. Она развивает такие научные направления, как газодинамика и магнитогазодинамика тепловыделяющих газо-плазменных сред с широкими астрофизическими, аэрокосмическими и лабораторными применениями.

За выдающиеся результаты в решении социально-экономических проблем обладателем премии стал Евгений Франк, доктор экономических наук, доцент, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского государственного технического университета. Развиваемые им научные направления — «Построение региональной инновационной системы Самарской области», «Развитие кадрового потенциала региона и система профессионального образования».

За выдающиеся результаты в решении гуманитарных проблем премия присуждена Олегу Буранку, доктору педагогических наук, доктору филологических наук, заведующему кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета. Он разработал научно-методические основы изучения русской литературы XVIII века в вузе, является автором вузовских учебных пособий.

За выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем премию получил Валерий Матвеев, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени Лукачёва Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Сфера его научных интересов – повышение энергетической эффективности рабочих процессов лопаточных машин двигателей и энергетических установок летательных аппаратов, он является автором более 180 печатных работ, 15 патентов и авторских свидетельств по таким научным направлениям, как «Методы и средства проектирования центростремительных и осевых микротурбинных приводов», «Математическое моделирование и оптимизация рабочих процессов многоступенчатых компрессоров и турбин газотурбинных двигателей».

Также лауреатом премии стал Сергей Харитонов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории дифракционной оптики Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, автор более 180 печатных работ, 10 патентов и авторских свидетельств.

Вера Вахнина в своем ответном слове поблагодарила Дмитрий Азарова за оценку ее вклада в развитие региональной и российской науки, и отметила большую поддержку, которую оказывает глава региона развитию университетской науки и талантливой молодежи.

Нонна Молевич подчеркнула, что эта премия является оценкой не только ее работы, но и всего ее коллектива, в основном молодежного. Она также отметила значимость региональной поддержки для молодых ученых: «Молодые дают импульс для дальнейших научных прорывов. Я хочу еще раз поблагодарить руководство Самарской области за постоянную поддержку фундаментальной в том числе науки — это и система губернских грантов, премий, и конкурсы многочисленные молодых ученых. Это очень нужно для нас как наставников, так и для молодых прежде всего».

Евгений Франк в ответном слове отметил роль вуза в развитии кадрового потенциала для экономики и промышленности региона и страны, для обеспечения технологического суверенитета. «Сегодня вся наша работа направлена на выполнение этой задачи под девизом «наука, кадры и инновации для нашей победы во благо России», — сказал он. – Молодежь идет в науку, а это значит, у нас есть будущее».

Олег Буранок напомнил о той важной роли педагогов в подготовке учеников, которые в будущем идут в науку, достигают успеха в других отраслях. «Завершился Год педагога и наставника, сейчас объявлен Год семьи. Мы, конечно, отдаем дань уважения нашим учителям. Есть за что сказать спасибо, в том числе нынешнему поколению преподавателей, учителей. По оценкам Министерства просвещения, система образования Самарской области по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших в стране», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также были отмечены благодарственными письмами Губернатора Самарской области коллективы научных организаций, расположенных на территории Самарской области, которые успешно ведут фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям естественных, технических и гуманитарных наук.

За достижение высоких научных результатов и в связи с празднованием в 2024 году 300-летия благодарственные письма Губернатора Самарской области вручили: Самарскому филиалу Физического института имени Лебедева Российской академии наук; Отделению «Институт систем обработки изображений – Самара» Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Самарскому федеральному исследовательскому центру Российской академии наук.

Кроме того, особое внимание на мероприятии было уделено самарским династиям, в которых на одном научном поприще работают несколько поколений семьи. В частности, научно-педагогическое семейное дело продолжили сыновья Олега Буранка. Старший сын стал кандидатом исторических наук, младший – доктором исторических наук. По словам главы династии, внук тоже планирует стать историком. Доктор педагогических наук считает важнейшей задачей сейчас воспитание гражданина и патриота, сохранение в обществе единения.

Завершая церемонию награждения, губернатор поздравил всех с Днем российской науки. «Я желаю вам успехов в ваших изысканиях, непременно реализации, воплощения в жизнь, внедрения ваших идей, технологий — и, конечно, мирного неба над головой. Об этом сегодня заботятся, исполняя свой долг перед Родиной, тяжелым ратным трудом наши воины — защитники, настоящие герои. Подвиг наших защитников накладывает особую ответственность, чтобы мы каждый день делали все для приближения святого дня победы», — обратился губернатор.

Фото: Юлия Рубцова