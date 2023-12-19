Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона

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Во вторник, 19 декабря, в Самаре в открытом Молодежном многофункциональном центре губернатор Дмитрий Азаров провел встречи с активистами молодежных и волонтерских сообществ, лидерами общественных объединений. Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.

Открывая встречу с активистами регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области оказывается поддержка талантливым и инициативным ребятам.

«Я обещал вам встретиться в конце года, и я рад, что такая встреча сегодня проходит. Рад и тому, что «Движение Первых» у нас активно развивается, наше региональное отделение активно взаимодействует с нашими соседями, далекими и близкими регионами, — сказал губернатор, обращаясь к активистам «Движения Первых», — Конечно, был бы рад услышать о ваших проектах, о том, что вам удалось сделать уже в этом году, какие планы на следующий год, к каким проектам нужно подключиться на региональном или муниципальном уровне. Мы с удовольствием всегда берем инициативы, которые исходят от самих жителей Самарской области. А вы — жители Самарской области, юные, талантливые, перспективные, первые в рядах Первых. Мы живем на прекрасной земле, в Самарской области, красивой частичке нашей великой Родины. И конечно, обустраивать нам эту землю вместе, созидать здесь вместе, дарить людям добро, свою заботу, приходить на помощь вместе».

Заместитель Председателя Правления «Движения Первых» – руководитель аппарата Марат Закиров, также принимавший участие во встрече, поблагодарил руководство Самарской области за постоянную поддержку молодежных инициатив, а также отметил важность того, что сегодня в Самаре открылся молодежный многофункциональный центр.

«Спасибо за такой подход. Это очень важно. Мы сегодня увидели пример, когда инициатива ребят получает отражение – открытие в Самаре многофункционального молодежного центра. Ребята выступили с инициативой, и она нашла поддержку. Открытый центр — это настоящий дом и для регионального отделения «Движения Первых». Могу сказать, что не во всех регионах есть такие пространства. Здесь созданы все условия для того, чтобы организовать работу с ребятами. Отмечу развитие регионального отделения нашего движения в Самарской области, работу в муниципалитетах», — сказал зампредседателя правления «Движение Первых».

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил ребят с открытием в Самаре молодежного многофункционального центра и подчеркнул, что на федеральном уровне развитию молодежной политики уделяется особое внимание.

«В Приволжском федеральном округе наработана огромная практика реализации общественных проектов, направленных на поддержку молодежи по различным направлениям: патриотизм, наука и образование, спорт, туризм, культура и искусство. Все общественные проекты проходят под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова», — отметил Михаил Феоктистов.

Председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Кристина Гнатюк сообщила об итогах работы организации в текущем году. Так, на данный момент участниками движения в Самарской области являются более 110 тысяч детей и наставников, открыто около 850 первичных отделений. Проведен ряд крупных региональных, а также федеральных мероприятий. Одно из них – акция «Отважным и важным». В ходе нее юные жители региона рисовали эскизы шевронов для наших бойцов, которые защищают Родину на СВО. В результате было изготовлено 5000 шевронов, которые губернатор Дмитрий Азаров передал на передовую во время одной из поездок.

Обсуждая планы дальнейшей работы, активисты «Движения Первых» представили губернатору свои идеи и инициативы. Лучшие из них войдут в план работы реготделения и будут реализованы в следующем году. Например, Никита Курушин, выпускник юнармейского отряда «Хранители памяти» МБОУ школа № 49 имени ветерана военной контрразведки Стычкова К. Г, предложил проводить в Самарской области ежегодные патриотические слеты.

«Мы активно реализуем проект «Хранители истории», в рамках которого занимаемся благоустройством памятных мест и несем почетную караульную службу. В рамках проекта мы смогли изучить историю нашего родного края. Прямо сейчас наши отважные воины защищают Родину от неонацизма, среди них есть и наши товарищи, выпускники военно-патриотических клубов. Мы остаемся для них надежным тылом и опорой, делаем все, что может им помочь, плетем маскировочные сети, собираем и передаем гуманитарную помощь, пишем письма на фронт и встречаемся с теми, кто уже вернулся. Многие из них часто говорят нам о том, что военно-спортивная подготовка, полученная в объединении, клубе или отряде помогла им выполнить задачи в ходе специальной военной операции, — сказал Никита Курушин. — Дмитрий Игоревич, мы хотим быть достойными наших товарищей и предлагаем проводить военно-патриотические слеты для активистов Движения, где ребята научатся управлению беспилотными летательными аппаратами, тактике ведения боя, топографии, ориентированию и оказанию первой помощи. Мы бы хотели проводить слеты ежегодно в честь Героев Российской Федерации Красного Виталия Сергеевича, Девятова Максима Вадимовича и в память о выпускниках военно-патриотических клубов Самарской области, которые с честью выполнили свой долг!»

Губернатор поблагодарил активиста за инициативу и поддержал ее, подчеркнул роль «Движения Первых» в патриотическом воспитании молодежи, приобщению ребят к истории родного края и страны, их вклад в поддержку защитников Отечества.

«Невозможно любить то, что ты не знаешь. И чем больше мы узнаем об истории нашей великой прекрасной страны, об истории Самарской области, о светлых подвигах, о героических трагических страницах истории, тем сильнее мы влюбляемся в нашу Родину. То, что вы делаете, зажигая искорку истинной любви к Родине, тягу к знаниям, ваша готовность стать на защиту нашей страны вызывает искреннее уважение, — сказал губернатор. — Наши герои защитники, которые прямо сейчас на передовой защищают наше мирное небо, дают нам возможность проводить подобные мероприятия, созидать, планировать свое будущее развиваться. Многие из них тоже когда-то пришли из патриотических объединений и именно поэтому сегодня они там, именно поэтому они там первые».

Варвара Миронова, студентка «Самарского государственного колледж сервисных технологий и дизайна», победитель конкурса Студент года-2023, предложила проводить региональную премию по поддержке лучших представителей «Движения Первых», предусмотрев специальную номинацию для наставников. Эта инициатива также нашла поддержку у главы региона.

В ходе встречи Дмитрий Азаров подчеркнул, что чувствует особую ответственность перед земляками, поддержавшими его кандидатуру на выборах в этом году.

«Находясь в должность губернатора, чувствую поддержку людей и благодарю их за активное участие в выборах. Но чувствую, конечно, колоссальную ответственность перед нашим национальным лидером Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — сказал губернатор. — У нас такой лидер, на которого каждый из нас, я уверен, пытается равняться. Лидер, которому завидуют народы многих стран и государств, потому что в нем есть все: и истинный патриотизм, и мудрость, и прозорливость, и стойкость характера».

Глава региона напомнил, что в 2024 году состоятся выборы Президента России.

«Я уверен, что каждый из нас может многое сделать, чтобы рассказать о том, сколько сделано за последние годы для того, чтобы наша страна вновь стала процветающей. Сегодня в нашей стране создаются возможности для реализации талантов, способностей людей. Для этого с каждым годом делается все больше — конечно же, благодаря нашему национальному лидеру, Президенту страны», — обратился он к участникам встречи.

Еще одну встречу губернатор провел с участниками XXII Форума добровольцев. В форуме принимали участие активные волонтеры, организаторы волонтерского движения региона и руководители крупнейших общественных организаций, занимающихся развитием добровольчества.

«Я очень рад, что добровольческое движение в Самарской области развивается. Сегодня это 200 тысяч волонтеров, на которых мы точно можем рассчитывать в любой ситуации, даже в самой непростой. Когда нужно оперативно, когда нужно от всей души помочь человеку. Мы знаем, что неравнодушных людей в Самарской области много — очень много людей, готовых всегда подставить плечо и прийти на помощь», – отметил Дмитрий Азаров.

На встрече подвели итоге года, обсудили участие волонтеров региона в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и подготовку к Всемирному фестивалю молодежи. Руководитель ресурсного центра добровольчества Юлия Рябева отметила, что регион входит в число лидеров по эффективности развития добровольчества, и сейчас главная задача, которая стоит перед волонтерами Самарской области, — оказывать необходимую помощь и поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Глава региона поблагодарил добровольцев за бескорыстный труд во благо человека и вручил им государственные награды. Среди награжденных – студент Павел Желандинов. С гуманитарной миссией он выезжал в зону СВО, где вместе с командой добровольцев помогал в госпиталях, в транспортировке раненых, обеспечивал доставку воды для местных жителей, помогал в пунктах временного размещения.

«Я побывал уже в шести городах освобожденных территорий, стал свидетелем тех ужасных последствий, которые происходят в отношении граждан нашей страны, – рассказал Павел Желандинов. – Я помогал докторам спасать жизни наших бойцов, что стало для меня большим жизненным опытом, который пригодился потом при работе в госпиталях Донецка – города, который обстреливается каждый день».

Доброволец поблагодарил губернатора за награду и поинтересовался, что еще могут сделать студенты со своей стороны для скорейшей Победы. Дмитрий Азаров выразил слова признательности Павлу Желандинову и также всем волонтерам, которые оказывают поддержку защитникам Отечества, отправляют помощь и участвуют в гуманитарных миссиях.

«Мы каждый день своими делами здесь, на родной земле, должны помогать и делать все для фронта и для Победы, помогать семьям военнослужащих,- они вдохновляют наших бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Маргарита Мальцева, студентка Тольяттинского социально-экономического колледжа, победитель конкурса «Студент года – 2023» в номинации «Доброволец года», сообщила, что региональное отделение «Волонтеров Победы» по итогам 2023 года вновь заняло первое место в стране. Она рассказала, что прошедший в этом году на базе центра «Лесная сказка» областной слет активистов самарского отделения «Волонтеров Победы» вдохновил участников, и у них появилась идея собрать представителей всех профессиональных образовательных организаций Тольятти на слете «Сила в правде».

«Основная идея этого слета – обучение активных добровольцев Тольятти актуальным направлениям добровольчества и главное – практике сохранения исторической правды, ведь это основная цель «Волонтеров Победы». Мы планируем также пригласить к участию волонтеров из других регионов», — рассказала Маргарита Мальцева.

Дмитрий Азаров одобрил идею, отметив, что название, выбранное ребятами, перекликается с проектом «Сила в правде», реализованном в библиотеках региона, где сформированы стенды с информацией о событиях времен Великой Отечественной войны и о событиях настоящего времени, о воинах, защищающих Отечество.

«Перекличка между событиями Великой Отечественной войны и событиями сегодняшнего дня, к сожалению, самая прямая, — сказал глава региона. — Мы вновь противостоим нацизму. Наши доблестные воины, защитники и герои, воспитанные на подвигах своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают наше право на существование, на суверенное государство, наше право жить по традициям и заветам наших предков, право на мирное небо».

В ходе встречи с лидерами молодежных общественных организаций Самарской области губернатору был представлен ряд социально значимых проектов. Так, председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина рассказала, что есть предложение обновить областной патриотический проект «Внутри истории», который направлен на сохранение исторической правды.

«Этот проект мы делали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас мы его хотим доработать с учетом проведения специальной военной операции», — сказала Анастасия Софьина, поблагодарив Дмитрия Азарова за колоссальный вклад в поддержку молодежных проектов. Губернатор отметил важность предложенной инициативы и поддержал идею.

Молодые архитекторы представили главе региона проекты благоустройства территории около молодежного многофункционального центра в Самаре, который был открыт 19 декабря.

«Мне представленные идеи нравятся, но необходимо проекты обсуждать с местными жителями, что им больше нравится, вместе с ними принимать решение», — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области